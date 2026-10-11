Tecno

Nueva actualización de Microsoft Teams identificará videos, audios e imágenes falsas o alteradas

Microsoft anunció dos nuevas funciones de seguridad para Teams que permitirán detectar contenido audiovisual manipulado por inteligencia artificial

Microsoft prevé lanzar las nuevas funciones de seguridad de Teams en noviembre de 2026. (Reuters)
Microsoft prevé lanzar las nuevas funciones de seguridad de Teams en noviembre de 2026. (Reuters)
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Microsoft incorporará dos nuevas funciones de seguridad a Teams diseñadas para combatir los ataques de suplantación de identidad cada vez más sofisticados en la era de la inteligencia artificial. La compañía prevé el lanzamiento de ambas herramientas para noviembre de 2026, aunque todavía no reveló qué plataformas de terceros podrán integrarse con el sistema de detección.

La primera función permitirá que soluciones de terceros detecten contenido manipulado por inteligencia artificial dentro de las videollamadas. Según explicó la compañía en una entrada de su hoja de ruta, “las soluciones de detección de terceros analizan los medios de la reunión en busca de señales de audio y video sintético o manipulado, y envían señales de detección a Teams, lo que permite experiencias y controles integrados dentro de la reunión”.

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Este mecanismo busca frenar la proliferación de videos y audios generados artificialmente, una problemática que se intensificó con el avance de las herramientas de inteligencia artificial generativa. Microsoft no precisó todavía los detalles técnicos sobre el funcionamiento exacto de esta integración ni los socios tecnológicos que participarán del sistema.

Microsoft eliminará de Teams el Modo Juntos.
La plataforma permitirá que soluciones de terceros analicen el audio y el video de las reuniones en busca de manipulaciones.

Teams advertirá sobre posibles suplantaciones de identidad

La segunda función incorporada a la plataforma de videoconferencias notificará a los usuarios cuando detecte que un participante podría estar falsificando su identidad. De acuerdo con otra entrada de la hoja de ruta de la compañía, “cuando Teams detecta un posible intento de suplantación, muestra advertencias e indicadores de riesgo para ayudar a los usuarios a reconocer identidades sospechosas”.

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Esta herramienta busca ayudar a los participantes de una reunión a validar la autenticidad de sus interlocutores en tiempo real, sin necesidad de recurrir a verificaciones externas.

El aumento de ataques maliciosos impulsa los cambios

Teams se convirtió en un punto focal de los ataques de suplantación de identidad, y la inteligencia artificial facilitó a los ciberdelincuentes la explotación de vulnerabilidades en la plataforma. Un informe de Microsoft publicado en julio de 2026 reveló un incremento cercano al 10 veces en los intentos semanales de llamadas de voz maliciosas en Teams durante apenas un año, junto con un aumento del 80% en los intentos de phishing por voz.

Un hombre frente a una computadora portátil en videollamada que muestra un rostro con escaneo digital y un bocadillo con una cara mitad circuito.
Los intentos semanales de llamadas de voz maliciosas en Teams se multiplicaron por diez en un año, según Microsoft. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pese a este panorama, la compañía logró avances concretos en materia de seguridad. Microsoft redujo en un 92% la actividad de phishing vinculada a Tycoon2FA, una de las principales plataformas de phishing como servicio, en el transcurso de un año.

Estas dos nuevas funciones se suman a otras medidas de seguridad que la empresa introdujo recientemente en Teams, entre ellas el bloqueo de extensiones de archivo específicas. La hoja de ruta de la plataforma incluye, además, otros anuncios relacionados tanto con nuevas funcionalidades como con actualizaciones de seguridad adicionales.

Teams ya utiliza IA para asistir en reuniones

Tres meses antes del anuncio de estas funciones de seguridad, Microsoft había presentado Facilitador, una herramienta de inteligencia artificial integrada en Teams que escucha activamente las conversaciones durante las reuniones laborales para detectar “lagunas de conocimiento” entre los participantes. Cuando el sistema identifica que alguien expresa una duda o no comprende un tema, busca información relevante en la web y envía una respuesta contextualizada al chat interno de la reunión, sin interrumpir la comunicación oral.

Las nuevas herramientas se suman a otras medidas de seguridad recientes, como el bloqueo de extensiones de archivo. (Europa Press)
Las nuevas herramientas se suman a otras medidas de seguridad recientes, como el bloqueo de extensiones de archivo. (Europa Press)

Esta función, disponible únicamente para usuarios con licencia Microsoft 365 Copilot Premium, requiere activación manual y queda sujeta al control de los administradores de cada organización. Su despliegue comenzó con usuarios seleccionados a principios de agosto de 2026 y se expandió de forma generalizada hacia fines de ese mes, aunque no opera en llamadas, seminarios web ni reuniones de tipo town hall.

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