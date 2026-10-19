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La reacción de Francisco, el hermano de Tini Stoessel, cuando le preguntaron sobre la polémica familiar

El joven empresario y hermano de la cantante fue captado cuando ingresaba al gimnasio por las cámaras de DDM. El momento

El joven empresario y hermano de la cantante fue captado cuando ingresaba al gimnasio por las cámaras de DDM. El momento (Video: DDM/ América TV)
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Francisco Stoessel evitó responder sobre su vínculo con su hermana, Tini Stoessel, y confirmó que su padre, Alejandro Stoessel, se encuentra bien de salud. El breve diálogo con un cronista de DDM, por América TV, ocurrió en medio de versiones sobre un conflicto familiar y profesional que involucra a la cantante y a su entorno.

El hermano de la artista fue abordado cuando ingresaba a un gimnasio. Ante la consulta sobre la salud de Alejandro Stoessel, respondió: “Mi viejo de salud está bien”. Sin embargo, rechazó dar detalles sobre la relación con Tini o sobre los asuntos que trascendieron en los últimos días.

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Francisco Stoessel fue abordado por un cronista de DDM cuando ingresaba a un gimnasio (DDM, América TV)

Durante el intercambio, Fran Stoessel se mostró nervioso e incómodo ante las preguntas sobre su hermana. Pidió en más de una oportunidad postergar la nota, solicitó que no insistieran y evitó responder si mantiene el contacto con la cantante. La cronista le preguntó si había existido un distanciamiento con la intérprete o si continuaban en contacto. El joven empresario evitó responder y pidió que la entrevista quedara para más tarde.

“Chicos, saben que a mí no me gusta hablar de esto”, afirmó. Frente a una nueva consulta, insistió: “No voy a hablar de esto. De verdad, gracias”. Antes de ingresar al gimnasio, también descartó hacer aclaraciones sobre el escenario familiar: “No tengo nada que contar”. Finalmente, volvió a referirse al estado de su padre y señaló: “Sí, está bien. Gracias”.

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Alejandro Stoessel, Mariana Muzlera, Tini Stoessel y Francisco Stoessel antes del conflicto en su familia

Antes de que trascendieran las diferencias familiares, Fran Stoessel mantenía un vínculo muy cercano con Tini. En una entrevista con LAM (América TV) en 2024, afirmó que la acompañaba desde hacía casi una década y que se sentía orgulloso de su recorrido profesional.

Sin embargo, hoy el escenario es completamente diferente. El vínculo entre los hermanos no atraviesa su mejor momento, aunque Francisco buscaría interceder entre la artista y su padre. El conflicto se habría iniciado después de que Tini terminara la relación laboral con su padre, quien estuvo vinculado a la administración de su carrera y de sus finanzas desde los comienzos de su trayectoria.

La cantante habría designado a Coni Roncati como nueva responsable de su carrera y, a partir de ese cambio, habría impulsado una auditoría patrimonial y profesional. Las versiones difundidas indican que parte de los ingresos y bienes generados durante sus 15 años de actividad estarían administrados mediante sociedades a nombre de Alejandro y Francisco Stoessel, sin intervención directa de la artista.

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El hermano de Tini Stoessel evitó referirse al vínculo con la cantante y confirmó que Alejandro Stoessel está bien de salud

En ese marco, se difundieron versiones sobre supuestas limitaciones en el manejo de dinero personal, gastos con tarjetas de crédito y la disponibilidad de fondos para compras o propiedades.

Las informaciones sobre el conflicto se conocieron mientras avanzan los preparativos de la boda de Tini Stoessel con Rodrigo De Paul, prevista para diciembre en Dock Haras. De acuerdo con esas versiones, los padres de la cantante, como Francisco y su abuela materna no asistirían a la ceremonia.

Mientras las partes no hicieron declaraciones públicas sobre la auditoría ni sobre los presuntos desacuerdos patrimoniales, Francisco Stoessel solo confirmó ante DDM que Alejandro Stoessel se encuentra bien de salud.

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Francisco Stoessel se mostró incómodo ante las preguntas sobre la interna familiar

En medio de estas versiones, Mariana Muzlera, madre de Tini Stoessel, compartió el domingo tres historias por el Día de la Madre en su cuenta de Instagram. Las publicaciones incluyeron imágenes de su madre y de Francisco Stoessel, pero no mostraron ni mencionaron a la cantante.

Incluso en una de las historias mostró a Francisco junto a su abuela y otra a Muzlera con su hijo y su mascota. La ausencia de Tini en la secuencia generó comentarios entre usuarios de redes sociales, quienes no dejaron pasar la gran ausente en las imágenes en medio de un fin de semana difícil para la cantante por la cancelación de su show en Miami.

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