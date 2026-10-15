El RPG gratuito que mezcla combate y construcción de fábricas ya está disponible en Steam

Arknights Endfield combina el rol de acción con la gestión industrial en su llegada a Steam - VALVE

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Arknights: Endfield llegó hoy, 15 de octubre de 2026, a Steam, y combina dos géneros que rara vez conviven en un mismo título: el rol de acción con estética anime y la construcción de líneas de producción automatizadas propia de los juegos de gestión industrial.

El lanzamiento ya acumula más de 400 reseñas, con un 90% de valoraciones positivas, y alcanzó un pico de casi 5.700 jugadores simultáneos, según datos de SteamDB. Esa recepción inicial confirma que la propuesta despertó interés desde las primeras horas de disponibilidad en la plataforma.

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El buen recibimiento se explica en parte porque el título ya estaba disponible en PC y otras plataformas desde enero. Quienes jugaban antes del estreno en Steam pueden vincular sus cuentas y conservar el progreso acumulado, lo que facilitó una migración rápida de usuarios hacia la nueva versión.

Una fábrica automatizada impulsa la propuesta jugable de Arknights Endfield en su debut en Steam - (Steam)

Esta posibilidad de continuidad entre plataformas se convirtió en un factor relevante para explicar el volumen de reseñas acumuladas en tan poco tiempo.

De qué trata el nuevo juego gratuito en Steam

La historia transcurre más de 150 años después de la llegada de los primeros colonos a Talos-II, un planeta que permanece en gran parte sin explorar. Los jugadores asumen el rol de Endministrador de Endfield Industries, responsable de expandir la fábrica AIK, una instalación de producción automatizada que fabrica suministros esenciales para sostener el asentamiento humano.

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Para conseguir los recursos necesarios, los usuarios envían un escuadrón de cuatro operadores a explorar tierras salvajes, recolectar materiales y enfrentar criaturas hostiles. Esa dinámica conecta de forma directa la exploración con el crecimiento de la fábrica, que depende de lo que se reúne en el terreno durante cada expedición.

Un sistema de combate pensado para alternar personajes

El combate se desarrolla en tiempo real y exige decisiones tácticas constantes. Hasta cuatro operadores participan de manera simultánea en cada enfrentamiento, y los jugadores pueden cambiar entre ellos sin restricciones.

Esa posibilidad resulta central para el diseño del juego, ya que encadenar las habilidades especiales de distintos personajes permite ejecutar combos de mayor daño frente a los enemigos más resistentes.

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Los jugadores de Arknights Endfield pueden alternar entre cuatro operadores durante cada enfrentamiento - (Imagen Ilustrativa Infobae)

De regreso en la base, los materiales obtenidos en el campo se incorporan a la producción. Los jugadores conectan máquinas y cintas transportadoras para montar líneas automatizadas que generan equipo, baterías y objetos tácticos. Una fábrica bien organizada puede seguir produciendo incluso cuando el usuario se encuentra en otra zona del mapa, lo que simplifica la preparación de futuras expediciones.

Los recursos fabricados también sirven para mejorar a los operadores y su equipamiento, en un circuito donde exploración, combate y manufactura se alimentan entre sí de manera constante.

El apartado visual, en cambio, recibió elogios sin matices. El estilo anime y el nivel de detalle de los entornos de Talos-II se destacaron como uno de los puntos más sólidos del juego, incluso entre quienes cuestionaron otros aspectos de la jugabilidad.

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Steam suma un nuevo título gratuito con la llegada de Arknights Endfield a su catálogo - Valve

Cómo acceder a juegos gratuitos en Steam

Al tratarse de un título sin costo, Arknights: Endfield se suma a la lista de lanzamientos gratuitos que circulan de forma periódica en la plataforma. El proceso para sumarlos a la biblioteca es el mismo para cualquier juego de este tipo:

Ingresar a la cuenta de Steam mediante la aplicación de escritorio o desde store.steampowered.com.

Localizar el título deseado con la barra de búsqueda o a través de la sección de juegos gratuitos y novedades.

Presionar “ Obtener ”, “ Añadir a la biblioteca ” o “ Jugar ” en la página correspondiente, mientras el precio figure en 0,00 euros o dólares.

Confirmar la adquisición: el juego queda guardado de forma permanente en la biblioteca y puede instalarse en cualquier momento, incluso después de que finalice la promoción.

Revisar con frecuencia la sección de ofertas resulta útil, ya que algunos títulos gratuitos cambian de condición sin previo aviso y dejan de estar disponibles sin costo.

Activar las notificaciones de Steam permite recibir avisos sobre nuevos lanzamientos gratuitos y campañas de descuento, mientras que explorar los juegos relacionados en cada ficha suele conducir a rebajas adicionales dentro del mismo estudio o género, una práctica que varios usuarios aprovechan para ampliar su biblioteca a bajo costo.

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