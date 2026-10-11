“¡La atajada de la temporada!”: la impactante salvada de un ex arquero de la selección argentina que hace furor en la Premier

Imágenes de una jugada de ataque en el partido de la Premier League entre Crystal Palace y Nottingham Forest. El guardameta desvía un remate cerca de la línea de gol para evitar la anotación del equipo visitante.

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Walter Benítez realizó una tapada que resultó decisiva en el triunfo de Crystal Palace por 3-1 sobre Nottingham Forest este domingo. El arquero argentino, habitual suplente del titular Dean Henderson, aprovechó la oportunidad que le dio la lesión de tobillo de su compañero para convertirse en una de las figuras del partido con una intervención a puro reflejo.

La jugada ocurrió a los 35 minutos del primer tiempo, cuando el equipo londinense perdía 1-0. Benítez, que acababa de reincorporarse desde el piso luego de intentar llegar a un remate de Gibbs-White que dio en el travesaño, reaccionó de inmediato para ponerse de pie y bloquear con el cuerpo un disparo de aire de Liam Delap, exdelantero de Chelsea, casi dentro del área chica. “¡¿La atajada de la temporada?! Infernal salvada de Walter Benítez a puro reflejos", escribió la cuenta de Sportscenter en X (antes Twitter).

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“No puedo recordar mucho porque la pelota vino tan rápido y tan cerca. Traté de poner todo mi cuerpo. Estoy feliz de haber ayudado al triunfo del equipo”, expresó el surgido en Quilmes.

Walter Benítez en acción (REUTERS/David Klein)

El entrenador de Crystal Palace, Pierre Sage, destacó la intervención del arquero chaqueño. “Walter hizo una parada de mucha valentía. Si ellos se hubieran puesto 2-0, mentalmente habría sido muy difícil. Su actuación de hoy es realmente increíble. Tengo que felicitarlo porque para el arquero suplente siempre es difícil jugar”, señaló el técnico.

Nottingham Forest había abierto el marcador a los tres minutos con un gol de Dan Ndoye y mostró superioridad con llegadas constantes sobre el área en el primer tiempo. En ese contexto, Benítez completó cuatro atajadas en total. La reacción de Crystal Palace llegó en los minutos finales de la primera etapa, con los goles del japonés Daichi Kamada y un cabezazo del colombiano Jefferson Lerma. En el segundo período, el español Yeremy Pino estableció el 3-1 definitivo.

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El arquero fue figura en la victoria (REUTERS/David Klein)

El triunfo le permitió a Crystal Palace alejarse de los puestos de descenso. Debido a la lesión de Henderson, Benítez fue titular en los últimos tres compromisos por la Premier League: la derrota por 3-2 ante Ipswich, el 0-0 ante Leeds y el encuentro de este domingo ante Nottingham Forest. Además, atajó en el 4-0 a Lech Poznan por la Europa League y en el 3-0 a Middlesbrough por la Copa de la Liga.

Desde su llegada a Crystal Palace en julio de 2025 como agente libre proveniente de PSV Eindhoven, el arquero de 33 años había sido suplente del capitán Henderson, quien transita su cuarta temporada en el club. En la temporada anterior, Benítez tuvo solo una presencia en la Premier League y sumó tres en la conquista de la Conference League, el primer título europeo en la historia de la institución.

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El arquero tiene antecedentes en la selección argentina: fue convocado por Lionel Scaloni tras la obtención de la Copa América 2024 y atajó en el triunfo por 3-1 ante Costa Rica en un amistoso. Integró el banco de suplentes en varios partidos de las últimas eliminatorias y estuvo por última vez en la delegación que disputó un amistoso en Angola. En 2026 formó parte de una lista de 55 apellidos convocados por Scaloni, aunque el entrenador se inclinó finalmente por Gerónimo Rulli y Juan Musso como alternativas a Emiliano Dibu Martínez para el plantel que disputó el Mundial.

Benítez lleva más de una década en el fútbol europeo. Tras su paso por Quilmes, emigró a Niza, donde jugó seis temporadas, hasta que a mediados de 2022 se incorporó a PSV Eindhoven. Según el sitio Transfermarkt, su valor de mercado actual es de 7,5 millones de euros. Entre los títulos de su carrera figuran, además de la Conference League, una Community Shield con Crystal Palace, y dos Ligas Eredivisie, una Copa y dos Supercopas de los Países Bajos con PSV Eindhoven.

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