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El creador de Dragon Quest hizo un videojuego con IA en solo 30 minutos: “Es verdaderamente asombroso”

Yuji Horii probó las capacidades de Claude para crear un juego de interrogatorios en el que los jugadores deben descubrir las mentiras de un sospechoso

Creador de Dragon Quest logró crear un nuevo videojuego en 30 minutos usando la IA.
Creador de Dragon Quest logró crear un nuevo videojuego en 30 minutos usando la IA. (Square Enix)
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Yuji Horii, creador de la franquicia Dragon Quest y uno de los diseñadores más reconocidos de la industria del videojuego, desarrolló una aventura de misterio utilizando inteligencia artificial en aproximadamente 30 minutos.

El creador japonés, de 72 años, compartió el resultado de su experimento y destacó que ahora es posible crear un videojuego funcional mediante instrucciones escritas, sin necesidad de dibujar ni programar personalmente.

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El título, llamado Interrogation Room Komiya, se puede jugar gratuitamente desde un navegador y propone una investigación policial en la que el usuario debe interrogar a un sospechoso, detectar contradicciones en sus declaraciones y presentar pruebas para acercarse a la verdad. Para desarrollarlo, Horii utilizó Claude, el asistente de inteligencia artificial de Anthropic.

Yuji Horii quedó sorprendido con la IA y sus capacidades para programar. (X)
Yuji Horii quedó sorprendido con la IA y sus capacidades para programar. (X)

La experiencia llamó la atención porque contrasta con la forma en que el propio diseñador creó algunos de sus primeros videojuegos. También vuelve a poner sobre la mesa el debate acerca del papel de la IA en la industria: mientras algunos desarrolladores destacan su capacidad para acelerar la producción, otros advierten sobre sus posibles consecuencias para los empleos creativos y la formación de nuevos profesionales.

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Así funciona el videojuego que Yuji Horii creó con inteligencia artificial

En Interrogation Room Komiya, el jugador asume el papel de un policía que investiga un robo en la caja fuerte de una casa de empeños. El principal sospechoso es Komiya, un antiguo cerrajero de 72 años que puede mentir durante el interrogatorio.

El objetivo consiste en elegir las preguntas adecuadas y confrontar sus respuestas con las pruebas disponibles. Para resolver el caso, no basta con seleccionar opciones al azar: es necesario identificar inconsistencias y decidir cuándo presentar la evidencia que contradice el relato del sospechoso.

El juego incorpora indicadores relacionados con el estado emocional del interrogado, como su agitación y resistencia. Si la resistencia llega al máximo, Komiya puede acogerse a su derecho a guardar silencio, lo que dificulta continuar con la investigación. La evaluación final depende de cuántas mentiras consiga descubrir el jugador.

Yuji Horii invitó a sus seguidores a jugar su nuevo videojuego hecho con IA y en tan solo 30 minutos. (X)
Yuji Horii invitó a sus seguidores a jugar su nuevo videojuego hecho con IA y en tan solo 30 minutos. (X)

Aunque su estructura es sencilla, el experimento muestra cómo una herramienta de inteligencia artificial puede ayudar a convertir una idea narrativa en una experiencia interactiva sin pasar por todos los procesos habituales de producción.

Del desarrollo artesanal a la creación de juegos con IA

Horii recordó que, cuando desarrolló The Portopia Serial Murder Case, tuvo que encargarse personalmente de la historia, las ilustraciones y la programación. El videojuego, publicado originalmente en Japón en 1983, fue una aventura de investigación que se convirtió en una referencia temprana del género.

Cuatro décadas después, el diseñador sostiene que puede conseguir un resultado razonable simplemente dando instrucciones a una IA, incluso sin dominar las habilidades técnicas necesarias para producir un juego de manera tradicional.

“Es verdaderamente asombroso”, afirmó al describir su experiencia. El comentario refleja el cambio que supone disponer de herramientas capaces de generar código y otros elementos a partir de indicaciones en lenguaje natural.

Yuji Horii logró programar un videojuego en tan solo 30 minutos. (X)
Yuji Horii logró programar un videojuego en tan solo 30 minutos. (X)

No es la primera vez que Horii expresa interés en estas posibilidades. En 2025 planteó que la inteligencia artificial podría utilizarse en juegos de preguntas y aventuras de misterio, en los que los jugadores necesitarían encontrar al culpable mediante interacciones más flexibles.

La inteligencia artificial divide a la industria del videojuego

El experimento de Horii llega en un momento en que la IA generativa despierta posiciones encontradas entre estudios, desarrolladores y jugadores. Algunas compañías exploran su uso para producir imágenes, diálogos, personajes y otros contenidos, mientras parte de la comunidad cuestiona su impacto sobre los trabajadores creativos y la originalidad de las obras.

La principal diferencia está en el alcance de lo que se puede producir. Crear un prototipo en media hora no equivale a desarrollar un videojuego comercial completo, que requiere pruebas, corrección de errores, diseño de niveles, sonido, ilustraciones, equilibrio de las mecánicas y múltiples etapas de revisión.

A través de su cuenta de X, Yuji Horii, creador de Dragon Quest, dio a conocer cómo ha cambiado la programación de videojuegos en 40 años. (X)
A través de su cuenta de X, Yuji Horii, creador de Dragon Quest, dio a conocer cómo ha cambiado la programación de videojuegos en 40 años. (X)

Sin embargo, herramientas como Claude pueden permitir que personas sin experiencia técnica prueben ideas que antes habrían necesitado un equipo de programadores. Para los estudios independientes, esto podría facilitar la experimentación inicial y reducir el tiempo necesario para comprobar si una propuesta funciona.

El caso de Horii no demuestra que la inteligencia artificial pueda sustituir todo el trabajo de un equipo profesional, pero sí ilustra cómo está cambiando el acceso a la creación de videojuegos. La cuestión ahora es hasta dónde podrán llegar estas herramientas y qué papel conservarán los desarrolladores humanos en la construcción de experiencias más complejas.

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