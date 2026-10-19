Cristiano Ronaldo y Lionel Messi lideran otra vez el ranking Forbes de los futbolistas mejor pagados del mundo: el top ten

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi lideran otra vez el ranking Forbes de los futbolistas mejor pagados del mundo

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Cristiano Ronaldo encabeza por cuarta temporada consecutiva la lista de los futbolistas con mayores ingresos del planeta, según el ranking anual de la revista Forbes. El delantero portugués, de 41 años, percibirá unos 300 millones de dólares durante la temporada 2026-27, cifra que lo mantiene muy por delante de su eterno rival, el argentino Lionel Messi, segundo con 145 millones de dólares. Se trata de la duodécima vez en los últimos 13 años que ambos ocupan los dos primeros puestos de la clasificación.

El torneo disputado este año en Estados Unidos dejó una marca profunda en la lista. El extremo español Lamine Yamal, de 19 años, levantó el trofeo tras vencer a Messi en la final, el mismo futbolista que lo bañó de bebé en una sesión de fotos que se viralizó en 2007. El joven del Barcelona ocupa ahora el sexto puesto, con ingresos estimados de 55 millones de dólares, frente a los 43 millones del año anterior, tras firmar nuevos contratos de patrocinio con American Eagle, Coca-Cola y McDonald’s.

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Lamine Yamal del Barcelona celebra tras anotar el primer gol del Real Betis en La Liga el sábado 17 de octubre del 2026. (AP Foto/Jose Breton)

Pese al ascenso de la nueva generación, la brecha económica con Ronaldo y Messi sigue siendo amplia. Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid y tercero en la lista con 100 millones de dólares, llegó a liderar el ranking en 2022 gracias a una prima de fichaje con el París Saint-Germain. El noruego Erling Haaland, del Manchester City, ocupa el cuarto lugar con 85 millones de dólares, y el brasileño Vinicius Jr., también del conjunto merengue, es quinto con 76 millones.

Ronaldo, que a comienzos de año ya se había convertido en el primer deportista activo en superar los 2.000 millones de dólares en ingresos brutos acumulados, prevé recibir 250 millones de dólares de su club, el Al Nassr, de la Liga Profesional de Arabia Saudí, además de 50 millones de dólares por patrocinios y emprendimientos. Messi, por su parte, se acerca al mismo umbral gracias a los 70 millones de dólares que percibirá en el Inter Miami, de la MLS, y otros 75 millones de dólares fuera del terreno de juego.

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Junto a Messi y Cristiano aparecen Mbappé, Haaland y Kane como los jugadores mejores pagados de 2026, según Forbes (DPA / AFP/ / EUROPA PRESS)

Las cifras se calculan antes de impuestos y comisiones de agentes, pero Forbes estima que ambos jugadores han acumulado patrimonio suficiente para figurar entre los multimillonarios del deporte mundial. Juntos concentran casi la mitad de los 942 millones de dólares que ingresarán en conjunto los diez futbolistas mejor pagados esta temporada, un monto apenas inferior a los 945 millones de dólares registrados en 2025.

Ronaldo declaró en agosto a la revista Vogue que la temporada 2026-27 será “probablemente” su último año como profesional, aunque no confirmó una fecha de retiro. El delantero acumula 981 goles entre clubes y selecciones, a 19 de alcanzar la marca histórica de 1.000, pero atraviesa una suspensión provisional de la selección portuguesa tras abandonar la concentración en septiembre en medio de una disputa por minutos de juego en la Liga de Naciones de la UEFA.

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Messi, en tanto, anunció su retiro de la selección argentina tras la final del Mundial, que su equipo perdió en la prórroga ante España, y disputó su último partido con la albiceleste en un amistoso contra Benín la semana pasada. Su contrato con el Inter Miami se extiende hasta 2028, cuando tendrá la opción de adquirir una participación accionarial en el club, valuado en 1.350 millones de dólares.

La salida de Karim Benzema permitió el ingreso al ranking de Harry Kane (REUTERS/Stringer/File Photo)

El cambio más significativo del ranking respecto al año pasado es la salida de Karim Benzema, quien ganó unos 104 millones de dólares en 2025 pero rescindió su contrato con el Al Hilal en agosto y hoy es agente libre. Su lugar entre los diez primeros lo ocupa el delantero del Bayern de Múnich Harry Kane, que regresa a la lista por primera vez desde 2023 con ingresos estimados de 42 millones de dólares.

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La ausencia de Benzema deja a solo dos representantes de la Liga Profesional de Arabia Saudí en el ranking: Ronaldo y su compañero en el Al Nassr, el senegalés Sadio Mané, séptimo con 54 millones de dólares en el último año de su contrato. España, en cambio, suma cuatro jugadores a la lista, entre ellos tres futbolistas del Real Madrid: Mbappé, Vinicius y Jude Bellingham, octavo con 45 millones de dólares.

Sadio Mane y Cristiano Ronaldo son los dos representantes de la Liga Profesional de Arabia Saudí en el ranking (REUTERS/Hamad I Mohammed)

La inclusión de Bellingham y Kane, que condujeron a Inglaterra al tercer puesto del Mundial, marca la primera vez desde 2018 que el Reino Unido coloca dos jugadores entre los diez primeros. Sin embargo, ninguno de los dos juega en la Premier League, lo que convierte a esta edición en la primera desde 2005 sin representación múltiple de esa liga en el ranking. La salida de Mohamed Salah del Liverpool hacia el club turco Trabzonspor dejó a Haaland como único representante de la competición inglesa.

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En septiembre, Mbappé puso fin a su relación con Nike, que se había iniciado en 2006 cuando el delantero tenía 8 años y le reportaba más de 20 millones de dólares anuales, para firmar con la marca suiza On. El acuerdo incluye una participación accionarial en la empresa, que cotiza en bolsa, aunque se desconoce el porcentaje exacto. Un convenio similar había contribuido a convertir al tenista Roger Federer en multimillonario cuando firmó con la marca en 2019.

En el plano deportivo, Mbappé ganó la Bota de Oro del Mundial con diez goles, pese a que Francia terminó cuarta, y acumula 22 tantos en la historia de la competición, la mayor cifra de todos los tiempos.

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Haaland, por su parte, llevó a Noruega a su mejor actuación histórica en un Mundial y casi duplicó sus seguidores en Instagram hasta los 77 millones. El delantero renovó su contrato con el Manchester City hasta 2034 y firmó nuevos acuerdos con el banco digital Revolut y la empresa china Walovi, aunque el futuro del club en la Premier League es incierto tras ser declarado culpable de infracciones financieras cometidas entre 2009 y 2018.

Vinicius Jr., sexto en ingresos dentro del campo con 48 millones de dólares, firmó en agosto una extensión de contrato con el Real Madrid hasta 2032. El extremo brasileño cumple actualmente una sanción de cuatro partidos en La Liga por tirar del cabello a un rival, mientras consolida su posición como principal referente del fútbol de Brasil ante el retiro próximo de Neymar.

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Mohamed Salah, figura de la selección de Egipto (REUTERS/Carlos Barria)

Salah, que terminó su contrato con el Liverpool este verano, firmó por dos años con el Trabzonspor de la Superliga turca, acuerdo que le garantiza unos 19 millones de dólares anuales más el 20% de regalías sobre productos vinculados a su imagen. En el Mundial, ayudó a Egipto a igualar su mejor registro histórico al llegar a octavos de final, instancia en la que el equipo dejó escapar una ventaja de 2 a 0 ante Argentina.

Mané, noveno en la lista con 54 millones de dólares, protagonizó un episodio de tensión en enero durante la final de la Copa Africana de Naciones, cuando sus compañeros abandonaron brevemente el campo en protesta por un penal a favor de Marruecos. Senegal ganó el partido, aunque el título le fue retirado después por la protesta, decisión que el país está recurriendo.

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La metodología de Forbes contempla ingresos dentro del campo, como sueldos base, primas y acuerdos de imagen con los clubes, y fuera de él, como patrocinios, licencias y apariciones públicas. Las cifras se calculan antes de impuestos y comisiones de agentes, con base en datos de Capology.com y consultas con especialistas del sector, entre ellos el agente Shea Richard Soma y el corresponsal de fútbol Tancredi Palmeri.

El top ten de ingresos según Forbes

1. Cristiano Ronaldo — 300 millones de dólares — Portugal — Al Nassr

2. Lionel Messi — 145 millones de dólares — Argentina — Inter Miami

3. Kylian Mbappé — 100 millones de dólares — Francia — Real Madrid

4. Erling Haaland — 85 millones de dólares — Noruega — Manchester City

5. Vinicius Jr. — 76 millones de dólares — Brasil — Real Madrid

6. Lamine Yamal — 55 millones de dólares — España — Barcelona

7. Sadio Mané — 54 millones de dólares — Senegal — Al Nassr

8. Jude Bellingham — 45 millones de dólares — Inglaterra — Real Madrid

9. Harry Kane — 42 millones de dólares — Inglaterra — Bayern de Múnich

10. Mohamed Salah — 40 millones de dólares — Egipto — Trabzonspor