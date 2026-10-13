Economía

Plazo fijo: cuánto hay que depositar para ganar $100.000 en intereses en 30 días

Las entidades con tasas de hasta 23,5% anual permiten alcanzar esa renta mensual con una inversión cercana a $ 5,2 millones, mientras que las ofertas más bajas exigen superar los $7,6 millones

billetes de 2000 pesos
Una tasa del 23% requiere depositar $ 5.289.855 para alcanzar $ 100.000 de interés en un mes.
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Con una tasa anual de 23,5%, un ahorrista necesita colocar cerca de $ 5,18 millones a 30 días para obtener $ 100.000 de intereses nominales. Las tasas de plazo fijo volvieron a ubicarse por encima del 20% en varias entidades, aunque todavía permanecen lejos de los niveles que mostraron hacia fines de 2025.

La diferencia entre bancos adquiere relevancia al momento de calcular qué capital se necesita para conseguir una renta mensual determinada. En la oferta relevada, Banco CMF y Banco Voii encabezan el listado, con una tasa nominal anual (TNA) de 23,5%. A ese rendimiento, el monto estimado para generar $ 100.000 de intereses en un depósito a 30 días es de $ 5.177.305.

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El cálculo parte de la tasa nominal anual y aplica el período efectivo de 30 días. Para determinar el capital necesario, se multiplica el interés buscado por los 365 días del año y el resultado se divide por la TNA expresada en forma decimal y por la duración del depósito. El resultado es una referencia para los rendimientos nominales: no contempla eventuales impuestos, condiciones comerciales particulares ni cambios de tasa antes de constituir el plazo fijo.

Las mejores tasas reducen el capital necesario

Las entidades con una TNA de 23% se ubican apenas por debajo de las dos líderes. En ese grupo aparecen Banco Bica, Banco del Sol, Banco Mariva, Banco Meridian, Crédito Regional y Reba. Para alcanzar el mismo objetivo de $ 100.000 en intereses durante un mes, el depósito requerido asciende a unos $ 5.289.855.

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La brecha parece acotada cuando se observa la tasa, de apenas medio punto porcentual frente al 23,5%, pero implica inmovilizar alrededor de $ 112.550 adicionales. El efecto se amplía a medida que disminuye el rendimiento ofrecido por cada entidad.

Con una tasa de 22,5%, como la de Bibank, el capital necesario supera los $ 5,4 millones. En cambio, una TNA del 21% exige una colocación cercana a $ 5,79 millones. En esta franja se encuentran el Banco de la Provincia de Buenos Aires y Banco Masventas, según las tasas para clientes informadas en el relevamiento.

En el caso de los bancos de mayor alcance, el mapa es heterogéneo. Banco Provincia registra una de las tasas más altas dentro de ese segmento, con 21%. Banco Macro y Banco Hipotecario ofrecen 19,5%, mientras que Banco Nación alcanza 19,25%. Con estas últimas tasas, el capital necesario para aspirar a $ 100.000 de intereses mensuales se mueve entre $ 6,24 millones y $ 6,32 millones.

La distancia entre las entidades supera los $ 2,4 millones

La diferencia se vuelve más marcada en los rendimientos más bajos de la tabla. Banco Patagonia, con una TNA de 16%, requiere una inversión aproximada de $ 7.604.167 para producir $ 100.000 de intereses en 30 días. Son más de $ 2,4 millones por encima del capital necesario en las entidades que pagan 23,5%.

Banco Santander Argentina, con 16,5%, demanda cerca de $ 7,37 millones. En Banco Ciudad, cuya tasa para clientes figura en 17%, el cálculo arroja unos $ 7,16 millones. Galicia, con 18,25%, necesita aproximadamente $ 6,67 millones, mientras que ICBC, con 18,1%, se ubica en torno a $ 6,72 millones.

Estas diferencias responden a que el interés de un plazo fijo tradicional se calcula sobre el monto colocado. Una tasa mayor permite lograr el mismo ingreso con menos fondos, mientras que una tasa inferior obliga a aumentar el capital inicial. Por eso, comparar los rendimientos antes de renovar o constituir un depósito puede modificar de forma concreta el resultado final.

La oferta disponible también distingue, en algunos casos, entre clientes y personas que constituyen plazos fijos de forma online sin tener una cuenta previa en la entidad. Las condiciones no son uniformes. Banco Provincia, por ejemplo, publica 21% para clientes y 22% para no clientes; Banco Hipotecario informa 19,5% y 22%, respectivamente. En otros casos, como Banco CMF, Banco Voii y Banco Bica, las tasas indicadas coinciden para ambos grupos.

El recorrido de las tasas muestra una fuerte baja desde octubre de 2025

La serie de tasas promedio para personas humanas permite poner los valores actuales en contexto. El 16 de octubre de 2025, esa referencia llegó a 45,74%, luego de un período de subas que llevó el indicador desde 38,65% el 8 de ese mes. Desde entonces, el rendimiento promedio inició un descenso marcado.

Primer plano de dos manos en un mostrador de madera, intercambiando un fajo de billetes de Pesos Argentinos a través de una bandeja metálica de ventanilla.
Las tasas de interés experimentaron una leve suba en las últimas semanas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante noviembre y diciembre de 2025, la tasa para personas humanas retrocedió desde la zona del 34% hasta niveles cercanos al 24%. A comienzos de 2026 hubo una recuperación gradual, con un máximo de 28,11% el 27 de enero. Sin embargo, la tendencia descendente volvió a imponerse durante marzo y abril.

El punto más bajo de la serie se registró el 13 de mayo de 2026, cuando el promedio para personas humanas fue de 18,67%. Desde junio, el indicador se mantuvo relativamente estable alrededor del 19%, con una suba gradual hacia agosto y septiembre. El último dato de la serie, correspondiente al 8 de octubre, marcó 20,08%.

El promedio general de depósitos en pesos siguió un recorrido similar, aunque con movimientos más amplios. Tras alcanzar 58,36% el 16 de octubre de 2025, descendió hasta ubicarse en torno al 20% durante junio de 2026. Hacia fines de agosto tocó 24,13% y el 8 de octubre se situó en 23,14%.

Las tasas que ofrecen los bancos pueden modificarse con frecuencia y cada entidad puede establecer requisitos, canales de constitución y topes propios. Antes de realizar una colocación, conviene verificar la TNA vigente, el plazo elegido y si la propuesta está disponible para clientes, no clientes o ambos grupos.

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