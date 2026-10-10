Los dramáticos relatos de un ex Gran Hermano y su novia tras el terremoto en Panamá: “Que se termine ya”

El ex Gran Hermano Martín Anchorena y su pareja, Constanza Pérez (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un terremoto de magnitud 7,7 sacudió Panamá el viernes 9 de octubre y dejó heridos, escuelas dañadas y miles de personas que debieron abandonar sus viviendas por el temor a las réplicas. Entre quienes vivieron el sismo desde la capital del país centroamericano estaba Martín Anchorena, ex participante de Gran Hermano 2011, que relató lo ocurrido junto a su pareja a través de sus redes sociales.

Radicado en el país caribeño hace más de una década, Anchorena reside junto a Constanza Pérez en Ciudad de Panama, donde trabaja como piloto en una prestigiosa aerolínea local. Atrás quedó aquel paso por la casa más famosa del país en la edición que consagró a Christian U y que lo tuvo entre los finalistas. Alejado de los medios, mantiene una importante actividad en las redes, donde documenta sus viajes por el mundo, la vida junto a su pareja y postales junto a su madre, la recordada Kuky, quien también tuvo sus 15 minutos de fama mediática en época de reality.

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El exparticipante de Gran Hermano Martín Anchorena comunicó a través de sus redes sociales que resultó ileso tras el sismo en Ciudad de Panamá.

Las redes fueron precisamente el ámbito en el que Martín y Constanza reflejaron el cambio abrupto en la jornada: desde una imagen tranquila en la piscina de su edificio hasta los mensajes de alerta y alivio que publicaron horas después, mientras la ciudad permanecía en estado de emergencia por los movimientos posteriores.

La secuencia de Anchorena empezó con una fotografía de la piscina infinita del edificio donde reside, con palmeras y el mar de fondo, y la leyenda “antes del terremoto”. Minutos más tarde compartió una toma aérea de la bahía con el texto “terremoto de 7,7 en Panamá, gracias a Dios estamos bien”. En una tercera imagen, también desde las alturas de la costa panameña, escribió: “Vivan que de un momento a otro, las prioridades cambian, todo cambia”.

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El posteo final de Anchorena fue un mensaje de cierre dirigido a quienes se habían comunicado con él tras el sismo. “Solo paso a dar las gracias a Dios y a todos los que se preocuparon, estamos bien, Dios es grande, muy grande”, escribió el ex Gran Hermano.

La argentina Constanza Pérez documentó los daños en su edificio residencial y anticipó su regreso al país ante la continuidad de los temblores.

Quien amplió el relato con más detalle fue Constanza Pérez. Con la luz de la tarde todavía sobre la capital panameña, publicó una fotografía del pasillo del edificio donde residen, con pedazos de revestimiento desprendidos del piso. “Martín y yo estamos bien y aguardando el ok de los bomberos para poder subir”, escribió Pérez, y agregó que la ciudad era “un caos” por las réplicas que no cesaban. En ese mismo momento ya anticipaba lo que vendría: “Toca armar las valijas y volver a Argentina mañana mismo”.

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El relato siguió en orden cronológico: “Ya de nuevo en el departamento. No voy a mentir que tengo un poquito de miedo, pero sé que todo va a estar bien”. Cuando cayó la noche sobre la bahía, debieron cambiar de planes otra vez. “Abortamos misión, bajamos a lo de nuestros amigos en el piso 9 porque siguen las réplicas”, contó, junto a una imagen de la costa iluminada y el tránsito detenido en la autopista.

Así quedó el edificio donde reside el ex Gran Hermano Martin Anchorena en Panamá

Pasada la medianoche, una nueva sacudida les quitó el sueño. “Se acaba de sentir otra réplica de 6,2. Hoy se duerme con ropa y con la mochila en la puerta. Que se termine ya, se siente eterno aunque sean solo segundos”, escribió Pérez, ya de madrugada.

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Quién es Martín Anchorena y su paso por Gran Hermano

Antes de instalarse en Panamá, Martín Anchorena había ganado notoriedad en la Argentina por su participación en Gran Hermano. Oriundo de Necochea, tenía 24 años cuando ingresó a la casa a finales de 2010, en la sexta edición del reality.

Martín Anchorena mantiene una amistad con Martín Pepa, a quien conoció hace 15 años en el reality

Anchorena permaneció 141 días dentro del certamen y llegó hasta la instancia final, donde terminó en el tercer puesto. El ganador de esa edición fue Christian U, mientras que el segundo lugar quedó en manos de Emiliano Boscatto. Allí también participó Sol Abraham, por entonces conocida como Solange, quien se impuso recientemente en Gran Hermano Generación Dorada.

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Durante su paso por el programa entabló una amistad con otro de los participantes, Martín Pepa, que continúa hasta la actualidad. En sus redes, suele compartir contenido vinculado a aquella participación que lo marcó para siempre aunque no condicionó su futuro.

Junto a la recordada Silvina Luna en su salida del certamen