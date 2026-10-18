India Ortega habló sobre la separación de Emanuel y Julieta Prandi: “Una relación tan hermosa terminó de esta manera”

India Ortega se refirió a la situación emocional de su padre, Emanuel, luego de anunciarse su separación de Julieta Prandi a 27 días de su casamiento (Infama - América)

Guardar

La separación de Emanuel Ortega y Julieta Prandi sorprendió a sus familias y generó una fuerte repercusión mediática. La pareja se había casado apenas 27 días atrás, por lo que la noticia tomó por sorpresa a sus seres queridos, que no esperaban atravesar una situación de estas características tan poco tiempo después de la boda. En medio de la exposición, India Ortega, hija del cantante, habló ante las cámaras y se refirió al estado emocional de su padre.

“Y... yo estoy un poco sorprendida, pero porque nadie se lo esperaba. Se casaron hace muy poco, entonces nadie de mi familia se esperaba este momento”, explicó.

PUBLICIDAD

La joven también habló del impacto que le produjo ver a su padre atravesar el final de una relación que, desde la mirada familiar, había sido importante para él. “(Estoy) Triste, obviamente, por verlo a mi papá así y porque una relación tan hermosa se termine de esta manera”, expresó India.

Julieta Prandi y Emanuel Ortega celebraron su matrimonio civil el pasado 15 de septiembre (RSFotos)

India no fue la única integrante del entorno familiar del músico que decidió referirse públicamente a la separación. El jueves pasado, Martín Ortega, hermano de Emanuel, habló con las cámaras de LAM (América). “A todos nos sorprendió, a todos. Lo único que me importa es que mi hermano esté bien”, señaló durante la entrevista. Martín contó, además, que no recibió la información directamente de Emanuel, sino que se enteró a través de la publicación que Prandi compartió en sus redes sociales. Según relató, un amigo le reenvió la historia y así pudo conocer la situación. “No estamos acostumbrados a este tipo de situaciones”, agregó, al referirse a la exposición pública que generó la separación y al modo en que la familia se vio involucrada en el tema.

PUBLICIDAD

Uno de los puntos que apareció durante la conversación fue el estudio de grabación de Emanuel, mencionado en versiones relacionadas con una presunta infidelidad. Frente a esas versiones, Martín buscó aclarar cuál es la función de ese espacio y rechazó la idea de que se trate de un lugar destinado a encuentros personales. “Un lugar serio de trabajo”, lo definió, y sostuvo que no se trata de “un bulo de Emanuel”.

Martín Ortega se refirió a Julieta Prandi luego de anunciar su separación de Emanuel Ortega (LAM - América)

El hermano del cantante también fue consultado por la existencia de una cama dentro del estudio. En ese sentido, explicó que en el segundo piso hay “una especie de departamentito”, preparado para las jornadas en las que las grabaciones se extienden durante toda la noche. Martín insistió en que la presencia de ese espacio no modifica el objetivo principal del lugar y remarcó: “Es importante decir que es un lugar de trabajo, no una fiesta”.

PUBLICIDAD

Durante esa misma entrevista, Martín se refirió a otro episodio que había llamado la atención: su ausencia en la boda de Emanuel y Prandi, celebrada semanas antes de que se conociera la separación. “Lo que me llegó de parte de Emanuel era ‘si quieren, vengan’. Me pareció que podía faltar”, relató Martín al explicar por qué no participó de la celebración.

La actriz apoyó a su hermano tras la separación con la conductora y aseguró que no le gustó el manejo que tuvo (SQP-América TV)

Otra de las voces que habló sobre el tema fue Julieta Ortega, hermana de Emanuel, quien participó de un móvil de SQP (América). “Amo a mis hermanos, amo a Emanuel, quiero que esté bien, le deseo lo mejor. Sé la clase de persona que es y debe estar muy triste”, afirmó, visiblemente conmovida. Julieta también se refirió al impacto que tiene la exposición mediática sobre la familia Ortega. “El ruido mediático no es algo que disfrutemos. Ninguno de los miembros de mi familia lo disfrutamos, así que es una pena”, sostuvo. “Lo que no quiero es salir a que después digan ‘la hermana dijo’, porque si no parece que soy una hermana que se mete. Se armó esa narrativa y a mí me resulta muy antipática, porque no es así”, explicó.

PUBLICIDAD

Julieta fue contundente al describir la relación entre los hermanos y al negar que exista una dinámica de enfrentamiento en torno a las parejas de cada uno. “No nos elegimos las parejas, no nos complicamos la vida, no salimos a hablar de la pareja del otro ni de las elecciones del otro”, señaló. Consultada por la relación de la familia y por las versiones que surgieron después de la boda, a la que ella fue la única de los hermanos que asistió, Julieta respondió: “Nosotros nos llevamos bárbaro, los hermanos nos llevamos bárbaro y tenemos los vaivenes que puede tener cualquier relación de hermanos, de amigos. Uno no es siempre igual”.

En ese contexto, las declaraciones de India, Martín y Julieta coincidieron en un punto: la sorpresa por la separación de Emanuel Ortega y Julieta Prandi, la preocupación por el estado emocional del cantante y el malestar de la familia ante la exposición mediática que rodea el tema.

PUBLICIDAD