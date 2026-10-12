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La contundente respuesta del Kily González cuando le consultaron sobre la chance de que el Inter Miami de Messi juegue la Libertadores

Tras el triunfo de su equipo por 4 a 0 ante DC United, el entrenador analizó las posibilidades de disputar el máximo certamen continental de Sudamérica

El Kily González guió a su equipo nuevamente al segundo puesto de la Conferencia Este (EFE/ Alberto Boal)
El Kily González guió a su equipo nuevamente al segundo puesto de la Conferencia Este (EFE/ Alberto Boal)
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Cristian González, entrenador del Inter Miami, sorprendió con su respuesta al ser consultado sobre la chance de que su equipo, con el capitán Lionel Messi a la cabeza, participe de la Copa Libertadores. El DT lo dijo en conferencia de prensa, tras la goleada por 4 a 0 ante DC United en la que el argentino convirtió dos goles.

“No me sorprende, tengo entendido que se está buscando esa posibilidad desde hace varios años. Nos encantaría, estaría buenísimo, es de los pocos títulos que le pueden faltar a Leo. Creo que lo entusiasma también a él, veremos el tema en lo protocolar si se puede hacer o no. Nosotros estamos preparados para lo que sea”, declaró el Kily ante la prensa.

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La victoria sobre DC United no fue un dato menor en ese contexto: con esos tres puntos, el conjunto de Florida recuperó el segundo lugar de su Conferencia en la MLS, a 14 unidades de Nashville, el líder.

Más allá de la cuestión institucional, González no pudo —ni quiso— ocultar lo que siente al tener al mejor jugador del mundo bajo sus órdenes. “Yo lo veo y te juro que no lo puedo creer. Tengo al mejor del mundo todos los días”, confesó el exmediocampista, quien compartió cancha con Messi en la selección argentina.

Y fue más allá al describir cómo la exigencia del capitán permea al grupo entero. “Nos obliga a todos, se enoja ante una jugada que no sale bien, nos exige de tal manera que ninguno puede relajarse, esto nos desafía para mejorar como club, cuerpo técnico y compañeros. En mi caso, me llena de orgullo intentar estar a la altura de lo que representa en todo el mundo”, cerró el ex orientador de Rosario Central, Unión y Platense en la Liga Profesional.

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Lionel Messi aprovechó un pase de Luis Suárez para marcar el 3-0 del Inter Miami ante DC United

El regreso de Messi a la competencia oficial, luego de haberse despedido de la selección argentina en el amistoso ante Benín, vino acompañado de ese doblete ante DC United que volvió a dejar en claro que el paso del tiempo no erosiona su capacidad para resolver partidos.

Para que el Inter Miami y los equipos de la Concacaf puedan jugar la Libertadores, las confederaciones deberían acordar un esquema de participación cruzada. No es un antecedente imposible: entre 1998 y 2016, los equipos de la Liga MX tuvieron presencia en el torneo

Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, ya se expresó públicamente sobre el tema después de la despedida de Messi de la selección: “Jugó todas las finales posibles, pero le falta la Libertadores. No hay nada que se le equipare. Es única y es algo que él se merece jugar. Si fuese presidente de un club haría todo lo posible para traerlo”. A principios de año, corrieron los rumores de una posible invitación a un conjunto de la Concacaf.

Messi realizó una obra de arte para marcar su doblete ante DC United

La otra posibilidad es un regreso de Messi a Sudamérica. Difícil de imaginar con otro destino que no sea Newell’s Old Boys, el club donde se formó en Rosario antes de emigrar al Barcelona. Pero esa vía requiere que coincidan dos condiciones: que la Lepra se clasifique a la Libertadores (hoy está muy lejos de la zona de acceso a los certámenes internacionales por la tabla anual) y que Messi decida cumplir con el viejo sueño de calzarse la casaca del club de sus amores. Vale recordar que tiene contrato con el campeón de la MLS hasta 2028.

Por lo pronto, el próximo mojón para el Inter Miami en el calendario está claro: el miércoles volverá a la acción ante New York FC como local en el Nu Stadium.

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