Política

Jorge Macri fue recibido por el rey Felipe VI en Madrid y firmó la Declaración Iberoamericana de alcaldes

Los copresidentes de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas le presentaron al monarca español el documento que reúne las prioridades de la región

Buenos Aires y Madrid ejercen la copresidencia de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas durante este año
Buenos Aires y Madrid ejercen la copresidencia de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas durante este año
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El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, fue recibido este lunes por el rey de España, Felipe VI, en el Palacio de la Zarzuela, en Madrid, donde junto al alcalde madrileño, José Luis Martínez-Almeida, le presentó la Declaración Iberoamericana de Alcaldes y Alcaldesas, un documento que reúne las prioridades de las capitales de la región y que será elevado a la próxima XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, prevista para noviembre en España.

La audiencia con el monarca español fue uno de los momentos centrales del II Encuentro de Ciudades Iberoamericanas, organizado por la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI) y la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), el organismo internacional que promueve la cooperación entre los 22 países iberoamericanos y acompaña la organización de las cumbres de jefes de Estado y de Gobierno. Tanto Macri como Martínez-Almeida encabezaron la presentación en calidad de copresidentes de la UCCI, rol que ejercen durante este año.

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La Declaración, firmada por ambos mandatarios durante el cierre de la jornada, establece una agenda compartida sobre desarrollo urbano, seguridad, innovación y sostenibilidad, con el propósito de fortalecer la participación de las ciudades en los principales ámbitos de decisión internacional.

“Las ciudades, lejos de ser observadoras pasivas, somos el primer escenario de impacto de las dinámicas globales. Y allí, nuestra capacidad de dar respuestas efectivas se vuelve imprescindible”, sostuvo Jorge Macri durante su intervención de apertura en el encuentro.

Jorge Macri y José Luis Martínez-Almeida le presentaron al rey Felipe VI la Declaración Iberoamericana de Alcaldes y Alcaldesas en el Palacio de la Zarzuela
Jorge Macri y José Luis Martínez-Almeida le presentaron al rey Felipe VI la Declaración Iberoamericana de Alcaldes y Alcaldesas en el Palacio de la Zarzuela

El jefe de Gobierno porteño también señaló que “Iberoamérica es un puente para el entendimiento y la colaboración. Una región que conecta América Latina con Europa y que, desde su posición en el Atlántico, tiene voz propia en las discusiones que están definiendo el futuro”. Y agregó: “Llevamos en nuestro ADN una conexión única con España, especialmente con Madrid”.

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En esa línea, Macri destacó que los lazos históricos, culturales y humanos que unen a Iberoamérica hacen de la región un puente estratégico entre América Latina y Europa, con identidad propia y un papel cada vez más relevante en el escenario internacional.

También remarcó la importancia de construir una agenda común que permita transformar la cooperación entre ciudades en respuestas concretas para los vecinos.

La UCCI reúne a mandatarios de capitales y grandes ciudades de la región para impulsar iniciativas conjuntas, fortalecer la cooperación y promover la participación de los gobiernos locales en las decisiones internacionales. Buenos Aires es una de sus ciudades fundadoras y ejerce durante este año la copresidencia junto a Madrid. Desde esa posición, el jefe de Gobierno porteño busca consolidar el liderazgo de la Ciudad en la región e impulsar una mayor influencia en la agenda iberoamericana.

Buenos Aires adhirió a la Alianza Iberoamérica 500+, una iniciativa respaldada por CAF y la SEGIB para impulsar la preservación del patrimonio y la regeneración de centros urbanos
Buenos Aires adhirió a la Alianza Iberoamérica 500+, una iniciativa respaldada por CAF y la SEGIB para impulsar la preservación del patrimonio y la regeneración de centros urbanos

Durante el encuentro se abordaron desafíos vinculados con el desarrollo económico, la planificación urbana, la seguridad, el cambio climático y la transformación digital. Macri participó del panel “Innovación, datos e inteligencia artificial al servicio de la ciudad”, donde compartió la experiencia de Buenos Aires en el uso de nuevas tecnologías para modernizar el Estado, simplificar trámites y mejorar los servicios públicos.

Otro de los resultados que dejó la jornada fue la adhesión de Buenos Aires a la Alianza Iberoamérica 500+, una iniciativa que cuenta con el acompañamiento de CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe y la SEGIB. La propuesta busca reunir a ciudades con un legado histórico compartido para impulsar la preservación del patrimonio, la regeneración de los centros urbanos y el desarrollo de proyectos sostenibles con una visión de largo plazo.

Acompañaron al jefe de Gobierno el secretario General y de Relaciones Internacionales, Fulvio Pompeo, y la subsecretaria de Relaciones Internacionales, Ana Ciuti. “Fue un valioso encuentro entre Su Majestad, el Rey Felipe VI, con el Jefe de Gobierno y los alcaldes de la región”, afirmó Pompeo, quien además señaló que “Buenos Aires y Madrid son dos grandes referentes de ese vínculo” y que los países de la región “deben seguir siendo un puente entre Europa y América para impulsar la cooperación política y las inversiones como herramientas para generar empleo y mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos”.

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