Warren Buffett revela su rutina nocturna: así pasa las horas en YouTube tras dejar Berkshire Hathaway

Buffett dedica sus mañanas a la cadena CNBC, pero las noches son, casi sin excepción, para YouTube. (AP Foto/Nati Harnik, archivo)

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Warren Buffett, de 96 años, dedica buena parte de sus noches a ver videos en YouTube desde un sillón reclinable frente a un televisor de gran tamaño en su casa de Omaha, según reveló un artículo publicado por The Wall Street Journal. El hábito del inversor, que cedió de forma oficial la presidencia de Berkshire Hathaway, contrasta con la imagen de retiro de lujo que muchos imaginaban para el llamado ‘Sabio de Omaha’.

Qué contenidos ve Warren Buffett en YouTube durante sus noches en Omaha

Buffett dedica sus mañanas a la cadena CNBC, pero las noches son, casi sin excepción, para YouTube. Así lo describieron amigos cercanos citados por The Wall Street Journal, quienes aseguraron que el inversor “casi nunca” ve contenido vinculado a inversiones o finanzas.

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En cambio, su repertorio incluye fragmentos de la actriz Glenn Close, anuncios publicitarios de la década de 1950, videos del cantante Paul Anka, discursos de personas desconocidas, canciones de musicales, material sobre ferrocarriles, piezas de la era de las grandes orquestas, contenidos relacionados con Nebraska y las primeras actuaciones de Frank Sinatra de la década de 1930.

Según el relato de Osberg, Buffett también revisa videos de Charlie Munger. REUTERS/Dado Ruvic

El artículo también detalla que Buffett suele adentrarse en lo que describe como “agujeros de conejo aleatorios”, recorridos de video sin un destino fijo que lo llevan de un contenido a otro sin planificación previa.

Un ejemplo citado por el medio estadounidense ilustra ese entusiasmo: Buffett podría “entrar en su oficina, entusiasmado con una conmovedora interpretación amateur de ‘My Way’”, la clásica canción popularizada por Frank Sinatra.

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Pese a que Berkshire Hathaway mantiene una inversión relevante en Alphabet, la empresa matriz de YouTube, The Wall Street Journal descartó que exista una relación entre esa participación accionaria y el gusto del inversor por la plataforma. Según el medio, “le gusta mucho ver los videos, dicen sus amigos”, sin vínculo aparente con intereses comerciales.

Warren Buffett es un inversor, empresario y magnate estadounidense ampliamente conocido, considerado uno de los inversores más exitosos y célebres de la historia. REUTERS/Scott Morgan

El papel de Sharon Osberg como compañera de videos y su mirada sobre Buffett

Sharon Osberg, tres veces campeona mundial de bridge y quien enseñó los fundamentos de ese juego tanto a Buffett como a Bill Gates, aparece en el artículo del medio citado como la “compañera frecuente de Buffett para ver programas de televisión”.

Osberg describió la variedad de gustos del inversor con una frase que resume el carácter disperso de sus elecciones: “El repertorio de Warren es muy amplio. Puede abarcar desde las cosas más disparatadas”. Entre esos extremos, mencionó un “muy buen documental sobre Roy Cohn” y, en el otro extremo del espectro, “la versión uzbeka de America’s Got Talent”.

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Según el relato de Osberg, Buffett también revisa videos de Charlie Munger, su socio de negocios durante décadas, fallecido en 2023. Entre ese material se encuentra una aparición de Munger en la Universidad de Michigan en 2017.

La descripción que Osberg hace de esos momentos añade un matiz personal al hábito de Buffett: “Se percibe el vínculo entre ellos dos mientras él observa a Charlie. Es algo realmente conmovedor”. Esa cita, recogida por The Wall Street Journal, muestra que el repaso de contenidos no solo funciona como entretenimiento, sino también como una forma de recordar a su antiguo socio.

Osberg describió la variedad de gustos del inversor con una frase que resume el carácter disperso de sus elecciones: “El repertorio de Warren es muy amplio". REUTERS/Dado Ruvic

Buffett es reconocido en el mundo financiero por haber sido históricamente lento en la adopción de nuevas tecnologías, una característica que el propio The Wall Street Journal señala como paradójica frente a su interés actual por YouTube. Pese a esa reputación, el inversor terminó incorporando una plataforma digital a su vida cotidiana de manera constante.

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El medio también precisó que Buffett es “fanático del contenido propio de Berkshire Hathaway” en YouTube y que se encuentra “orgulloso de su rendimiento en la plataforma de video”, en referencia a la presencia institucional de la compañía que él mismo construyó durante décadas.

Por qué el caso de Buffett refleja un cambio más amplio en el consumo de video en EE.UU.

El hábito televisivo de Buffett no se presenta como un caso aislado, sino como parte de una tendencia de consumo que el medio citado vincula con el comportamiento general de las audiencias en Estados Unidos.

El hábito televisivo de Buffett no se presenta como un caso aislado. (AP Foto/Nati Harnik, archivo)

El cambio de la transmisión en vivo tradicional hacia los videoclips de formato libre convirtió a YouTube en el servicio de video más visto en los televisores del país, de acuerdo con lo señalado en el artículo. En ese contexto, la plataforma dejó de ser percibida únicamente como un espacio para contenido breve de consumo en dispositivos móviles y pasó a instalarse como una opción habitual en las pantallas de los hogares.

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El caso de Buffett, según se desprende del artículo, encaja dentro de ese fenómeno: un usuario que recurre a YouTube no para buscar un programa específico, sino para navegar entre géneros variados, desde documentales históricos hasta interpretaciones musicales amateurs, sin un orden temático definido.

La descripción de sus noches frente al televisor, sentado en un sillón reclinable, con Osberg como acompañante ocasional, completa el perfil de una rutina doméstica alejada de la actividad bursátil que marcó su carrera y más cercana a los hábitos de consumo audiovisual que caracterizan a buena parte de la audiencia televisiva estadounidense actual.