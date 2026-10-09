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El duro pase de factura de Nicolás Repetto a Mario Pergolini tras sus reclamos al aire: “No se puede ser tan manguero”

El periodista le obsequió una juguera al conductor y aprovechó el momento para cuestionar, entre bromas, el reclamo que había hecho en televisión

"No se puede ser tan manguero": Nico Repetto le pasó factura a Mario y lo sorprendió con un regalo
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Más allá de preguntarle sobre su trayectoria y detalles de la relación con Florencia Raggi, Mario Pergolini quedó sorprendido por un regalo de Nicolás Repetto. El obsequio abrió un intercambio entre los conductores, con intervenciones de Agustín Rada y Evelyn Botto.

“Ah, che. Me estoy olvidando”, lanzó Repetto interrumpiendo la charla en Otro Día Perdido (Eltrece). Ante la consulta de Pergolini —“¿Qué pasó?”—, respondió: “Que andabas reclamando permanentemente un regalo”.

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Pergolini rechazó esa versión y buscó excusarse. “No, no reclamo. No, no, no, no, no”. Sin embargo, Repetto mantuvo su postura: “Reclamabas un regalo. No se puede ser tan manguero en cámara encima, porque sí, era un mangazo. Y encima el mangazo era con condiciones. O vos decís que no hay regalo, me gusta la frase, ‘si no se enchufa’, que está buena”.

“Que no está mal”, agregó en modo cómplice Pergolini. Así, Repetto agregó: “Está bueno. Te lo reconocí”. Luego, el conductor intentó aclarar que no esperaba ningún presente. “¿A vos te gusta que te regalen ropa? Pero no era mangueo, no hace falta que traigas nada”, señaló. Repetto confirmó que lo había llevado y pidió ayuda a la producción: “Lo traje. Lo traje. A ver, producción, por favor, si son tan amables. Me pareció que con blanco podría ir. No sé por qué me imaginé que tu cocina es toda blanca, ¿puede ser?”.

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mario pergolini
Pergolini expresó su sorpresa e incomodidad al recibir el electrodoméstico y aclaró que ya contaba con uno

Cuando vio el objeto, Pergolini respondió mostrando incomodidad: “Ah, muy lindo. Una juguera”. Rada destacó el producto y el gesto: “Hermoso modelo, aparte”.

Repetto explicó el sentido del regalo y remarcó que cumplía con el requisito que, según él, había planteado Pergolini. “Lo mejor de todo es que tiene enchufe, se enchufa. Es una juguera. Siempre, siempre se te rompen las jugueras. Ahora tenés una buena, no importa. Guardá esta, que ya se te va a romper”, afirmó.

El conductor reaccionó con sorpresa: “Pero una juguera...”. Repetto contestó: “Una juguera. ¿No te tomás juguito de naranja a la mañana?”.

No, sí, sí, sí, pero, pero raro. Como te imaginarás, tengo juguera. Pero bueno, gracias igual. Muy, muy lindo, muy amable. Y además es como...”, dijo Pergolini antes de que Botto tomara la palabra. “Es de esos porque él tiene vida saludable, entonces él toma mucho jugo, vos tomás mucho jugo. Mario, prestá atención”, comentó Evelyn Botto. Repetto cerró la escena con su explicación: “A la mañana, un juguito a la mañana porque afloja, ¿viste? Si no salís todo el resto del día estás medio...”.

Días antes, Mario Pergolini había cuestionado al público de Otro Día Perdido por la audiencia que tuvo una emisión que coincidió con la transmisión vinculada a Lionel Messi. En un intercambio con Evelyn Botto y Agustín Rada, el conductor remarcó que el ciclo salió al aire durante los feriados y criticó que los espectadores eligieran otra propuesta televisiva.

El descargo de Mario Pergolini tras el partido de Lionel Messi

“Acércate, cámara. Estamos acá todos los días. Llueve, truene, lunes, martes, feriados incluso. No hay feriado que hemos faltado. Hemos venido todos los feriados. ¿Quiénes están acá? Está Agustín, está Evelyn, los niños monja, toda la gente que trabaja, los cámaras, todos nosotros”, dijo Pergolini al comienzo de su descargo.

El conductor contrapuso la labor del equipo con la respuesta que, según planteó, recibió el programa el día anterior. “¿Y ustedes ayer qué hacen? No nos ven. Otro programa, otro programa saltearía esto y diría: ‘No, nos va siempre bien’. Nos fue para el orto ayer. En la primera de cambio sueltan la mano. Es más, me llamó Víctor Heredia y dice: ‘¿El programa sale?’. Dije: ‘Ya está al aire, Víctor’. Pero ustedes no. Ustedes prefieren ver una fea transmisión de un feo programa de fútbol con un montón de gente cantando cumbia durante horas. ¿Y después? ¿En serio? ¿Dos vueltas de Chiqui Tapia a botón nada más? ¿Dos vueltas? Dos vueltas. Y nos cambian así de rápido. Váyanse ahora, váyanse. No quiero ver ahora que están todos viendo en YouTube ay cómo fue el programa de ayer”.

Pergolini incluso propuso retirar de las plataformas aquella emisión. “¿Saben qué? El programa de ayer lo vamos a sacar. Sáquenlo de YouTube, que no esté. Se lo perdieron. Nosotros venimos acá, lo hicimos todo. ¿Creían que no queríamos estar en lo de Messi? Claro que queríamos estar, pero salía una fortuna las entradas, no pasaba la cosa nadie”. Rada intervino para señalar que había intentado conseguir entradas y que la reventa era inaccesible.

Al referirse a la transmisión de Telefe, Pergolini cuestionó la relación entre los canales y relató una conversación sobre los ingresos: “Y siempre que se dice: los canales son amigos entre sí. Qué botones, le llamaba: ‘Hola, te damos la entrada’. Me dicen: ‘No trabajás acá’. ¿Y a mí qué?”. Rada agregó que le habían respondido: “Vos sos de Eltrece”.

El conductor también se refirió a su vuelta a la televisión y a la medición del ciclo. “Tenemos dos números más que ustedes. Pero claro, hoy vinieron todos estos. Todos estos ayer no estaban viendo ninguno. Yo vuelvo a la tele quince años esperando, eh, tranquilito. Podría haberme quedado en mi casa y vine. No se rían”. Cuando Botto comentó que al público le gustaba que lo retara, respondió: “Horrendo. Medimos como canal bajo”.

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