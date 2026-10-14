Miguel Ángel Pichetto habló de la interna del peronismo y avisó al gobierno de Milei: “Con estos datos de la economía no ganás la elección”

El diputado nacional Miguel Ángel Pichetto en Infobae en Vivo

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Miguel Ángel Pichetto, diputado nacional de Encuentro Republicano Federal, sostuvo en una entrevista exclusiva en Infobae al Mediodía que el peronismo deberá construir una propuesta económica y un liderazgo para disputar la próxima elección

El legislador planteó que la Cámara de Diputados debía reunir quórum para tratar el DNU 70 y cuestionó que el Poder Ejecutivo mantuviera ese instrumento como base de su programa. “Nadie discute la inconstitucionalidad del decreto”, afirmó.

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Durante la charla con el equipo de Infobae al Mediodía, integrado por Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Fede Mayol y Facundo Kablan, Pichetto recordó que el decreto fue rechazado en el Senado, aunque en Diputados no se había alcanzado el número necesario para derogarlo.

“El gobierno no tenía nada, ni siquiera tenía mayoría parlamentaria. Arrancó con este decreto”, dijo Pichetto, quien definió al DNU 70 como el punto de partida de la desregulación y la liberalización tarifaria impulsadas por la gestión nacional.

El diputado consideró que, tras las elecciones legislativas, el oficialismo debió promover leyes para reemplazar las disposiciones incluidas en el decreto. “Al tener mayoría parlamentaria, debería haber trabajado para legislar sobre las materias del decreto”, señaló.

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Pichetto vinculó la discusión con las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en discapacidad, que fueron aprobadas con insistencia de dos tercios. “En la Argentina no se cumple con las leyes”, expresó.

El DNU 70 y la discusión por la Ley de Tierras

El dirigente se refirió a las decisiones de la Corte Suprema sobre la normativa que limita la compra de tierras por parte de extranjeros. Según planteó, el último pronunciamiento restableció las restricciones previstas por la Ley de Tierras de 2010.

“La última, lógicamente, restableció las restricciones y dejó vigente la Ley de Tierras”, sostuvo Pichetto, quien ubicó el debate en las zonas de frontera y en la Patagonia.

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Para el diputado, la primera decisión judicial había generado un escenario que habilitaba la adquisición de grandes extensiones de tierra por inversores extranjeros. “La decisión de la Corte fue equivocada”, aseguró.

Pichetto afirmó que el fallo inicial se apoyó en una cuestión procesal vinculada con la legitimación activa de los excombatientes del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas, CECIM. “A los muchachos que habían ido a la guerra y que defendían la integridad del territorio nacional, les dijo: ‘Ustedes no tienen legitimación activa’”, cuestionó.

“Nadie discute la inconstitucionalidad del decreto”, estableció Pichetto sobre el DNI 70 (Congreso de la Nación)

También objetó el criterio sobre la soberanía nacional que, según su lectura, había quedado expuesto en esa resolución. “Hay un elemento mucho más complejo en la primera sentencia de la Corte, que es considerar que la soberanía no es un derecho colectivo a defender”, dijo.

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El diputado consideró que esa interpretación excedía el rechazo de la legitimación activa que habían reconocido instancias judiciales anteriores. “El principio de soberanía como bien fundamental de la construcción del Estado nacional y de la patria es un bien colectivo, es un bien a proteger”, afirmó.

Sobre el segundo pronunciamiento, Pichetto sostuvo que la Corte buscó corregir las consecuencias de su decisión anterior. “Los jueces que intervinieron me parece que tienen una mayor comprensión de la realidad y siempre un juez tiene que mirar las consecuencias de la sentencia que dicta”, expresó.

El legislador citó enseñanzas de su formación jurídica en La Plata para definir qué atributos deben reunir los integrantes del máximo tribunal. “Los jueces de la Corte tienen que tener experiencia de lo humano, conocimiento de lo público y ser buenos abogados”, indicó.

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Pichetto afirmó que el lapso entre ambos fallos abrió una posibilidad para operaciones inmobiliarias sobre tierras rurales. “En el medio hubo una ventana, una ventana de oportunidad”, advirtió.

Esa ventana, precisó, se extendió durante diez días. “Desde la resolución de la Corte del martes de la semana anterior hasta la otra son diez días”, explicó.

El diputado aclaró que no contaba con información sobre eventuales transacciones concretadas en ese período. “No tengo la información”, respondió al ser consultado sobre una posible compra de tierras por parte de extranjeros.

Sin embargo, describió el alcance que podría haber tenido esa situación. “Era totalmente legítimo que se presentara un extranjero y dijera: ‘Voy a comprar cien mil hectáreas en la Patagonia’”, planteó.

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Pichetto agregó que una venta cerrada durante aquel período no podría revertirse después por el restablecimiento de las restricciones. “En el momento que se realizó la venta era legítima y los escribanos lo que verifican es la vigencia de la ley”, explicó.

Al mencionar la actividad inmobiliaria vinculada con dirigentes políticos, nombró al senador libertario Bertie Benegas Lynch. “Lo hizo público, Benegas Lynch”, señaló, aunque aclaró que no veía una objeción sobre su actividad privada.

Pichetto analizó la economía (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

La economía como condicionante de las elecciones y el ajuste

El diputado rechazó la idea de que el presidente Javier Milei solo compite contra sí mismo por la falta de una figura opositora consolidada. “Es mentira eso. Él compite con la mala praxis de la economía”, afirmó.

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Pichetto describió un escenario de falta de crecimiento, caída de la actividad industrial y preocupación por el empleo. “El principal indicador de las encuestas es el miedo a perder el empleo de los que lo tienen”, sostuvo.

También se refirió a quienes quedaron fuera del mercado laboral formal. “Los que no lo tienen trabajan en el Uber. Ha crecido ese universo de los que trabajan en plataformas”, dijo.

Para el dirigente de Encuentro Republicano Federal, el resultado electoral dependerá de las condiciones materiales de los hogares. “Con estos datos no ganás la elección”, afirmó.

Pichetto habló de un trabajador que percibe $ 1 millón y debe afrontar costos crecientes por servicios públicos, transporte y combustibles. “¿Qué pasa con el valor del colectivo, que hoy está en $ 1.000, y aumenta? La nafta aumenta todos los días”, enumeró.

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El diputado definió al actual esquema como una política limitada a una porción de la sociedad. “Este es un modelo para el 15, el 20”, sostuvo.

Al analizar la reconstrucción opositora, Pichetto dijo que el peronismo conserva una referencia en la memoria de los votantes. “El principal activo que tiene el peronismo es el pensamiento de la gente mirando hacia atrás”, afirmó.

“La gente siempre sabe que con gobiernos peronistas vivía mejor y el sueldo les alcanzaba para vivir mejor”, sostuvo Pichetto, aunque admitió que el espacio necesita elaborar una propuesta y definir una conducción.

El legislador cuestionó la gestión de Alberto Fernández, en particular por la cuarentena y el deterioro económico del final de su mandato. “Es cierto que el gobierno de Alberto fue muy malo, que encerró a la gente largamente”, reconoció.

Aun así, sostuvo que el poder adquisitivo funciona como un parámetro para una parte del electorado. “Cuando a vos no te alcanza la plata para llegar a fin de mes, es un factor importante. Pensá cómo vivías antes y que te alcanzaba”, expresó.

Pichetto afirmó que la oferta peronista deberá tener un perfil productivista. “Tenés que recuperar la capacidad de que la Argentina pueda hacer la simbiosis de los recursos naturales que están en plena expansión: petróleo, gas, minería, energía”, propuso.

El diputado planteó que esos recursos deben trasladarse a la industria urbana, que ubicó como el sector donde se concentra el 80% del empleo. “Tenés que lograr que no se fundan”, señaló sobre las empresas manufactureras.

También alertó sobre el ingreso de productos chinos y su incidencia en la industria local. “El tema chino te liquida, hermano. Te entran con financiamiento del Banco Central de China y no podés competir con ningún producto”, dijo.

Como ejemplo, Pichetto mencionó cambios en la producción automotriz y el impacto sobre firmas integradas con Brasil. “Stellantis ya te suprimió un turno de la fabricación de Kangoo”, sostuvo.

El diputado contrastó la estrategia argentina con la que, según dijo, aplica Brasil para las empresas extranjeras. “En Brasil dijeron: ‘¿Ustedes quieren venir a vender estos productos a Brasil? Muy bien, instalen las fábricas acá en Brasil y generen empleo’”, expresó.

Pichetto consideró que el debate sobre las importaciones debe incluir las plataformas de venta directa, el contrabando y los productos que ingresan en contenedores. “Si vos no analizás este problema, la gente se queda sin trabajo”, advirtió.

El diputado también se refirió a las figuras de Sergio Massa y Axel Kicillof

La interna del peronismo

Sobre las reglas electorales, Pichetto defendió la continuidad de las PASO y cuestionó una modificación impulsada por conveniencia oficialista. “Nosotros estamos pensando en defender la ley electoral como está vigente y no cambiarla porque le conviene al Gobierno cambiarla”, afirmó.

El diputado admitió que, si el oficialismo consigue los votos para modificar el sistema, el peronismo deberá definir otro mecanismo interno. “Va a haber un candidato, no tenga ninguna duda”, aseguró.

Al ser consultado por Axel Kicillof, lo definió como una figura instalada dentro del espacio. “Es un hombre que está instalado e indudablemente tiene características y condiciones”, sostuvo.

Pichetto le recomendó mayor cuidado en sus vínculos internos, a raíz de las declaraciones del ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, sobre una presentación de Cristina Fernández de Kirchner ante organismos internacionales. “El candidato tiene que tener cuidado con las acciones que se desarrollan y en la construcción de la unidad”, afirmó.

El diputado señaló que la expresidenta todavía conserva respaldo social y electoral. “La señora que está presa, la expresidenta de la Nación, tiene una adhesión muy fuerte todavía en el conjunto de la sociedad”, dijo.

Sobre su situación judicial, Pichetto cuestionó la condena, la inhabilitación perpetua y la restricción de la libertad. “Si ella estuviera libre, sin inhabilitación, el liderazgo estaría resuelto. No hay ninguna duda”, expresó.

También mencionó a Sergio Uñac como una figura que debe ser considerada en el armado opositor. “Tiene un perfil interesante de unidad y ha tenido también una experiencia de gobierno”, afirmó.

Al referirse al exgobernador de San Juan, sumó una evaluación sobre su imagen pública. “Tiene una estética que a mí me gusta. Usa traje y corbata, es un tipo elegante”, dijo.

Pichetto incluyó al gobernador santiagueño Gerardo Zamora entre los dirigentes con proyección nacional. “Es un gobernador eficaz, que ha ganado siempre las elecciones, que lógicamente tiene que expandir su actividad pública hacia lo nacional”, sostuvo.

También nombró a Sergio Massa. “Está siempre vigente”, afirmó, antes de atribuirle una cualidad política: “Lo que tiene Massa es una resiliencia muy fuerte a la frustración”.

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