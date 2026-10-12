Cuba

Contar las gotas de aceite para cocinar se vuelve una actividad de rigor ante la crisis en Cuba

El encarecimiento de los insumos básicos obliga a calcular cada dosis antes de cocinar, pues un envase del producto de cocina supera el ingreso mensual de muchos trabajadores en la isla

Una mano sostiene una botella de plástico transparente y vierte unas gotas de aceite en una sartén negra colocada sobre una estufa.
Una persona vierte gotas de aceite en una sartén en Cuba, donde el desabastecimiento de productos básicos afecta la preparación diaria de alimentos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

En una cocina de Cuba, una botella de aceite dejó de ser un producto de uso corriente para convertirse en una reserva que se administra gota a gota. Un adolescente cubana contó en redes sociales que su madre revisa cuánto queda antes de preparar la comida, ante valores que, según afirmó, pueden superar los 5.000 pesos cubanos, equivalentes a unos USD 6,40 en el mercado informal.

“Hoy mi mamá, antes de cocinar, tuvo que hacer algo que jamás pensó hacer: contar las gotas de aceite”, relató el joven. El mensaje retrata una situación doméstica que vinculó con el deterioro del poder adquisitivo y la falta de respuestas ante el encarecimiento de bienes esenciales.

PUBLICIDAD

Un pomo de aceite puede superar los 5.000 pesos cubanos

El adolescente explicó que decidió buscar en Internet, específicamente ene l sitio de ventas de Facebook, el valor del aceite después de advertir que el producto había dejado de ser una compra habitual. Según dijo, encontró precios que no solo se acercaban a los 5.000 pesos cubanos, sino que los superaban.

A la cotización informal de este domingo, ese monto equivale a más de USD 6 por un solo envase. El joven situó la cifra dentro de una realidad que obliga a las familias a calcular cada uso del producto.

Una botella de plástico casi vacía con tapa verde y una olla de metal sobre una mesa, con la bandera de Cuba al fondo.
Una botella de plástico casi vacía sobre una mesa de madera ilustra el desabastecimiento de aceite de cocina en un hogar de Cuba. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A este paso, antes de cocinar hay que pedirle permiso al aceite”, expresó. La frase resume el cambio que describió en la dinámica de su hogar: un ingrediente básico para freír, sofreír o preparar alimentos quedó sometido a una administración estricta.

PUBLICIDAD

El precio del aceite también aparece en su testimonio como un indicador de la distancia entre el costo de los productos esenciales y los salarios. “Un trabajador va a romperse el lomo entero trabajando para solo un pomo de aceite”, afirmó la adolescente, quien no detalló el ingreso de referencia ni la ocupación a la que aludía.

La comida diaria queda sujeta a cuentas cada vez más ajustadas

Para el joven, el problema no se limita a que el aceite sea caro. El cambio central consiste en que cocinar exige revisar de antemano qué queda en la alacena, cuánto dinero hay disponible y en qué momento será posible reemplazar lo que se consume.

Cuando empiezas a contar las gotas, ya no estás contando aceite, estás contando cuánto puedes gastar”, señaló. Su planteo remite a decisiones cotidianas que alcanzan a productos de consumo inmediato y obligan a reducir cantidades, modificar comidas o postergar compras.

Una mujer vierte gotas de aceite desde una botella hacia una cuchara sobre una sartén, mientras tres personas la observan en una cocina.
Una mujer vierte cuidadosamente una gota de aceite sobre una cuchara para cocinar ante la escasez de alimentos que afecta a las familias en Cuba. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El adolescente comparó el precio del aceite con el de la gasolina y sostuvo que, en algunos momentos, una botella puede costar más que un litro de combustible. No aportó valores concretos para esa comparación, aunque utilizó el contraste para ilustrar la pérdida de referencia sobre el costo de los bienes necesarios para el hogar.

El relato presentó esa dificultad como parte de una experiencia compartida. La autora del video pidió a otros cubanos que dejaran sus testimonios en los comentarios si también enfrentaban restricciones similares para comprar alimentos. El chico dejó ver que es n caso de muchas más familias que ante la falta de aceite, optan por realizar la práctica.

En septiemrbre, el dictador de la isla, Miguel Díaz-Canel, llamó al sector agropecuario del país a “producir” y “sacar buen provecho a la tierra”, así como a aplicar “con agilidad, profundidad y coherencia” las 176 reformas económicas y sociales aprobadas por el Ejecutivo.

Temas Relacionados

CubaInflaciónprecios de alimentosPoder adquisitivoaceite en CubaCrisis en Cubapobreza en Cubaprecio del aceite

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Adolescente de 16 años desaparece tras ser arrastrado por el mar en la Bahía de La Habana

Luis Carlos Romero Murdoch se bañaba con otros jóvenes cerca de la Cueva del Tiburón cuando pidió auxilio al empeorar las condiciones marítimas

Adolescente de 16 años desaparece tras ser arrastrado por el mar en la Bahía de La Habana

“El espectáculo debe continuar”: Actores cubanos luchan por su trabajo pese a continuos apagones en la isla

En medio de apagones prolongados, escasez y dificultades de transporte en La Habana, compañías teatrales cubanas sostienen sus funciones con luces recargables, velas y el compromiso de actores que decidieron mantenerse en escena pese al deterioro de las condiciones cotidianas.

“El espectáculo debe continuar”: Actores cubanos luchan por su trabajo pese a continuos apagones en la isla

La dictadura cubana impulsa viviendas con contenedores para atender a grupos vulnerables ante el déficit habitacional

Cuba impulsa un plan habitacional que reutiliza depósitos de acero llegados con paneles solares. Arquitectos e ingenieros advierten sobre los riesgos del calor extremo, la escasez de insumos y la falta de una visión de largo plazo.

La dictadura cubana impulsa viviendas con contenedores para atender a grupos vulnerables ante el déficit habitacional

Los robos de bueyes y caballos alteran el trabajo de los campesinos en Cuba

Los productores denuncian una seguidilla de sustracciones de bueyes y caballos, que los obliga a reforzar la vigilancia nocturna y dificulta el arado, el transporte de mercancías y el calendario de siembra

Los robos de bueyes y caballos alteran el trabajo de los campesinos en Cuba

El grupo Gaviota mantiene inactivas casi nueve de cada diez habitaciones que declara poseer en Cuba

La empresa turística de Gaesa reconoció que solo 3,470 de sus más de 30,000 plazas de alojamiento funcionan, concentradas en La Habana, Varadero, Topes de Collantes y Cayo Santa María

El grupo Gaviota mantiene inactivas casi nueve de cada diez habitaciones que declara poseer en Cuba

TECNO

Google quiere garantizar el futuro de Gemini: invertirán USD 4.300 millones en 11 reactores nucleares

Google quiere garantizar el futuro de Gemini: invertirán USD 4.300 millones en 11 reactores nucleares

Steam regala 4 nuevos juegos para PC este fin de semana: de terror cooperativo a ajedrez con magia

Satya Nadella, CEO de Microsoft, impone la regla de oro en IA para las empresas: “Si no se puede observar, no se puede confiar”

Warren Buffett revela su rutina nocturna: así pasa las horas en YouTube tras dejar Berkshire Hathaway

Robots humanoides en los supermercados: Dinamarca avanza en la automatización nocturna para aliviar la carga de los empleados

ENTRETENIMIENTO

La hija de Diane Keaton comparte el doloroso recuerdo de su madre a un año de su partida: “Te extraño”

La hija de Diane Keaton comparte el doloroso recuerdo de su madre a un año de su partida: “Te extraño”

Kelly Osbourne revela que hizo un ritual en la tumba de su padre Ozzy Osbourne para pedirle ayuda

La fotografía de Tom Welling, estrella de ‘Smallville’, que desató sorpresa entre sus fans

Andrew Garfield recordó el encuentro inesperado con una fanática de Spider-Man que lloró al verlo

Iain Armitage se defiende de críticas por su comportamiento en 'Young Sheldon': "Los niños no son perfectos"

MUNDO

Francia, Reino Unido y Canadá respaldaron la iniciativa de Trump de un alto el fuego energético entre Rusia y Ucrania

Francia, Reino Unido y Canadá respaldaron la iniciativa de Trump de un alto el fuego energético entre Rusia y Ucrania

Descubren en Siberia un bovino extinto que era pariente lejano de los yaks

Las impactantes imágenes del ataque de los hutíes contra el aeropuerto de Riad que dejó 12 muertos y más de 300 heridos

El eurodiputado Raphaël Glucksmann será candidato presidencial por el Partido Socialista en las elecciones de Francia en 2027

El primer ministro británico Andy Burnham afirmó que Rusia interfirió en el referéndum del Brexit