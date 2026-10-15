Los mercados de barrio ofrecen alimentos con precios que cuestionan las rebajas prometidas por el Gobierno

El Gobierno cubano impulsó los mercados de barrio para ofrecer alimentos y artículos de aseo a precios reducidos. (Imagen de cortesía)

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Los mercados de barrio impulsados por el Gobierno cubano como parte de las transformaciones económicas aprobadas en 2026 prometen vender alimentos y artículos de aseo por debajo de otros circuitos comerciales y compensar el retroceso de la libreta de racionamiento. Los precios observados y las quejas de consumidores, sin embargo, ponen en duda que puedan aliviar el gasto de familias cuyos ingresos no alcanzan para productos básicos y servicios.

La cuarta encuesta de DIARIO DE CUBA, realizada por Cubadata, reflejó que el 68,2% de los participantes había reducido o salteado comidas al menos algunas veces durante los 30 días previos. Para el 19,8%, esa situación ocurrió muchas veces o todos los días.

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“Los precios son una desvergüenza, una falta de respeto total. Con una pensión de 3.000 pesos no puedo comprar ni una bolsa de leche”, dijo Tere a DIARIO DE CUBA. Otra jubilada calculó que un trabajador o pensionado necesitaría recibir al menos 50.000 pesos mensuales para vivir, una suma que consideró insuficiente frente a los valores actuales.

Precios por encima de las posibilidades de muchos hogares

El Mercado de Barrio Doña Luisa, situado en el municipio Cerro de La Habana, ofrecía aceite de 900 mililitros a 2.700 pesos, arroz brasileño a 840 pesos el kilogramo y huevos a 135 pesos por unidad. La leche entera en polvo costaba 4.500 pesos por bolsa de un kilogramo, según los valores constatados por el diario.

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Los consumidores denunciaron que los valores exhibidos en los locales superan la capacidad de pago de los jubilados. REUTERS/Ricardo Arduengo

La pizarra del local también incluía latas de refresco a 500 pesos, spam de cerdo a 1.100 pesos, detergente líquido a 460 pesos y jabones de baño de 70 y 100 gramos a 290 y 380 pesos, respectivamente. El kilogramo de pierna de cerdo figuraba a 1.800 pesos, aunque no había existencias.

Laritza, que vive sola y no tiene un mercado de barrio cerca de su vivienda, afirmó que había gastado más de 50,000 pesos solo durante septiembre en bienes esenciales. La apertura de estos establecimientos, por lo tanto, no garantiza cercanía para todos los consumidores ni acceso económico a la oferta disponible.

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En Contramaestre, Santiago de Cuba, el Mercado de Barrio La Predilecta fue inaugurado el 28 de septiembre en el consejo popular Frank País. Las tablillas difundidas en una publicación oficial de Facebook mostraban arroz a unos 370 pesos la libra, azúcar a 500, pollo a 750, aceite vegetal a 2,600 pesos y leche en polvo de un kilogramo a 4,000 pesos.

El volumen del envase de aceite no estaba especificado, aunque la tendencia es que sea inferior a un litro. Daisy Rosales Barzaga cuestionó si el comercio cumplía la reducción de entre 10% y 15% establecida en la resolución oficial, mientras otros usuarios compararon los precios con los de las micro, pequeñas y medianas empresas, conocidas como mipymes, y los revendedores.

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“¿Estos son los precios del mercado del barrio? ¿Los que van a sustituir a la ya casi extinta libreta de abastecimiento?”, preguntó en Facebook la emprendedora Yulieta Hernández Díaz. Maricela Vázquez Quero expresó una reacción similar tras la declaración de la mipyme San Antón, en Cienfuegos, como mercado de barrio: “Todo muy bonito, bla, bla, y los precios los mismos y un poquito más para arriba”.

Mario, que recorrió el mercado del reparto Sierra Maestra, en Boyeros, La Habana, sostuvo que los precios eran iguales o superiores a los de las mipymes. Su única observación favorable fue que el comercio aceptaba transferencias electrónicas.

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La medida 157 establece el reemplazo paulatino de la canasta normada por ventas controladas en la red estatal. REUTERS/Ricardo Arduengo

Desde Cabaiguán, Katy describió los valores como equivalentes a los de los revendedores instalados en la calle cercana: “Lo que parece ser el mercado de barrio es lo mismo de los revendedores que están en la calle del frente, todo más allá del cosmos, imposible que esto siga así”.

Rafael cuestionó qué diferencia ofrece la nueva modalidad en barrios donde ya operan mipymes, trabajadores por cuenta propia y revendedores que comercializan mercancías semejantes. A su juicio, la apertura de estos puntos de venta solo se justificaría con una diferencia de precios perceptible para la población.

Rebajas prometidas y gestión privada en locales estatales

La medida 157, una de las 176 transformaciones anunciadas por el Gobierno en junio, prevé reemplazar gradualmente la canasta normada por ventas controladas sin subsidios dentro de la red comercial. Los mercados de barrio forman parte de ese cambio y conservan la propiedad estatal de los locales.

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Marpessa Portal de Villiers, directora general de Ventas de Mercancías del Ministerio de Comercio Interior, explicó en septiembre que los establecimientos debían vender alimentos y productos de aseo a precios inferiores a los de otros canales. Las previsiones oficiales oscilaron entre una rebaja de 10% a 15% y otra de 15% a 30%, sin una aclaración sobre la diferencia entre ambos anuncios.

El modelo contempla contratos con actores económicos seleccionados para gestionar los comercios y comercializar sus productos. La contratación de personal debe priorizar a los trabajadores que ya se desempeñaban en los locales.

Los incentivos incluyen la reducción del impuesto sobre las ventas minoristas de 10% a 5%, la exención tributaria para determinadas operaciones mayoristas y la suspensión del pago de alquiler durante los primeros dos o tres años. Estas medidas buscan atraer a operadores no estatales, pero no determinan por sí solas cuánto pagarán los compradores.

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La comprobación de las rebajas exigiría conocer los precios de referencia utilizados por las autoridades, comparar artículos equivalentes y verificar si los descuentos continúan después de que se terminen las existencias iniciales. El acceso a un local y los estímulos fiscales no resuelven la necesidad de contar con suministros estables.

El abastecimiento como límite del nuevo modelo comercial

El economista Elías Amor Bravo advirtió que el resultado de los mercados dependerá de la capacidad para mantener una oferta continua y reponer las mercancías sin trasladar mayores costos a los consumidores. La venta inicial a precios bajos, señaló, no asegura que los comercios puedan adquirir nuevos productos al mismo valor.

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El sondeo online, con 1.551 respuestas completas, registró que el 19,8% de los participantes afrontó esa situación muchas veces o todos los días en los 30 días previos del estudio. REUTERS/Ricardo Arduengo

Amor cuestionó que Cuba intente reproducir una fórmula basada en precios bajos sin disponer de proveedores estables, capacidad de negociación, especialización comercial y mecanismos de integración entre distribuidores y fabricantes. En un contexto de inflación y dificultades de abastecimiento, la falta de suministros regulares podría dejar estantes vacíos o provocar la reaparición de mercancías con precios superiores.

El economista también consideró que el esquema puede desplazar a trabajadores por cuenta propia que habían desarrollado pequeños negocios de alimentos y productos de primera necesidad mediante importaciones no comerciales. Propuso favorecer la expansión de esas actividades, en lugar de incorporarlas a una estructura comercial bajo control estatal.

Los mercados de abasto mayoristas anunciados junto con esta iniciativa también necesitarían una red minorista consolidada para operar de manera eficiente, según Amor. Por el momento, el único mercado de ese tipo abierto funciona en Sancti Spíritus y exige compras mínimas de USD 200.

La reducción de la libreta de racionamiento constituye el antecedente inmediato de esta política. En junio, el Gobierno confirmó que la canasta básica dejaría de estar garantizada en las mismas condiciones para toda la población y concentraría su cobertura en jubilados, familias con niños que padecen enfermedades crónicas y personas consideradas “vulnerables”, una categoría utilizada para los cubanos en extrema pobreza.

La medida 157 prevé sustituir gradualmente la canasta normada por ventas controladas sin subsidios, con cobertura focalizada en jubilados, familias con menores enfermos crónicos y personas vulnerables en extrema pobreza. REUTERS/Ricardo Arduengo

Las autoridades presentaron los mercados de barrio como una vía para suplir parcialmente el déficit de artículos antes distribuidos mediante la canasta normada, aunque no precisaron qué volumen de alimentos podrán garantizar ni cuándo estará disponible de forma estable la lista anunciada. La encuesta de Cubadata reunió 1,551 respuestas completas entre el 22 de julio y el 10 de agosto mediante un panel online no probabilístico y no evaluó los nuevos comercios.

El historiador y ensayista Dimas Castellanos señaló, en un análisis publicado por DIARIO DE CUBA, que la falta de abastecimiento y los apagones figuran entre los principales obstáculos para el funcionamiento de estos locales. También recordó que el diario oficial Granma había reconocido que disponer de un establecimiento e introducir incentivos no basta para garantizar resultados.