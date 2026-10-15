Google lanzó un carrito de compras con IA que reúne productos de distintas marcas en Gemini

Google habilitó Universal Cart en Estados Unidos para agrupar productos de distintas marcas y pagar desde su buscador o Gemini.

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Google empezó a desplegar el Universal Cart, un carrito de compras con inteligencia artificial que permite juntar productos de distintas marcas en un solo lugar y pagarlos desde el buscador o la aplicación de Gemini en Estados Unidos.

La herramienta llega apenas semanas antes del Black Friday y la temporada navideña, el tramo de mayor facturación para el comercio minorista en Estados Unidos.

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Cómo funciona el carrito único de Google

El Universal Cart había sido presentado en mayo, durante la conferencia Google I/O, pero recién ahora se activa de forma masiva en Búsqueda y en la aplicación de Gemini, el asistente de inteligencia artificial de la empresa. La compañía prometió sumar YouTube y Gmail más adelante.

El sistema corre sobre los modelos Gemini y funciona como un agente permanente: apenas un usuario agrega un producto, el carrito sigue el historial de precios, avisa si baja de valor y notifica cuando un artículo agotado vuelve a estar disponible.

Los usuarios pueden abonar con Google Pay a través del Protocolo de Comercio Universal o finalizar la operación en la web del vendedor. (REUTERS/Arnd Wiegmann)

La empresa también lo presenta como una herramienta de prevención de errores. Si alguien arma una computadora a medida y suma piezas de distintos proveedores, el carrito puede marcar incompatibilidades entre componentes y sugerir alternativas antes de la compra.

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Así lo describió Vidhya Srinivasan, vicepresidenta de Publicidad y Comercio de Google, en el comunicado oficial de la empresa. Según precisó, la gente compra a través de los servicios de Google más de mil millones de veces por día, con acceso a un catálogo de más de 60 mil millones de productos.

Para pagar, el carrito ofrece dos caminos. Uno es completar la compra con Google Pay en pocos pasos gracias al Protocolo de Comercio Universal (UCP, por sus siglas en inglés), un estándar que la empresa desarrolló junto con cadenas minoristas.

El catálogo de la empresa reúne más de 60 mil millones de artículos y procesa más de mil millones de compras diarias. (Imagen ilustrativa Infobae)

El otro camino es transferir el contenido del carrito al sitio propio de cada marca para terminar ahí la operación. Google aclaró que, elija el usuario cualquiera de las dos vías, la marca sigue siendo la responsable final de la venta.

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Entre los primeros comercios que integraron el pago directo figuran Nike, Sephora, Target, Ulta Beauty, Walmart, Wayfair y marcas que operan sobre Shopify, como Fenty y Steve Madden.

La función no nació de la nada. En septiembre, Tapestry, la empresa dueña de las marcas Coach y Kate Spade, ya había empezado a usar el pago directo del protocolo UCP para vender sus productos dentro de los resultados de búsqueda con inteligencia artificial de Google, de cara a la temporada de regalos.

La apuesta más amplia por el comercio con agentes

El lanzamiento se inscribe en una estrategia más extensa que Google viene construyendo desde comienzos de año: convertir a sus productos de inteligencia artificial en el punto de entrada para comprar, no solo para buscar.

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Google proyecta el desarrollo de Gemini Spark como un agente autónomo para buscar y comprar artículos sin intervención humana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Protocolo de Comercio Universal, la base técnica del nuevo carrito, ya sumó como socios a Amazon, Meta, Microsoft, Salesforce y Stripe en su comité de gobierno. La compañía compite de cerca con OpenAI, que impulsa su propio esquema de pagos para compras hechas a través de ChatGPT.

Google también extiende el protocolo a categorías nuevas, como la reserva de hoteles y los pedidos de comida a domicilio, que según adelantó la empresa llegarán en los próximos meses. Antes había sumado una función para que un asistente de voz llame a comercios físicos y consulte el stock disponible.

La empresa prepara además un agente de compras autónomo, llamado Gemini Spark, al que un usuario puede darle criterios concretos (una marca, un modelo, un precio máximo) para que busque un producto y lo compre sin intervención humana, respaldado por un sistema de registro y aprobación de pagos llamado Protocolo de Pagos de Agentes (AP2).

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