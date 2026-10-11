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El argentino Francisco Prado logró un triunfo demoledor en la UFC y cortó una racha de cuatro derrotas seguidas

El santafesino dominó al brasileño Ismael Bonfim en el primer round en el evento UFC Las Vegas 122

Francisco Prado derrotó al brasileño Ismael Bonfim en el primer round en un combate que se desarrolló en Las Vegas por la UFC de artes marciales mixtas
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Francisco Prado volvió a ganar en las artes marciales mixtas con una finalización por nocaut técnico ante el brasileño Ismael Bonfim durante el primer asalto de su pelea en UFC Las Vegas 122. El santafesino de 24 años impuso el ritmo desde el comienzo en el combate de peso ligero y cortó una serie de cuatro derrotas consecutivas. La victoria, conseguida en el Meta Apex de Enterprise, representó un cambio de rumbo para el argentino dentro de la organización estadounidense.

El enfrentamiento estuvo pactado en la división de 70,3 kg (155 libras) y formó parte de la cartelera preliminar. Prado llevó el duelo a la lona después de intercambiar golpes y patadas con Bonfim, y allí construyó la definición con un trabajo de presión que el brasileño no pudo neutralizar. El árbitro decidió detener la pelea ante el volumen de castigo del argentino, que consiguió así su segunda victoria en la compañía.

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La pelea comenzó con Prado en una postura ofensiva, con presencia en el centro del octágono y ataques destinados a limitar los desplazamientos de su rival. El argentino conectó una derecha y una izquierda antes de llevar a Bonfim al suelo, donde cerró un candado al cuerpo y aplicó rodillas. Esa secuencia le permitió controlar el desarrollo de un combate que tuvo poco margen para que el brasileño encontrara una respuesta sostenida.

El argentino Francisco Prado se quedó con una victoria demoledora ante el brasileño Bonfin

La definición llegó tras otro derribo del santafesino. Prado castigó el rostro de Bonfim con codos y golpes cortos desde una posición favorable, mientras el brasileño no lograba salir de la presión ni responder a la ofensiva. La intervención arbitral decretó el nocaut técnico en el primer round y confirmó una actuación que se apoyó en el dominio posicional y la continuidad de los ataques en el suelo.

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El triunfo mantuvo una tendencia que caracteriza el historial profesional del argentino. Antes de esta presentación, todas sus victorias habían terminado antes del límite: seis habían sido por nocaut y otras seis por sumisión. Con la finalización ante Bonfim, Prado elevó su récord a 13 victorias y cinco derrotas, mientras que su registro dentro de la UFC pasó a dos triunfos y cinco caídas.

Francisco Prado Vence A Ismael Bonfim por TKO en UFC
Francisco Prado cortó su racha de derrota en UFC (@ufcespanol)

La pelea ante Bonfim marcó el retorno de Prado al peso ligero luego de su última presentación, disputada en la categoría welter. El 11 de abril de 2026, Charles Radtke lo había derrotado en ese peso, en el cierre de una secuencia negativa que también incluyó enfrentamientos contra Daniel Zellhuber, Jake Matthews y Nikolay Veretennikov. El regreso a las 155 libras adquirió valor deportivo por el resultado y por la forma en que el argentino logró imponerse.

Durante esa etapa adversa, Prado sostenía un dato sobre su carrera que consideraba relevante: nunca había sido noqueado ni finalizado. Esa resistencia se sumó ahora a una victoria que le devolvió impulso dentro de una división en la que ya había tenido una actuación destacada. En julio de 2023, el santafesino venció por nocaut técnico a Ottman Azaitar y recibió un bono por la Actuación de la Noche.

Francisco Prado Vence A Ismael Bonfim por TKO en UFC
El argentino logró un triunfo clave ante Ismael Bonfim (@ufcespanol)

Bonfim llegó al combate con un registro de 21 victorias y ocho derrotas, aunque protagonizó una situación particular en el pesaje oficial. El brasileño no dio el peso y marcó 74 kg (163,5 libras), 3,4 kg por encima del límite de la categoría ligera. Prado afrontó la pelea pese a esa diferencia y resolvió el desafío con una actuación basada en la presión constante, los derribos y el castigo desde el suelo.

Tras la victoria, Prado expresó: “Quiero pelear contra mi gemelo Drew Dober”, con el objetivo de proyectar su siguiente compromiso. El pedido llegó en un momento en que busca consolidar su regreso en una categoría que conoce y en la que ya consiguió sus dos triunfos en la UFC.

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