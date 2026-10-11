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La reflexión de Juana Repetto sobre la llegada de su tercer hijo: "Es con el que más gratitud siento de los tres"

A ocho meses del nacimiento de Belisario, la actriz contó cómo atravesó un embarazo que no había planificado y explicó por qué siente un agradecimiento especial por el menor de sus pequeños

Juana Repetto habló de su tercer hijo y reveló cómo cambió su vida
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A ocho meses del nacimiento de su tercer hijo, Juana Repetto abrió la puerta de su intimidad y relató cómo atravesó la llegada del bebé, fruto de un encuentro con Sebastián Graviotto cuando ya llevaban un mes separados. En una charla con Andy Kusnetzoff, la actriz contó que el embarazo no fue buscado, pero que hoy lo vive con gratitud.

Repetto explicó que, al enterarse, demoró la conversación con el padre del niño porque antes había atravesado la pérdida de un embarazo. La incertidumbre se despejó cuando ambos advirtieron que el método anticonceptivo había fallado. Según relató, el embarazo se produjo luego de un único encuentro tras la ruptura.

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La hija de Nicolás Repetto y Reina Reech afirmó que su hijo menor era una pieza que sentía necesaria en su familia. “Es el único que no busqué y es al que más agradezco”, expresó. También describió la emoción que le provoca verlo crecer y sostuvo que todavía se sorprende al pensar en cómo era su vida antes de su nacimiento.

La actriz es madre de tres hijos. Toro nació a partir de un proyecto de maternidad en solitario, mientras que los dos menores son hijos de Graviotto. Aunque el embarazo más reciente ocurrió después de la separación, Repetto señaló que la decisión de no retomar la relación se mantiene.

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Personajes - Juana Repetto
Juana Repetto confirmó que quedó embarazada de su tercer hijo tras un encuentro con Sebastián Graviotto posterior a la separación (Maximiliano Luna)

Sobre el vínculo actual con el padre de sus hijos, aclaró que existen diferencias que motivaron la ruptura y que siguen sin resolverse. Sin embargo, aseguró que procura conservar una relación cordial por el bienestar de los chicos. “Le pongo buena onda para que los chicos estén bien”, indicó.

Durante la conversación, Juana Repetto también se refirió a su mirada sobre la monogamia. Consideró difícil sostener ese tipo de acuerdo durante toda la vida y reconoció que fue infiel en una etapa anterior, aunque remarcó que ese no fue el motivo de su separación.

Pantalla dividida de dos capturas de video con Juana Repetto con las manos juntas frente al rostro y Sebastián Graviotto con gorra negra
Sebastián Graviotto defendió su rol de padre y destacó la importancia del apoyo familiar ante las críticas por sus viajes

Tras las repercusiones por sus declaraciones sobre la dinámica familiar, Sebastián Graviotto se refirió a su rol como padre y al vínculo que conserva con Juana Repetto. El instructor de esquí fue cuestionado en redes sociales por sus períodos fuera de Buenos Aires, luego de que la actriz mencionara públicamente las dificultades que generan sus ausencias en la crianza.

En diálogo con Puro Show, por Eltrece, Graviotto sostuvo que cuentan con una red familiar que acompaña a los chicos. “Somos unos afortunados por tener una red; la familia también son los abuelos y los tíos”, dijo. Además, señaló que mantiene contacto frecuente con sus padres y hermanos, y que visita tanto la casa de Repetto como la de Reina Reech.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Juana Repetto y su hijo Timoteo (Instagram)

El deportista también buscó despegar la relación cotidiana de la imagen que se construye en las redes. “Mi relación con ella es distinta a la que ven en redes. Tenemos buenos momentos y otros no tan buenos, pero la verdad es que hacemos un equipo espectacular”, afirmó. Para Graviotto, la prioridad está puesta en que sus hijos crezcan acompañados por ambos padres y su entorno familiar.

Repetto respondió después mediante una serie de historias en sus redes sociales. Allí confirmó que persisten diferencias que derivaron en la separación, aunque afirmó que procura preservar un trato cercano por sus hijos. “Hay un millón de cosas en las cuales no estoy de acuerdo con el papá de mis hijos, motivo por el cual me separé”, expresó.

La actriz explicó que Graviotto comparte tiempo con los chicos, incluso cuando ella no está presente, y que también visita al bebé. “Él viene a casa, pasa tiempo con el bebé, mis hijos pasan tiempo con él”, detalló. Repetto agregó que intenta llevar adelante el vínculo de la mejor manera posible y destacó el afecto que siente por la familia de su expareja, a la que considera parte de la suya.

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