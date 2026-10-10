“Escuché hablar de lealtad, falta de códigos y traición”: Marcos Rojo compartió una cruda carta tras firmar su regreso a Estudiantes de La Plata

Marcos Rojo firmó en Estudiantes de La Plata

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Marcos Rojo fue habilitado por la AFA, firmó con Estudiantes de La Plata y quedó disponible para disputar el tramo final del Torneo Clausura y la Copa Libertadores, luego de que el club obtuviera un cupo por la lesión de Gabriel Neves. A través de las redes sociales oficiales, el defensor de 36 años compartió una cruda carta en la que se refirió a su retorno al club que lo vio nacer, acompañado por un compilado de imágenes de su presentación.

“Sé que se hablaron muchas cosas, se que fui responsable de algunas y quizás fui preso hasta de mis propias palabras. Escuché hablar de “lealtad”, de “falta de códigos” y hasta de “traición”. En otro momento quizá habría reaccionado de otra forma, pero crecí, entendí que mis actos tienen consecuencias, y que al hincha ciertas cosas le hieren. Pero también se que si sos honesto (con errores y aciertos), el tiempo pone todo en su lugar", fue un fragmento del texto que compartió Rojo en su cuenta de Instagram.

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Rojo iniciará así su tercer ciclo en el club donde se formó y con el que ganó la Copa Libertadores de 2009 y el Torneo Apertura de 2010. El futbolista estará bajo las órdenes de Alexander Medina durante la recta final de la temporada 2026. Estudiantes oficializó su regreso mediante un video en el que el defensor lució la camiseta albirroja. “Bienvenido de vuelta, Marcos. Escribamos juntos nuevas páginas de nuestra historia”, publicó la entidad platense en sus redes. El jugador agradeció la oportunidad con un mensaje dirigido a los simpatizantes: “La verdad que estoy muy feliz de volver a casa y muy agradecido con la gente del club y todos los hinchas. Les agradezco de todo corazón”.

En tanto, Racing también confirmó la operación y precisó que “se transfirió la totalidad de los derechos federativos y económicos de Marcos Rojo en favor de Estudiantes de La Plata”. El contrato del defensor con la Academia vencía el 31 de diciembre de 2026.

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Marcos Rojo pudo ser inscripto tras su paso por Racing y firmó su contrato en Estudiantes de La Plata

El Cacique Medina no convocó a Rojo para el encuentro ante Central Córdoba de Santiago del Estero, correspondiente a la fecha 12 del Torneo Clausura (hoy desde las 17 en el estadio Madres de Ciudades), pero la expectativa es que el ex jugador de la selección argentina pueda estar disponible el jueves 15, cuando Estudiantes reciba a Flamengo por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores. Vale mencionar que el León tiene suspendidos a dos pilares como Leandro González Pirez y Tomás Palacios en la última línea.

Rojo debutó en el Pincha a fines de 2008 con apenas 18 años. Su consolidación llegó en 2009 con Alejandro Sabella como entrenador. Integró el equipo que conquistó la Libertadores ante Cruzeiro y también formó parte del plantel que disputó la final del Mundial de Clubes frente a Barcelona. En ese primer ciclo reunió 53 partidos oficiales y cuatro goles. Después continuó su carrera en Spartak, Sporting de Lisboa y Manchester United, además de sus convocatorias a la selección argentina que incluyó la participación en los Mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018.

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El regreso de enero de 2020 fue breve. Rojo llegó cedido desde el United hasta el 30 de junio, sin cargo ni opción de compra, y Estudiantes organizó su presentación ante los hinchas en el estadio Jorge Luis Hirschi. Su única aparición en aquel préstamo fue en una derrota 2-1 ante Defensa y Justicia. Una lesión de tobillo redujo sus posibilidades de continuidad y la suspensión de los torneos por la pandemia de COVID-19 terminó por acotar su estadía. Más tarde, tuvo un paso por Boca desde 2021 a 2025 (ganó tres títulos) que generó polémica ya que había dicho públicamente que en Argentina solamente jugaría en Estudiantes. En el epílogo de su carrera profesional, volvió a su lugar de partida.

La carta completa de Marcos Rojo

Pensé varias veces en pronunciarme o no sobre lo que me está pasando, y la alegría que me invade hoy. Sé que se hablaron muchas cosas, se que fui responsable de algunas y quizás fui preso hasta de mis propias palabras. Escuché hablar de “lealtad”, de “falta de códigos” y hasta de “traición”. En otro momento quizá habría reaccionado de otra forma, pero crecí, entendí que mis actos tienen consecuencias, y que al hincha ciertas cosas le hieren. Pero también se que si sos honesto (con errores y aciertos), el tiempo pone todo en su lugar. Hoy de la manera menos pensada quizá, vuelvo a donde todo empezó, al club que me formó como jugador y al que le debo mis respetos, y que si alguna vez herí, hoy tengo una nueva oportunidad de devolverle adentro de una cancha todo lo que me dió, y más! Hoy estoy feliz de estar donde estoy. Siento los nervios de cuando era un nene, las ganas de jugar y ganar de aquel entonces. Espero pronto reencontrarnos en UNO. Ahora juntos, todos por Estudiantes. Gracias

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