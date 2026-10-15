Mercados: caen las acciones argentinas y el riesgo país vuelve a subir

Wall Street negocia sin tendencia firme.

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A las 12:50 horas, los bonos soberanos en dólares de la Argentina -Bonares y Globales- caen un 0,3% en promedio este jueves, mientras que el riesgo país de JP Morgan trepa siete unidades, en los 623 puntos básicos.

Los bonos hard dollar iniciaron la sesión con una caída promedio de 0,7%, a la vez que el riesgo país tocó por la mañana los 640 puntos, el nivel más alto desde el 2 de octubre.

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En la ampliación del riesgo país contribuyó además el importante descenso de unos 14 puntos básicos en la tasa de retorno de los bonos del Tesoro de EEUU, ahora en 5,05% anual para la emisión a diez años. Pasado el mediodía, la baja de tasa de los Treasuries se reducía a 10 puntos, con el bono a diez años en 5,09 por ciento.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires resta 0,2% en pesos, a 2.830.000 puntos, tras un inició con baja de 2 por ciento. El panel de acciones líderes anota en 2026 una caída de 7% en pesos, y de 12% en dólares.

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Los principales índices de Wall Street exhiben cifras mixtas: el Dow Jones de Industriales sube 1% y el panel tecnológico Nasdaq descuenta un 0,4 por ciento.

Entre las acciones y ADR de compañías argentinas que son operados en dólares en Nueva York hay mayoría de bajas, encabezadas por Bioceres (-3%) e YPF (-1,9%). Del lado ganador destaca el rebote de Globant (+6%).

En el plano local, los operadores evaluaron el resultado de la licitación de bonos del Tesoro del miércoles.

El Tesoro adjudicó $6,6 billones en la licitación de de deuda de corto plazo, frente a vencimientos por $4,9 billones, con lo que alcanzó así un rollover del 136%. De esta manera, logró una absorción neta de aproximadamente $1,7 billones. A su vez, dejó afuera ofertas por $2,9 billones.

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“Lo más destacado de esta licitación fue que el Tesoro salió a testear la demanda del mercado por instrumentos con vencimiento posterior a 2028 y encontró una respuesta favorable. De hecho, el 60% del monto total adjudicado se concentró en este tipo de instrumentos, permitiendo extender una porción relevante de la deuda más allá del actual mandato y sin necesidad de convalidar premios. En línea con esto, todos los instrumentos TAMAR cortaron sin premio, mientras que la Lecap lo hizo incluso por debajo de los niveles observados en el mercado secundario”, consideró Valentín Gómez García, Research Analyst de Adcap Grupo Financiero.

“Por el lado de la liquidez, estimamos que en la rueda de REPO el BCRA absorbió $1,8 billones. A su vez, creemos que hubo una inyección de pesos por parte del Tesoro que habría contribuido a ampliar la demanda disponible en la licitación. En este contexto, no esperamos que las condiciones de liquidez se vean significativamente afectadas”, continuó Gómez García.

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“El Tesoro extendió los vencimientos en la licitación de ayer, aunque convalidando tasas de mercado elevadas y probablemente con una participación significativa de los bancos”, indicó Max Capital.

Por otro lado, los precios del crudo Brent caían más de 1%, ya que las posibles medidas de Estados Unidos para suavizar las restricciones a la “flota en la sombra” rusa calmaban los temores sobre los precios, aunque los ataques a buques en Oriente Medio y los de Ucrania contra la infraestructura energética rusa limitaban el descenso.

El Brent del Mar del Norte descontó las bajas de la mañana y por la arde gana un mínimo 0,1%, en los USD 106,02 el barril para entregar en noviembre. Los futuros del WTI (West Texas Intermediate) en Estados Unidos subían 2,5% a USD 97,51, en medio de las expectativas de una importante reducción de las existencias semanales norteamericanas.

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El crudo caía después de que un funcionario estadounidense dijera el miércoles que Washington estudia suavizar las sanciones a algunos petroleros rusos no regulados, una medida que podría contribuir a reducir las tarifas de flete y aumentar la flexibilidad en los envíos de gasóleo, según explicó a Reuters John Evans, analista de PVM Oil.

Esto ocurre pocos días después de que el presidente Donald Trump levantara temporalmente las sanciones al diésel ruso, con el fin de mitigar el alza de los precios a nivel mundial. Ahora se evalúa la posibilidad de que Washington permita que el “petróleo legal” circule en buques anteriormente sancionados, según el funcionario.

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