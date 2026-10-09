Tagliafico habló de la idea de ser padre y dio detalles de su relación: “Ser mujer de futbolista psicológicamente es muy duro”

Nicolás Tagliafico brindó una interesante entrevista en que el tópico fundamental fue el Mundial de 2026 con la selección argentina. El defensor también abordó cuestiones personales ligadas a su relación de pareja con Carolina Calvagni y los proyectos a futuro. Luego de que su esposa declarara públicamente que se siente preparada para ser madre por primera vez, el futbolista también se refirió a este gran paso y a cómo afrontan el día a día estando lejos de su círculo íntimo.
“Se me termina el contrato (en Olympique de Lyon, Francia) en junio de 2027 y no tengo hijos, pero si tengo hijos y quiero estar cerca de la familia, capaz volvemos a Argentina. No lo sé, puede ser que sí. Hoy dejo la puerta abierta, pero va a depender mucho de los proyectos que haya acá en Argentina, en qué club y cómo funcione todo la verdad”, fue la respuesta del jugador de 34 años que estuvo cerca de mudarse al Atlético Madrid y la Juventus de Italia en el último mercado de pases cuando le consultaron si era una posibilidad concreta retornar al país.
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Esta reflexión reforzó lo que había dicho su esposa en una nota en la que confesó: “Quizás los hijos en un momento no eran mi prioridad número 1, ponele de mis 20 a los 30. Siento que hice muchas cosas, como que le di prioridad a mi proyecto, a viajar, a disfrutar con mi pareja. Y ahora de mis 30 en adelante es otra etapa de mi vida que estoy preparada para quizás ser madre”.
En los últimos días, la influencer mostró algunos sectores de su casa en Argentina y dejó a la vista el espacio personal del campeón del mundo: un cine privado con rincón de snacks y golosinas. En tanto, el ex Banfield e Independiente admitió cómo transitaron el camino profesional ante las críticas de las redes sociales: “Quizás hay un comentario malo entre veinte y te quedás con ese. Caro también, para las mujeres es mucho más difícil. En mi caso, lo fui aceptando y me fui dando cuenta que son opiniones y las opiniones no son la verdad. Cada uno puede decir lo que quiera, pero todo depende de lo que uno sienta adentro”.
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Por otra parte, Tagliafico remarcó cómo es la diaria con Calvagni y la relevancia que tuvo lanzarse como empresaria: “Tengo esa relación que parece de amigos, ese compañerismo donde también tenemos nuestros enojos y peleas normales, pero que nos hacen bien. Somos sinceros los dos, tratamos de ayudarnos mutuamente y sentí que ella también quería tener esa parte importante de proyectar algo, buscar su camino. Para ella fue muy importante tener ese enfoque porque no es fácil ser ‘mujer de jugador de fútbol’. Psicológicamente es muy duro. Necesitan ser parte y tuvimos la oportunidad de que ella se enfoque en algo que le gusta y yo la acompañe desde mi lado también. Nos ayudamos en ese sentido”.
Y reveló: “Nos hace bien el orgullo que siente uno por el otro cuando le va bien. Ese que tiene ella por mí también lo veo reflejado en mí cuando hace sus pop up y vende todo. Me ve a mí lo orgulloso que estoy del trabajo que está haciendo. Es muy positivo para los dos, siento que es algo sano que nos ayuda en todo. Nuestra vida social en Francia es muy poca y nos tenemos nosotros. Nos empujamos cuando las cosas van mal y nos hacemos un poco de psicólogos. No es nada fingido, somos así, nos conocimos así. A pesar de que hoy tengamos una vida mucho más pública, por así decirlo. Siempre quisimos tener esa naturalidad y no la queremos cambiar”.
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