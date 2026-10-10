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Chloe Bello compartió el audio que le envió a Matías Martin tras la polémica entrevista: "Me dejaron como una violenta"

La modelo contó que no tuvo más comunicación con el conductor tras intentar hablarle en privado después de sentirse humillada en su programa: "Me clavó el visto"

Chloe Bello mostró el audio que le envió a Matías Martin. Según le contó a Intrusos, él le "clavó el visto"
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Chloe Bello volvió a hablar del entredicho con Matías Martin y esta vez reveló detalles que el conductor no había contado. La modelo y actriz pasó por Intrusos para ampliar su versión del conflicto que viene protagonizando con el conductor de Todo Pasa (Urbana Play) desde que denunció haber sido ridiculizada durante su participación como invitada en el ciclo.

Todo empezó cuando Bello visitó Todo Pasa, el programa que Martin conduce junto a Clemente Cancela, Juan Ferrari y Emilse Pizarro. La modelo llegó con expectativas: le habían hablado bien del espacio y fue “con la mejor predisposición”, según sus propias palabras. Sin embargo, se fue con un gusto amargo. “Dulceamargo, digamos. Contenta porque la pude llevar, pero a la vez como que dije: ‘¿Qué onda todo esto?’”, reconoció ante las cámaras de Intrusos.

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Los momentos que la incomodaron se sucedieron desde temprano. Cuando contó una anécdota sobre una visita a bodegas en Mendoza que terminó mal —“me intoxiqué, terminé vomitando en un viñedo”—, el equipo bautizó el episodio con humor. Pero fue Pizarro quien escaló el tono: le preguntó si era “brava” y si podía “hacer maldades” cuando se enojaba. Bello respondió que no se consideraba mala, aunque sí “vengativa”. La periodista insistió: “Te creo creativa al momento de vengarte”. La modelo respondió con ironía —“Soy tan manipuladora”— y terminó diciendo, en tercera persona: “Se siente atacada”.

Chloe Bello responde en LAM sobre sus publicaciones dirigidas a Matías Martin

El segundo episodio que más la afectó ocurrió cuando mencionó, en una anécdota sobre peleas callejeras, que usar un encendedor sirve para golpear sin romperse los dedos. Martin respondió: “Tenés datos muy tumberos”. El programa colocó de inmediato un zócalo: *Chloe Bello: soy tumbera*. Bello lo vio en tiempo real. “Soy tumbe... Qué bueno. Salgo muy mal acá”, reaccionó. Semanas después, al ver el programa varias veces, también notó comentarios en off de Pizarro sobre su padre que calificó de “totalmente fuera de lugar, sin necesidad”.

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Fue después de ese proceso de revisión que decidió escribirle a Martin. Le mandó un audio para expresarle que la visita la había dejado mal parada. “Me dejaron parada como una violenta tremenda, Tyson directamente. Yo no sé, Emilse en un momento me dijo algo, no sé si me estaba diciendo que me calle la boca o no. Soy muy verborrágica, pero no terminé de entender”, reprodujo en Intrusos el contenido del mensaje. La respuesta fue el silencio: el conductor le clavó el visto. “Si es amigo mío y le parece que yo la pasé mal, por lo menos contestame y decime: ‘No era mi intención’, lo que fuese. Pero me clavaste el visto, no tengo más comunicación con él”, planteó en Intrusos.

La respuesta de Matías Martin tras la acusación de Chloe Bello: "Siento tristeza y decepción"

Antes de que Bello hablara en Intrusos, el conductor ya había dado su versión ante un grupo de cronistas. Martin sostuvo que recibió la situación con “una tristeza enorme” y “una decepción gigantesca”. Según su relato, la modelo la había pasado bien, agradecida la invitación y destacado al equipo. “La pasó bárbaro, se rió, se divirtió”, afirmó. Negó de forma categórica que hubiera existido ridiculización: “Para nada, para nada”.

Sobre el audio que Bello aseguró haberle enviado, Martin dijo en cambio haber recibido mensajes de agradecimiento y que entre ellos existía un vínculo amistoso. También negó haber hecho una propuesta romántica: la modelo había contado que rechazó una invitación personal suya, que ella interpretó en términos sentimentales. “No hay ningún levante, ninguna seducción, cero”, respondió el conductor. Según su versión, le propuso cenar “un día de estos”, pero ella habría manifestado interés en volver al programa por el vínculo con el equipo.

Pantalla dividida con una mujer sosteniendo un micrófono a la izquierda y un hombre con auriculares frente a un micrófono a la derecha.
La modelo Chloe Bello y el presentador Matías Martin mantienen duros cruces tras la entrevista que le hicieron a la modelo en Todo Pasa

Martin terminó su descargo con una frase que marcó la distancia. Dijo sentirse “muy triste” y “muy angustiado” por las repercusiones del caso, en especial porque la situación afectaba a las personas que trabajan con él. Luego señaló que, si Bello tenía un conflicto, esperaba que se lo comunicara en privado. “Rompió códigos. Bueno, allá ella”, concluyó, antes de retirarse sin responder nuevas preguntas.

Bello, por su parte, salió al cruce de esa lectura. En Intrusos fue clara sobre sus intenciones: “Yo no voy a hacer quilombo porque sí. No soy una persona mediática que quiere ir a los medios a hacer un circo tremendo”. También rechazó que alguien le hubiera “llenado la cabeza”: “A mí nadie me llena la cabeza, yo me doy cuenta sola de las cosas”. Y marcó una distinción que, para ella, es central en todo el asunto: “Yo sé lo que es el humor y la mala leche”.

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