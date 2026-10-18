“Feliz día a la mejor mamá del mundo”: el doble gesto del Chato Prada con Lourdes Sánchez y la reacción de ella

Una recopilación de imágenes compartida en redes sociales muestra a la bailarina junto a su hijo en diferentes etapas de su crecimiento con motivo del día de la Madre

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En medio de la reciente confirmación de su separación, Pablo Chato Prada le dedicó un mensaje a Lourdes Sánchez por el Día de la Madre en su perfil de Instagram y luego volvió a saludarla en una publicación de ella. El productor compartió un carrusel de imágenes de la bailarina junto a Valentín, el hijo de 10 años que tienen en común, y escribió: “Feliz día a la mejor mamá del mundo”.

La publicación reunió fotos de Lourdes y el niño en diferentes etapas de su vida. En algunas postales, madre e hijo aparecieron durante vacaciones y salidas familiares; en otras, compartieron escenas cotidianas. El Chato eligió esas imágenes para destacar el vínculo entre la artista y Valentín, pocos días después de que ambos confirmaran el final de una relación de 16 años.

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El posteo apareció en el perfil del productor y no tuvo una réplica pública de la bailarina. Lourdes no compartió en sus historias ni en su perfil el mensaje que le dedicó su expareja. Sin embargo, horas más tarde, ella hizo su propia publicación por la fecha y volvió a poner el foco en su rol como mamá.

Desde Corrientes, donde vive por su trabajo como presidenta del Instituto de Cultura de la provincia, la bailarina subió una serie de fotos junto a Valentín. En el posteo, acompañó las imágenes con un texto en el que habló sobre los cambios personales que atraviesa y el amor que siente por su hijo.

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Después de confirmar la separación, la bailarina se reencontró con su hijo Valentín en Corrientes el fin de semana del Día de la Madre y su expareja le dedicó un inesperado mensaje

“De todo lo que me regaló la vida, ser tu mamá es lo más hermoso. ❤️”, expresó Lourdes al comienzo del mensaje. Luego, sumó una reflexión que cobró relevancia por el momento familiar que atraviesa tras la ruptura con Prada: “La vida cambia, nos desafía y nos enseña, pero hay algo que siempre permanece intacto: el amor infinito que siento por vos”.

La artista profundizó sobre la maternidad y el deseo de acompañar a Valentín. “Solo una mamá sabe cuánto ama, cuánto entrega y todo lo que es capaz de hacer por la felicidad de su hijo”, escribió. Más adelante, habló de la exigencia que implica ese lugar y del objetivo que guía su día a día: “No soy una mamá perfecta, pero cada día intento ser la mejor para vos. Y al final, eso es lo único que verdaderamente me importa”.

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“Tu amor, tu mirada y tu felicidad son mi mayor certeza”, agregó Lourdes en su publicación. En el cierre, se dirigió de forma directa al niño: “Te amo con toda mi alma, Valen. Feliz Día de la Madre a todas las mamás que sabemos que no existe amor más grande que este”.

El mensaje reunió miles de reacciones y comentarios. Entre ellos apareció el de Prada, quien eligió responder debajo del posteo de su expareja. “Feliz día a la mejor mamá de mundo”, escribió el productor, con una mención directa a la cuenta de Instagram de la bailarina y un emoji de un corazón rojo.

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Después de separarse, el productor le dedicó un tierno mensaje a la bailarina, que replicó después en el feed de ella

A diferencia del primer gesto, que surgió desde el perfil del Chato, este mensaje quedó expuesto entre las respuestas de la publicación de Lourdes. La artista tampoco contestó de manera pública ese comentario.

El doble saludo del productor llegó después de que se conociera la separación de la pareja. Lourdes y el Chato construyeron una historia que comenzó en 2010, luego de conocerse en el entorno de ShowMatch. En 2016 nació Valentín y, desde entonces, ambos compartieron la crianza del niño mientras sostenían sus respectivos proyectos laborales.

El Chato Prada saludó a su mamá luego de dedicarle un tierno mensaje a Lourdes Sánchez (Instagram)

Al referirse al final del vínculo, Sánchez aseguró que la preocupación principal de ambos era el bienestar de su hijo. “Estoy atravesando una situación difícil por una separación con un nene chiquito en el medio. Por supuesto que no es algo feliz, pero lo estamos sobrellevando muy bien, como dos personas adultas que somos y por todo el amor de nuestra historia de dieciséis años”, expresó días atrás.

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Mientras Lourdes pasó el Día de la Madre en Corrientes, el Chato viajó a Mar del Plata junto a su mamá. Desde la ciudad balnearia publicó fotos del paseo y de algunos momentos familiares. En paralelo, eligió dos espacios diferentes de Instagram para dejarle a Sánchez el mismo reconocimiento como madre: primero, con un posteo propio; después, con un comentario debajo del mensaje que ella le dedicó a Valentín.