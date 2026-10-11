Costa Rica

Costa Rica: Deslizamiento dejó 21 personas atrapadas dentro de un comercio

La acumulación de tierra y piedras cerró el único acceso del establecimiento, movilizando a la Cruz Roja Costarricense y el Benemérito Cuerpo de Bomberos

Un deslizamiento de tierra en Cajón de Grecia, Alajuela, atrapó a 21 personas dentro de un local comercial. (Cortesía: Redes sociales)
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Un deslizamiento de tierra bloqueó el acceso principal de un establecimiento comercial en Cajón de Grecia, Alajuela, y dejó atrapadas a 21 personas la tarde del sábado. La Cruz Roja Costarricense y el Benemérito Cuerpo de Bomberos activaron un operativo para sacar a los ocupantes ante el riesgo de que se produjeran nuevos movimientos de material.

Según el balance final de la Cruz Roja, el derrumbe afectó un local comercial tras la acumulación de tierra, piedras y otros materiales obstruyó el ingreso principal.

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La Benemérita desplazó tres unidades de soporte básico, una unidad de soporte avanzado y dos vehículos de rescate. Los equipos trabajaron junto a los bomberos para definir una ruta de salida que permitiera evacuar a las personas sin exponerlas a otra posible caída de material.

Las autoridades iniciaron el procedimiento con precaución debido a la inestabilidad del terreno. En un primer momento, se informó que los ocupantes permanecían dentro del comercio porque el deslizamiento había cerrado la única entrada disponible.

La Cruz Roja Costarricense movilizó unidades de soporte básico, avanzado y vehículos de rescate para atender la emergencia. (Cortesía: Cruz Rija Costarricense)
La Cruz Roja Costarricense movilizó unidades de soporte básico, avanzado y vehículos de rescate para atender la emergencia. (Cortesía: Cruz Rija Costarricense)

El coordinador operativo regional de la Cruz Roja Costarricense, Sebastián Ramírez, indicó que las unidades de emergencia lograron completar la extracción de todas las personas que estaban atrapadas en el establecimiento.

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Durante la atención del incidente, los socorristas valoraron a una niña de 11 años. La menor no requirió traslado a un centro médico, de acuerdo con el reporte final entregado por Ramírez.

No se informaron otras personas lesionadas por el deslizamiento. Las maniobras se desarrollaron mientras las instituciones mantenían vigilancia sobre las condiciones del sitio, debido a la posibilidad de nuevos desprendimientos en la zona.

El Cuerpo de Bomberos señaló que una gran cantidad de tierra y otros residuos descendieron hasta el frente del negocio. El material cubrió la entrada principal e incluso causó daños en un vehículo que se encontraba cerca del lugar.

Las estaciones de Bomberos de Sarchí y Grecia se movilizaron hacia el sitio para apoyar las labores de respuesta. La intervención se centró en garantizar la salida de los ocupantes y evaluar las condiciones de seguridad alrededor de la estructura.

La presencia de material acumulado y la saturación del suelo mantienen el riesgo de nuevas afectaciones en sectores expuestos a lluvias persistentes.

La caída de piedras y tierra provocó daños directos en un vehículo que estaba cerca del establecimiento. (Cortesía: Canal 1)

Alerta por lluvias y tormentas eléctricas

El incidente ocurrió durante una jornada marcada por precipitaciones en distintas regiones de Costa Rica. En su aviso meteorológico, el Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que el paso de la onda tropical número 50, sumado a la influencia de la Zona de Convergencia Intertropical, generó condiciones inestables en el país.

El IMN registró aguaceros con tormenta eléctrica sobre el eje montañoso central, con acumulados estimados de entre 15 y 40 milímetros en seis horas. En áreas cercanas a Grecia se estimaron máximos de entre 60 y 75 milímetros, junto con otros puntos como Goicoechea, Tilarán, San Isidro, Uvita y Puerto Jiménez.

Costa Rica registró lluvias intensas y tormentas eléctricas el sábado 10 de octubre. (Cortesía: Instituto Meteorológico Nacional)
Costa Rica registró lluvias intensas y tormentas eléctricas el sábado 10 de octubre. (Cortesía: Instituto Meteorológico Nacional)

Para la noche, el organismo previó lluvias y tormentas eléctricas en el Valle Central, el Pacífico y la Zona Norte, con mayor intensidad en el Pacífico Norte. También pidió atención en las cuencas montañosas del Pacífico, el sur de la Zona Norte, la península de Nicoya, Osa y el Valle Central, donde los suelos presentan niveles moderados de saturación.

El Instituto Meteorológico Nacional recomendó extremar precauciones en zonas propensas a inundaciones, evitar la exposición a tormentas eléctricas y buscar refugio ante ráfagas que, en casos aislados, podrían alcanzar 80 km/h.

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