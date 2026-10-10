El gobierno emparejará el reparto del cupo de autos híbridos y eléctricos importados libres de arancel

El cambio de valores FOB para importar autos sin arancel privilegiará la amplitud de marcas. Entrarán mas autos de distintos orígenes. REUTERS/Gerardo Marin

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La Secretaría de Industria y Comercio de la Nación aun no publicó la apertura de la licitación para solicitar cupo de autos híbridos y eléctricos para 2027. “Está muy próxima”, responden fuentes del Gobierno que están en contacto con el equipo de Pablo Lavigne, Secretario de Coordinación Productiva del Ministerio de Economía. “El cambio de valores va a permitir repartir un poco mejor el cupo”, opinaron.

La expectativa por la resolución, sin embargo, no es para saber quiénes participarán del cupo del año próximo; eso se sabrá cuando cierre la licitación y se publique el resultado de la adjudicación, sino por conocer las condiciones que se deberán cumplir y los eventuales volúmenes que podrán solicitarse.

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Y eso ocurre porque se cambiaron los valores FOB de acuerdo a la tecnología de propulsión que tengan los autos. En los cupos de 2025 y 2026, había un solo valor de USD 16.000 en puerto de salida, que impactaba a todos los autos por igual, sin diferenciarlos por el tipo de hibridación que tuvieran o si resultaran 100% eléctricos.

Entre las convocatorias de 2025 y 2026 se asignaron 100.000 vehículos y ya ingresaron 68.792, de 58 modelos y 29 marcas. El 80% eran autos de marcas chinas. (Foto: Movant Connection)

Pero para el cupo 2027 eso ya no será así. El valor FOB de USD 16.000 correrá únicamente para los autos microhíbridos (MHEV), mientras que los híbridos e híbridos enchufables podrán tener un precio FOB de USD 18.0000, y los vehículos eléctricos puros subirán hasta los USD 35.000 dólares.

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Con estos valores, los autos con tecnología Mild-Hybrid podrán costar entre USD 32.000 a USD 35.000, los Híbridos (HEV y PHEV) subirán su precio tope hasta aproximadamente USD 40.000, y los 100% eléctricos (BEV) podrán se autos de hasta unos 70.000 o 75.000 dólares.

Con este cambio, lo que debe decidir la Secretaría de Industria y Comercio es si deja el cupo sin limitaciones de tecnología, o si, dado que modificó los valores FOB, complementa el cambio que hizo en la reglamentación y asigna un determinado volumen a repartir por cada tipo de auto.

El peligro de no hacerlo es que quede como algo discrecional el reparto, especialmente porque se mantienen los 50.000 autos en total, y se mantiene sin alteraciones al artículo que determina una única división en dos mitades iguales para los fabricantes locales y otro para los no fabricantes.

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Y vale la aclaración de “no fabricantes” en lugar de “importadores”, porque, al día de hoy, Tesla no está registrada como socia ni en Adefa (entidad que nuclea a los fabricantes) ni en Cidoa (la de los importadores oficiales), por lo tanto, su eventual cupo debería salir de la mitad de los No fabricantes.

El desembarco de Tesla afectará la mitad del cupo que disponen los importadores y no la parte de los fabricantes. REUTERS/Francis Mascarenhas/File Photo

De ocurrir de ese modo, probablemente buena parte de esos 25.000 autos tengan un pedido de la compañía de Elon Musk, aunque también habrá una fuerte apuesta de las marcas chinas más relevantes como BYD, Baic, MG, GWM y Chery, que son las que mayor volumen de unidades vendieron en los dos primeros años del cupo.

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Con los números de septiembre como referencia, BYD vendió 12.256 unidades, Baic 7.582, Chery 5.018, Haval 3.756 y MG 2.840. Solo entre esas 5 marcas suman 31.452 autos, aunque tienen una parte de autos fuera del cupo por pasarse de precio máximo.

Este año, al no usarse al 100% el cupo de las automotrices, los importadores tuvieron 30.720 autos en lugar de 25.000. Aun así, con 9 meses computados, estas marcas ya vendieron más de 32.000 autos correspondientes a más de 40 modelos equipados con algún tipo de tecnología eléctrica, lo que muestra que algunas unidades pueden ser remanente del cupo 2025, pero otras corresponden a una importación fuera de cupo como la que reconoció haber hecho BYD.

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Entonces, para 2027, volviendo a 25.000 unidades porque las terminales volverán a aprovechar su mitad al 100%, los importadores no van a poder importar el mismo volumen de los años previos, por la baja en la cantidad disponible y porque deberán compartir su mitad con Tesla, que seguramente no va a hacer una importación chica.

Si el Gobierno decidiera asignar cupos por tecnología, cada marca tendrá la limitación física de unidades para su “grupo de pertenencia”, y podrá elegir la mejor estrategia para obtener más espacio para determinados modelos.

A favor de dejar todo abierto está la experiencia de las autoridades de la Secretaría de Industria y Comercio de haber pasado por tres licitaciones, haber tenido dos cupos de autos remanentes que debieron ser reasignados y una lista de espera en la licitación de 2026 que alcanzó 85.000 autos entre 51 modelos distintos. Sin embargo, hacerlo discrecionalmente podría no ser el modo más transparente de asignar unidades.

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