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Elon Musk quiere “lograr una cobertura telefónica completa en Estados Unidos” con Starlink y reemplazar empresas

SpaceX acordó comprar espectro nacional de banda baja por 8.000 millones de dólares para Starlink Mobile

Elon Musk afirmó que la compra de espectro es "la última pieza crítica" para ofrecer cobertura telefónica completa en Estados Unidos. (Reuters)
Elon Musk afirmó que la compra de espectro es "la última pieza crítica" para ofrecer cobertura telefónica completa en Estados Unidos. (Reuters)
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SpaceX anunció la adquisición de un espectro nacional de banda baja de 800 MHz con el objetivo de convertir Starlink Mobile en una operadora celular de alcance nacional en Estados Unidos. La compañía liderada por Elon Musk busca que su servicio de internet satelital, ya consolidado a escala global, dé el salto hacia la telefonía móvil tradicional y desplace a las tres grandes operadoras del país.

“Esta es la última pieza crítica del rompecabezas de espectro que SpaceX necesitaba para ofrecer cobertura telefónica completa en Estados Unidos”, escribió Musk en la red social X, donde la empresa confirmó la operación.

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Una compra de 8.000 millones de dólares

Según los términos del acuerdo, SpaceX comprará la cartera nacional de espectro de banda baja de 800 MHz a la firma de inversión Grain Management por un monto estimado de 8.000 millones de dólares. La transacción otorga al operador satelital hasta 14 megahercios de frecuencias emparejadas, lo que permite la transmisión de datos en ambas direcciones entre satélites y dispositivos móviles.

SpaceX acordó pagar unos 8.000 millones de dólares a Grain Management por su cartera de espectro de 800 MHz. (Reuters)
SpaceX acordó pagar unos 8.000 millones de dólares a Grain Management por su cartera de espectro de 800 MHz. (Reuters)

La operación todavía debe recibir el visto bueno de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), el organismo regulador de telecomunicaciones de Estados Unidos, que hasta el momento no fijó un plazo para resolver sobre el caso.

Por qué la banda baja es clave para el proyecto

A diferencia de los haces de alta frecuencia que utiliza actualmente Starlink, las ondas de banda baja poseen propiedades físicas que les permiten atravesar paredes de concreto, vegetación densa e infraestructura urbana. Esta característica resulta determinante para resolver el problema de las zonas sin señal en interiores, una limitación que históricamente afectó a la conectividad satelital directa a dispositivos móviles.

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A esto se suma otra decisión regulatoria reciente: la FCC autorizó esta misma semana a SpaceX el lanzamiento de 15.000 satélites, que la compañía asegura que podrán ofrecer más de 100 veces el ancho de banda de su flota actual.

Se trata de satélites de conexión directa a dispositivo, capaces de transmitir llamadas, mensajes de texto y otros datos desde el espacio hacia teléfonos sin necesidad de modificaciones. SpaceX sostuvo que esta nueva generación de satélites brindará “servicio de alta velocidad directamente a dispositivos no modificados en cualquier parte del mundo”.

La FCC autorizó esta semana a SpaceX el lanzamiento de 15.000 satélites de nueva generación para Starlink. (Europa Press)
La FCC autorizó esta semana a SpaceX el lanzamiento de 15.000 satélites de nueva generación para Starlink. (Europa Press)

Qué implica para los usuarios

Para quienes buscan una alternativa a AT&T, T-Mobile y Verizon Wireless, las tres principales operadoras del mercado estadounidense, Starlink Mobile podría convertirse eventualmente en una opción adicional.

Si la FCC aprueba el acuerdo con Grain Management, Starlink Mobile combinará el espectro de banda baja recién adquirido con la flota de 15.000 satélites de nueva generación recientemente autorizada.

Esta red híbrida combinaría haces satelitales e infraestructura terrestre para eliminar las zonas sin cobertura en interiores en todo el país, al tiempo que aprovecharía sus frecuencias de mayor ancho de banda para ofrecer datos de alta velocidad directamente a teléfonos convencionales. SpaceX planea acelerar el despliegue de este sistema durante el próximo año.

SpaceX planea acelerar el despliegue de su red híbrida satélite-celular a partir del próximo año. (Europa Press)
SpaceX planea acelerar el despliegue de su red híbrida satélite-celular a partir del próximo año. (Europa Press)

Las dudas de la industria

No todos los analistas coinciden en que la estrategia alcance para desafiar a las grandes operadoras. Tim Farrar, experto de la firma de investigación Telecom, Media and Finance Associates, dijo a la CNBC que la sola adquisición de espectro de banda baja no será suficiente para competir con las miles de torres celulares que operan AT&T, T-Mobile y Verizon Wireless.

El mes pasado, el director financiero de T-Mobile, Peter Osvaldik, también relativizó la capacidad del servicio satelital de competir con la cobertura inalámbrica tradicional de las grandes operadoras. “No es una amenaza competitiva”, afirmó durante la conferencia Global TMT.

“Para cuando la señal llega a tu teléfono, ya no queda fuerza de señal”, agregó Osvaldik. “Se puede tener un millón de satélites allá arriba con todo el espectro del mundo, pero no se pueden romper las leyes fundamentales de la física”.

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