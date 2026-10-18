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Luciana Rubinska habló de su adicción al cigarrillo: “Llegué a fumar tres atados por día”

En PH, Podemos Hablar, la periodista contó cómo logró abandonar el hábito después de 20 años, que no pudo dejar ni durante su embarazo

Luciana Rubinska participó del ciclo de Andy Kusnetzoff y compartió su testimonio sobre el consumo de cigarrillos que mantuvo en el pasado y el proceso que atravesó para dejarlo (PH, Podemos Hablar - Telefe)
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Las noches de PH, Podemos Hablar (Telefe) suelen convertirse en un espacio para que distintas figuras del espectáculo, el periodismo y la televisión compartan experiencias personales que no siempre forman parte de sus apariciones públicas. En la última emisión del ciclo de Andy Kusnetzoff, Luciana Rubinska eligió hablar de una etapa compleja de su vida: su adicción al cigarrillo. A corazón abierto, la periodista deportiva contó cómo eran sus habitos y cuál fue el puntapié que la llevó a dejarlo para siempre.

Durante la conversación con Andy, la conductora de Infobae al Amanecer (Infobae en Vivo) explicó que durante mucho tiempo su rutina estuvo marcada por la necesidad de fumar. “Fumaba antes de hacer el programa a la mañana, cuatro puchos, me levantaba y fumaba, desayunaba para fumar y no quería hacer vuelos largos en avión por no querer fumar”, enumeró la periodista. “Vivía con olor a pucho y a mí no me importaba. Llegué a fumar tres atados por día”, reveló frente a los demás invitados del programa de Telefe.

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“De lo que estoy más orgullosa en mi vida fue haberlo dejado después de 20 años. Ni embarazada había dejado porque el médico me dijo que era mejor que fume poco a que esté sin hacerlo”, contó Rubinska. De ese modo, ubicó el momento en que logró abandonar esa adicción como uno de los cambios personales que más valora.

Entrevista de Luciana Rubinska a Marcelo Tinelli
"Llegué a fumar tres atados por día”, aseguró Rubinska en el ciclo de Telefe (Gustavo Gavotti)

“Un día entendí o me di cuenta de la importancia de la libertad de muchas cosas, sea económica, de pensamiento, de que era presa de mi adicción. Dije ‘¿y si lo intento?’, leí un libro que se llama Es fácil dejar de fumar y después de 20 años lo dejé, ya llevo nueve”, relató durante la emisión.

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Me despedí, lloré, insulté y dije ‘no lo agarro nunca más’. Pasé a ser una exfumadora y me encanta. Ahora soy casi una mujer fit que evangeliza gente”, bromeó. La frase provocó risas en el estudio, aunque detrás del tono humorístico también apareció la dimensión del cambio que significó para ella cortar con una costumbre que había sostenido durante dos décadas.

La maternidad también ocupó un lugar importante en las experiencias personales que Rubinska compartió en los últimos meses. En febrero de 2026, durante su paso por el ciclo Ellas, conducido por Luli Fernández en Infobae, la periodista habló sobre la crianza de sus mellizos y también sobre su adicción a los cigarrillos. “Los primeros años son muy difíciles porque es todo para dos”, admitió al referirse al cansancio, la angustia y la responsabilidad con la que atravesó ese período.

Con el crecimiento de sus hijos, la comunicadora encontró nuevas formas de disfrutar de la crianza. “A los cinco, ya es una fiesta y a esta edad es una cosa alucinante”, resumió. Actualmente, con 11 años, ambos mantienen una relación muy cercana, algo que la periodista observa también en el ámbito escolar. “Tienen una relación que hasta emociona al colegio, cómo uno defiende al otro, cómo están pendientes de que el otro siempre esté bien”, expresó.

No hay que romantizar algunas partes de la maternidad donde la verdad es que nos volvemos locas, pero lo vuelvo a elegir y a mí me completaron la vida”, afirmó. “Intento que mi conexión sea con ellos. Incentivo mucho el diálogo, a veces lo logro más, a veces menos, pero siempre busco que sepan que mamá está”, explicó la periodista.

En Ellas, la periodista habló sobre la madurez emocional y el amor sin prejuicios. Además, contó cómo transformó su vida personal al priorizar el bienestar y el respeto en sus vínculos.

“Cuando los chicos se van con el padre, las primeras reacciones de muchas mujeres son: ‘¡Ay! No te puedo creer, ¿y cómo vas a hacer?’. En cambio, los hombres te dicen: ‘Qué bueno, vas a poder descansar un poco’”, señaló. Frente a esas opiniones, Rubinska sostuvo que lo principal para ella es que sus hijos sepan que pueden recurrir a su madre cuando lo necesiten. “Yo les digo: ‘Ustedes, si necesitan algo, saben que mamá está. Yo voy a estar’”, explicó.

En ese mismo relato, recordó una conversación reciente que mantuvo con sus hijos a raíz de una propuesta laboral que podía modificar la rutina familiar. Según contó, uno de los mellizos le respondió: “Mirá mamá, si vos estás bien, nosotros estamos bien”.

Cuando dejé de fumar, con todo lo que lo hacía y pude lograrlo, dije: ‘Yo puedo con todo. Si pude con esta adicción, puedo con todo’. Ese fue el trampolín”, confesó. “Ahora estoy aprendiendo a meditar, estoy intentando aprender cosas todos los años. Agarré el ukelele hace un tiempo, que yo no sabía nada de música. Pero dejar de fumar fue un cambio rotundo”, agregó Rubinska en su recorrido por PH, Podemos Hablar.

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