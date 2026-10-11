Guatemala

Guatemala: Carlos Ortiz asume la Superintendencia de Competencia y prepara la aplicación de la ley desde diciembre

El funcionario, designado para el período 2025-2031, fue juramentado el 9 de octubre tras varios meses de vacancia y deberá dejar operativa a la entidad antes del día 9 del último mes del año

Un hombre mayor con gafas, traje oscuro, camisa azul y corbata posa de pie frente a un cartel institucional
Carlos Ortiz asumió la jefatura de la Superintendencia de Competencia de Guatemala para preparar la aplicación de la Ley de Competencia el 9 de diciembre. (Redes Sociales)
Guardar

Carlos Ortiz asumió como superintendente de Competencia de Guatemala el 9 de octubre, tras una vacancia de varios meses causada por la renuncia de Jorge Miguel Castillo Castro. Carlos Federico Ortiz Ortiz, de 53 años, deberá preparar a la Superintendencia de Competencia para la plena vigencia de la Ley de Competencia el 9 de diciembre.

El Directorio de la Superintendencia de Competencia eligió al funcionario para el período 2025-2031 con dos votos favorables entre los tres directores titulares presentes. Ortiz Ortiz, originario de Morales, Izabal, fue juramentado el mismo día y asumió de inmediato sus funciones.

PUBLICIDAD

La elección se produjo en el segundo intento de sesión. La convocatoria del jueves 8 de octubre no reunió quórum por el desacuerdo de uno de los directores, mientras que al día siguiente el presidente del Directorio, Javier Bauer, y el director Jorge Mario González Paz respaldaron la designación.

El tercer director titular, Edgar Rolando Guzmán Fuentes, se abstuvo de participar en la votación. Después cuestionó el procedimiento en redes sociales, sostuvo que la decisión ya estaba definida antes de la sesión y anticipó posibles impugnaciones.

Bauer defendió la necesidad de cubrir el puesto por las atribuciones que la ley concede a su titular: “Recordemos que el Superintendente es el encargado de las investigaciones, por lo que esta decisión no se podía prorrogar más”.

PUBLICIDAD

Seis hombres con vestimenta formal trabajan con computadoras portátiles y documentos alrededor de una mesa de madera en una oficina
Carlos Ortiz asumió la jefatura de la Superintendencia de Competencia de Guatemala para preparar la aplicación de la Ley de Competencia el 9 de diciembre. (Guatemala Visible )

Una evaluación con diferencias de hasta 27 puntos

Ortiz Ortiz obtuvo 79,97 puntos sobre 100 en el expediente 28-2026, la segunda nota más alta entre los seis finalistas. José Luis Gramajo de León encabezó la clasificación con 81,33 puntos, de acuerdo con la ponderación del proceso de elección.

La lista incluyó a Julio Adrián Velásquez Aguiar, con 74,87 puntos; Geovanni Javier Avendaño Maldonado, con 73,30; Armando Gabriel Pokus Yaquián, con 71,97; y Alain Pierce Samayoa Chavarría, con 71,83. La prueba de oposición fue realizada por la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile.

Las evaluaciones individuales mostraron una marcada distancia entre los integrantes del Directorio. En la entrevista, sobre un máximo de 20 puntos, Guzmán Fuentes calificó a Ortiz Ortiz con cuatro, mientras que Bauer le otorgó 19 y González Paz, 20.

La brecha entre la máxima y la mínima nota alcanzó 27 puntos. La diferencia se repitió en el plan de trabajo: Guzmán Fuentes asignó cuatro puntos sobre 12, frente a la calificación máxima que concedieron los otros dos directores.

Un comunicado de la Superintendencia de Competencia indicó que Ortiz Ortiz logró la mejor puntuación en el examen de oposición y acreditó más de 12 años de experiencia en la administración pública. Su formación incluye informática, administración pública, gobierno y gestión empresarial.

El nuevo titular sostuvo que su prioridad será dejar a la institución en condiciones de aplicar el nuevo marco legal: “Vengo a trabajar, a poner toda mi capacidad y mi experiencia para asegurar que la ley de competencia pueda cobrar plena vigencia y pueda estar, y la institución pueda estar operativa a partir del nueve de diciembre como manda la ley”.

Ortiz Ortiz añadió que transmitirá a los agentes económicos la garantía de que la entidad actuará “siempre apegados a la normativa”. La Ley de Competencia asigna a la Superintendencia funciones de investigación, sanción y autorización de concentraciones económicas.

Texto de AmCham Guatemala relativo al nombramiento de Carlos Federico Ortiz Ortiz junto a las banderas de Guatemala y Estados Unidos.
Un comunicado de la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana aborda la designación de Carlos Federico Ortiz Ortiz como Superintendente de Competencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La salida de Castillo Castro y la estructura pendiente

La Superintendencia de Competencia inició sus operaciones sin una estructura previa, a diferencia de otras entidades que surgieron de ministerios ya establecidos, explicó Bauer. El presidente del Directorio afirmó que la prioridad administrativa es contratar a los intendentes y a los equipos técnicos que integrarán la autoridad de competencia.

Ortiz Ortiz es el segundo superintendente en la historia de la entidad. Su antecesor, Jorge Miguel Castillo Castro, había sido juramentado el 13 de octubre de 2025 como primer titular del cargo, también para el período 2025-2031.

La gestión de Castillo Castro quedó envuelta en una controversia por una escala salarial aprobada el 30 de enero de 2026. Esa decisión fijó remuneraciones de Q57 mil mensuales para los directores titulares y de Q52 mil para los suplentes, además de Q52 mil y Q3 mil en gastos de representación para el superintendente.

El esquema incluía pagos retroactivos que, según Guzmán Fuentes, habrían representado Q342 mil para cada director titular por los seis meses anteriores. El Directorio revirtió la medida después de las críticas públicas.

También surgieron cuestionamientos por contrataciones discrecionales de personal, entre ellos exfuncionarios de administraciones anteriores que habrían ingresado sin concursos públicos. Una acción de amparo presentada ante la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo cuestionó además el proceso de designación original de Castillo Castro.

Castillo Castro presentó su renuncia irrevocable el 10 de marzo de 2026, aunque el Directorio la aceptó formalmente el 27 de julio mediante una votación de dos a uno, con el rechazo de Guzmán Fuentes. Tomás Xocoy Acán, intendente de Gestión Administrativa y Financiera, asumió temporalmente la representación legal de la entidad conforme al artículo 52 de la Ley de Competencia.

La Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana, Amcham Guatemala, calificó la designación como “un nombramiento relevante para la continuidad y consolidación institucional de la Superintendencia”. La organización pidió que la entidad ejerza sus funciones “con independencia, objetividad y carácter técnico y apolítico, en estricto apego al marco legal vigente”.

Temas Relacionados

GuatemalaGobierno de GuatemalaBernardo ArévaloCarlos OrtízSuperintendencia de Competencia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Recuperaron los cuerpos del helicóptero hundido en el lago Atitlán de Guatemala: la esposa del piloto exigió investigar las causas

Bomberos Voluntarios extrajeron los cuerpos de las dos víctimas, que fueron encontradas dentro de la cabina a 43 metros de profundidad tras un operativo con 35 rescatistas, un dron subacuático y bolsas neumáticas

Recuperaron los cuerpos del helicóptero hundido en el lago Atitlán de Guatemala: la esposa del piloto exigió investigar las causas

El Ministerio de Salud de Guatemala valida una estrategia para enfrentar cuatro enfermedades durante la próxima década

El documento proyecta ordenar la respuesta sanitaria entre 2027 y 2037, con acciones de prevención, diagnóstico precoz, tratamiento y control que amplíen la capacidad asistencial y el acceso médico de la población

El Ministerio de Salud de Guatemala valida una estrategia para enfrentar cuatro enfermedades durante la próxima década

Diputados guatemaltecos proponen sustituir la Ley de Inquilinato vigente desde hace 65 años y sostienen que nuevas reglas impulsarán la oferta

El proyecto 6865, integrado por 79 artículos, regularía las relaciones de alquiler de vivienda en Guatemala y será remitido a una comisión, cuyo dictamen precedería el debate en el pleno legislativo

Diputados guatemaltecos proponen sustituir la Ley de Inquilinato vigente desde hace 65 años y sostienen que nuevas reglas impulsarán la oferta

El presidente Arévalo supervisa dos proyectos viales financiados con fondos de desarrollo en Las Cruces, Petén

La gira incluyó una obra con 80 % de avance y otra terminada, ambas ejecutadas por la municipalidad mediante aportes del Consejo Departamental de Desarrollo de Petén por casi Q 14.9 millones en total

El presidente Arévalo supervisa dos proyectos viales financiados con fondos de desarrollo en Las Cruces, Petén

La Policía Nacional Civil de Guatemala decomisa nueve armas y 196 municiones en un allanamiento realizado en Zacapa

El material, que contaba con documentación legal, quedó bajo custodia del INACIF para análisis balísticos, mientras la DEIC y el Ministerio Público investigan si estuvo vinculado con actividades delictivas previas

La Policía Nacional Civil de Guatemala decomisa nueve armas y 196 municiones en un allanamiento realizado en Zacapa

TECNO

Nueva actualización de Microsoft Teams identificará videos, audios e imágenes falsas o alteradas

Nueva actualización de Microsoft Teams identificará videos, audios e imágenes falsas o alteradas

Video muestra en acción al robot beisbolista definitivo: lanza, atrapa y batea como profesional

Elon Musk quiere “lograr una cobertura telefónica completa en Estados Unidos” con Starlink y reemplazar empresas

CEO de Microsoft pidió crear un “freno de emergencia” para detener a la IA en pleno funcionamiento

Anthropic acusa a empresas chinas de utilizar Claude en secreto “para imitar sus capacidades en modelos IA”

ENTRETENIMIENTO

Ryan Reynolds exigió a Sony que defendiera a Blake Lively durante la crisis de “It Ends With Us”: “Deberían protegerla”

Ryan Reynolds exigió a Sony que defendiera a Blake Lively durante la crisis de “It Ends With Us”: “Deberían protegerla”

George Clooney acompaña a Cindy Crawford tras la muerte de su hijo: “Es lo peor que le podría pasar a una familia”

Eran estrellas mundiales, pero solo recibían 35 dólares al día: Lance Bass revela lo que vivió en NSYNC

Michael Douglas admite que mintió sobre su salud para evitar ser reclutado durante la guerra de Vietnam: “No estoy orgulloso”

La nueva página de Megan Fox colapsa tras el lanzamiento: fotos exclusivas desatan la locura entre sus fans

MUNDO

Estados Unidos desactivó un buque comercial que intentó violar el bloqueo a los puertos de Irán

Estados Unidos desactivó un buque comercial que intentó violar el bloqueo a los puertos de Irán

Donald Trump condenó el ataque de los rebeldes hutíes contra el aeropuerto de Riad que dejó 12 muertos: “Es inaceptable”

Los hutíes atacaron dos aeropuertos de Arabia Saudita en un solo día: al menos 12 muertos y más de 300 heridos

Irán informó que un superpetrolero se incendió tras chocar con una mina marítima al salir del estrecho de Ormuz

El primer ministro británico expresó su “total solidaridad” con Volodimir Zelensky tras las críticas de Donald Trump