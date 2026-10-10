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Top 10 animes para ver en maratón este fin de semana

Estas son las series que han ganado popularidad en la plataforma de streaming que apuesta fuertemente por las producciones japonesas

Estas son las series animadas más populares del momento que puedes encontrar en Crunchyroll (Jovani Pérez/Infobae)
Estas son las series animadas más populares del momento que puedes encontrar en Crunchyroll (Jovani Pérez/Infobae)
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La industria del anime que tiene su origen en Japón ha estado presente en diferentes partes del mundo desde hace varias décadas. Títulos como Astroboy, Mazinger Z, Meteoro y Heidi fueron la cabeza de lanza para entrar en varios mercados y abrieron el camino para las siguientes producciones.

Estas producciones animadas lograron ganar espectadores en occidente y cada década surgieron títulos que marcaron a una generación. En los últimos años las plataformas de streaming han apostado por este tipo de series, una de ellas es Crunchyroll cuyo catálogo está conformado en su mayoría por anime.

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Cada semana se publican diferentes episodios de las series que están en transmisión en Japón y además cuenta con diferentes títulos históricos que marcaron a diferentes generaciones. Por estos motivos te compartimos la lista de las producciones más vistas que puedes ver este fin de semana.

Los 10 animes más vistos

1.- Love Unseen Beneath the Clear Night Sky

2.- You and I Are Polar Opposites S2

3.- Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation S3

4.- Though I Am an Inept Villainess

5.- Jaadugar: A Witch in Mongolia

6.- Re:ZERO -Starting Life in Another World- S4: The Recapture Arc

7.- Smoking Behind the Supermarket with You

8.- Goodbye, Lara

9.- KAIJU GIRL CARAMELISE

10.- The 100 Girlfriends Who Really, Really, Really, Really, REALLY Love You S3

*Algunos de los títulos que aparecen en este ranking no están disponibles para Crunchyroll América Latina, pero se pueden encontrar en otras plataformas de streaming

La demanda de anime a nivel global

La industria de las producciones japonesas ha crecido a pasos agigantados en los últimos años y en 2020 registraron sus mayores ganancias en este siglo.(Crunchyroll)
La industria de las producciones japonesas ha crecido a pasos agigantados en los últimos años y en 2020 registraron sus mayores ganancias en este siglo.(Crunchyroll)

El consumo de este tipo de producciones a nivel global ha crecido con el paso de las décadas, pero su mayor auge lo registraron durante la pandemia de coronavirus cuando la demanda de animaciones en diferentes plataformas de streaming se disparó ante las medidas de confinamiento que se tomaron a cabo en diferentes países.

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Según reportes de Parrot Analytics el año 2020 fue el periodo que la industria generó más ganancias desde 1978 y desde entonces han logrado mantener a su audiencia con nuevas producciones basadas en mangas (novelas gráficas japonesas) y webtoons (novelas digitales coreanas), éstas últimas adaptaciones han sido bien recibidas por el público.

La producciones de estas series desde cero implican un largo periodo de tiempo y en promedio tardan en estrenarse dos años. Uno de los ejemplos más recientes se dio con la animadora Mappa que decidió emitir la última temporada de Shingeki no Kyojin (Attack On Titan) en diferentes partes, mientras los animadores trabajaron contrarreloj para terminar el proyecto.

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