Cómo inscribirse para recibir los subsidios de luz y gas: el paso a paso del trámite y los requisitos a cumplir

El trámite exige llenar una declaración jurada con los datos de ingresos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Pagar las facturas de luz y de gas es, para muchos hogares, una de las cuentas más difíciles de cerrar cada mes. Para aliviar ese gasto, el Estado nacional mantiene vigente un sistema de subsidios, al que se puede acceder cumpliendo una serie de requisitos básicos.

Se trata del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), un esquema que reúne en un solo sistema los beneficios para la electricidad, el gas natural por redes, el gas propano indiluido por redes y las garrafas de 10 kilos. El programa actual se diferencia de la segmentación en tres niveles de ingresos que existía anteriormente.

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La solicitud se hace de forma online, a través de un formulario con carácter de declaración jurada. La información declarada se evalúa según los criterios vigentes del régimen, de modo que completarla con datos correctos es clave para evitar rechazos o demoras.

Antes de entrar al formulario, conviene resolver tres cuestiones: si el hogar necesita inscribirse, si cumple las condiciones para acceder y qué datos hay que tener a mano. A continuación, el detalle de cada una.

Quiénes deben inscribirse

No todos los usuarios deben hacer el trámite. Quienes ya estaban inscriptos en el ex Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE) no tienen que volver a hacerlo: sus datos pasaron de manera automática al Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF).

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Quienes estaban inscriptos en el Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE), no deben completar el trámite.

En cambio, sí deben inscribirse los hogares que nunca solicitaron el beneficio, los que recibían ayuda para garrafas a través del extinto Programa Hogar y los que tenían la Tarifa Social de Gas en las zonas donde regía ese esquema.

Los requisitos para acceder

La condición central para acceder a los subsidios está vinculada con los ingresos. Se toman en conjunto los de todos los integrantes del hogar, y el total neto debe ser menor a tres Canastas Básicas Totales (CBT) para un hogar tipo 2, según el Indec. Ese tope equivale hoy a 4.816.491 pesos.

También están incluidos los hogares que no pertenecen al segmento de mayores ingresos y tienen al menos un integrante con alguno de estos documentos: Certificado de Vivienda Familiar del Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP), Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur o Certificado Único de Discapacidad (CUD). En el caso del CUD, la Secretaría de Energía debe evaluar de qué forma ese certificado implica una necesidad de ayuda económica para pagar los servicios energéticos.

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Quiénes quedan afuera

Aunque el hogar cumpla con el límite de ingresos, hay situaciones patrimoniales que lo dejan fuera del régimen de subsidios. Una de ellas es que algún integrante tenga un automóvil con una antigüedad de tres años o menos, una exclusión que no se aplica si alguien del hogar es titular de un CUD. También quedan afuera los hogares cuyos integrantes posean, en conjunto, tres o más inmuebles.

Los usuarios con ingresos superiores a tres CBT, no pueden acceder a los subsidios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La misma consecuencia tiene que al menos un integrante sea dueño de una embarcación de lujo o de una aeronave, o que cuente con activos societarios. En todos los casos, la evaluación se hace sobre el conjunto del grupo familiar y no de manera individual.

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El paso a paso del trámite

Una vez que el hogar confirmó que cumple con los requisitos y reunió la documentación, la inscripción se resuelve en cinco pasos, todos desde el celular o la computadora, a través de la web oficial del Gobierno (www.argentina.gob.ar/subsidios).

Verificar si el hogar ya figura en el registro. Si estaba en el ex RASE, no hay que hacer nada más. Reunir los datos y la documentación requerida Ingresar al sitio oficial de subsidios energéticos del Gobierno nacional con la cuenta de Mi Argentina y elegir la opción de nueva solicitud. Completar el formulario con carácter de declaración jurada. Allí se piden datos de ingresos, de los integrantes del hogar, de la situación laboral y otros aspectos patrimoniales. Una parte de la información se completa sola con datos que ya tiene el Estado, pero el solicitante debe revisar el resto y corregir lo que esté desactualizado. Enviar la solicitud. El sistema cruza lo declarado con bases de datos oficiales y notifica si fue aprobada o rechazada.

Qué hay que tener a mano

Para completar el formulario se necesita:

El nombre de la empresa prestadora del servicio.

El número de medidor.

El número de Cliente, Servicio, Cuenta, Contrato o NIS, según figure en cada factura.

El último ejemplar vigente del DNI.

El número de CUIL de cada integrante del hogar mayor de 18 años.

Una dirección de correo electrónico.

Además, para operar en la plataforma hace falta una cuenta de Mi Argentina, con CUIL y clave personal.

Cómo seguir el trámite

El estado de la solicitud se puede consultar en el sitio de subsidios energéticos, con el número de gestión, el DNI y el correo electrónico. También está disponible desde la aplicación Mi Argentina.

En la web de Mi Argentina se puede hacer el segumiento del trámite. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si después cambia la composición del grupo familiar, los ingresos o el tipo de servicio contratado, los datos pueden actualizarse en cualquier momento para que se tengan en cuenta en próximas evaluaciones. La plataforma también permite pedir una revisión cuando la información registrada no coincide con la situación real del hogar.

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Cómo se aplica el descuento

Una vez aprobada la solicitud, el beneficio se refleja directamente en la factura y no requiere otro trámite. En electricidad, la bonificación base es del 50% durante todo el año sobre el consumo definido como base. En las zonas bioambientales muy cálidas y cálidas, ese consumo base varía según el mes.

En el gas por redes, el descuento del 50% se concentra en los meses de mayor demanda. En los períodos de menor consumo no se aplica ninguna bonificación.

El beneficio para quienes usan garrafa

Los hogares que se abastecen con gas envasado y se inscriben en el ReSEF acceden a una bonificación de $9.593 por cada garrafa de 10 kilos. En invierno el subsidio contempla dos garrafas por mes, y en verano, una.

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La compra debe hacerse obligatoriamente a través de las billeteras virtuales BNA+ o MODO, lo que incluye a los bancos adheridos a esa plataforma. El descuento funciona como un reintegro directo en el momento de la operación.

Quienes eran beneficiarios del ex Programa Hogar y todavía no se inscribieron pueden hacerlo desde la plataforma oficial o desde Mi Argentina. No hay una fecha límite establecida para ese registro, pero mientras no se complete, no se puede acceder al beneficio.