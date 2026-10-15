La Guardia Costera descargó en Florida casi 15.000 kilos de droga valorados en USD 226,7 millones

La Guardia Costera de Estados Unidos descargó en Port Everglades un cargamento de narcóticos valuado en 226,7 millones de dólares. (USCG)

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La Guardia Costera de Estados Unidos descargó en Port Everglades, Florida, un cargamento de narcóticos valorado en USD 226,7 millones. Las sustancias habían sido incautadas durante seis operaciones contra el tráfico marítimo en el océano Pacífico oriental y llegaron al puerto el miércoles 14 de octubre a bordo del guardacostas Tampa.

Según el reporte de NBC 6 South Florida, canal de televisión local de Miami, las intervenciones dejaron 15 detenidos procedentes de seis países. Las autoridades informaron que algunos fueron repatriados para afrontar procesos judiciales en sus países de origen, mientras que otros fueron trasladados a Estados Unidos para continuar las investigaciones y evaluar posibles cargos.

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El operativo forma parte de la Operación Pacific Viper, una iniciativa que busca interrumpir las rutas marítimas utilizadas para transportar drogas. Durante una conferencia de prensa, los responsables describieron las dificultades para detener las embarcaciones sospechosas y explicaron qué medidas se tomaron para frenar su desplazamiento.

Seis interdicciones marítimas reunieron la carga descargada en Florida

La descarga en Port Everglades, Florida, reunió la droga incautada durante seis operaciones marítimas en aguas internacionales del Pacífico oriental. Por eso, los casi 15.000 kilos de sustancias ilícitas no procedían de una sola embarcación, sino de varias intervenciones realizadas antes de que la carga fuera trasladada al puerto.

Según la Guardia Costera, el guardacostas Tampa participó en las operaciones junto con otras unidades. Sin embargo, el comunicado oficial no especificó las coordenadas ni las fechas de cada interdicción.

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De acuerdo con NBC 6 South Florida, en tres de las seis operaciones los equipos dispararon contra los motores de las embarcaciones sospechosas para detenerlas. Estas maniobras se realizaron durante las persecuciones y buscaron impedir que las lanchas escaparan.

Los operativos también incluyeron persecuciones nocturnas a alta velocidad y el seguimiento de varias embarcaciones rápidas. Estas condiciones dificultaron las intervenciones y exigieron la coordinación de las tripulaciones participantes.

En términos generales, las autoridades advierten que algunas redes de tráfico utilizan embarcaciones potentes y pueden intentar hundirlas o destruir pruebas para evitar que la carga sea incautada. No obstante, el comunicado disponible no confirma que esas prácticas se hayan producido durante las seis operaciones que dieron lugar a la descarga en Florida.

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El cargamento confiscado en la operación reúne 13.426 kilos de cocaína y 1.522 kilos de marihuana. (USCG)

Cocaína y marihuana por USD 226,7 millones

El cargamento descargado por la Guardia Costera incluye aproximadamente 13.426 kilos de cocaína y 1.522 kilos de marihuana, un total de cerca de 14.948 kilos. La institución calculó que el valor conjunto del cargamento asciende a USD 226,7 millones.

La cocaína representó la mayor parte de las sustancias incautadas. Durante la presentación, la vicealmirante Jo-Ann F. Burdian, comandante del Área Atlántica de la Guardia Costera, afirmó que los aproximadamente 13.000 kilos de esa droga equivaldrían a 10 millones de dosis potencialmente mortales para las comunidades estadounidenses.

Los 15 detenidos, de seis países distintos

Las seis interdicciones dejaron 15 personas detenidas, procedentes de seis países, según el reporte de NBC 6 South Florida. Las autoridades informaron que algunos de los detenidos ya habían sido repatriados para afrontar procesos judiciales en sus países de origen, mientras que otros fueron trasladados a Estados Unidos para continuar las investigaciones y evaluar posibles procesos penales.

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La información divulgada no incluye los nombres de los detenidos, sus nacionalidades específicas ni el número de personas que fueron enviadas a cada país. Tampoco detalla los cargos que podría enfrentar cada una.

La iniciativa Pacific Viper alcanza un total acumulado de más de 113.000 kilos de cocaína incautada. (USCG)

La Operación Pacific Viper y más de 113.000 kilos de cocaína incautada

El cargamento descargado en Florida se suma a los resultados de la Operación Pacific Viper, que busca detectar e interrumpir el transporte marítimo de drogas en el Pacífico oriental. Según NBC 6 South Florida, la iniciativa había permitido incautar más de 113.000 kilos de cocaína desde su puesta en marcha.

Ese balance acumulado corresponde al conjunto de las operaciones realizadas en el marco de la iniciativa, no exclusivamente a las seis interdicciones vinculadas con la descarga del 14 de octubre.

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La Guardia Costera trabaja con organismos federales, autoridades internacionales y unidades especializadas para localizar embarcaciones sospechosas y detenerlas cuando se cumplen las condiciones para intervenir. La coordinación permite combinar tareas de detección y vigilancia con acciones de interdicción y posteriores investigaciones judiciales.

Burdian señaló que la institución utiliza sus facultades legales y la cooperación con socios de la región para limitar la capacidad de las organizaciones transnacionales de transportar drogas y afectar a las comunidades estadounidenses. La funcionaria también destacó la protección de las fronteras marítimas y de las rutas de acceso al país.

Las unidades que participaron en las incautaciones

Además de la tripulación del guardacostas Tampa, la Guardia Costera identificó a varios equipos y organismos que participaron en las operaciones. Entre ellos figuran el Equipo Táctico de Aplicación de la Ley del Pacífico, el Escuadrón Táctico de Interdicción de Helicópteros de la Guardia Costera, la Fuerza de Tarea Conjunta Interinstitucional Sur, el Distrito Suroeste de la Guardia Costera y el destructor USS Gridley.

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La participación de estas unidades refleja la coordinación entre equipos marítimos, recursos aéreos y organismos dedicados a detectar y vigilar las rutas utilizadas para el tráfico de drogas. Sin embargo, el comunicado oficial no asigna una función específica a cada unidad en cada una de las seis interdicciones, por lo que no es posible precisar qué equipo intervino en cada embarcación.

Las operaciones se desarrollaron bajo las facultades de aplicación de la ley marítima de la Guardia Costera, con apoyo de socios regionales. Estas competencias permiten actuar contra determinados delitos en el mar y coordinar la detención de sospechosos con las autoridades responsables de las investigaciones y los procesos judiciales.

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El Tampa es un guardacostas de aproximadamente 82 metros de eslora, con base en Portsmouth, Virginia, y opera bajo el mando del Área Atlántica de la institución.

La Guardia Costera retendrá una parte del cargamento para los procesos judiciales y destruirá el remanente. (USCG)

El destino de las sustancias incautadas

Tras la descarga, una parte de las sustancias se conservará como prueba, mientras que la mayor cantidad será destruida, según la información difundida por NBC 6 South Florida.

La conservación de muestras o de parte del material permite respaldar las investigaciones y los procedimientos judiciales que puedan derivarse de las interdicciones. La destrucción del resto evita que las sustancias incautadas vuelvan a circular, aunque las autoridades no detallaron qué cantidades se reservarán como prueba ni cuándo se llevará a cabo la eliminación.

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La descarga en Port Everglades marca el cierre de la fase operativa de traslado de estas sustancias, pero no necesariamente el final de los casos judiciales relacionados con las seis intervenciones. Las pesquisas sobre los detenidos y las redes de tráfico pueden continuar después de que la droga haya sido retirada del circuito marítimo.