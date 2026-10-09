Tres cambios que WhatsApp llegan en noviembre de 2026: llamadas, estados y dictado por voz

WhatsApp prueba tres nuevas funciones en versiones beta que podrían lanzarse antes de fines de 2026. (EFE/EPA/IAN LANGSDON/Archivo)

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WhatsApp prepara tres cambios que podrían llegar antes de que termine 2026, aunque Meta todavía no confirmó su lanzamiento definitivo. Las funciones circulan en versiones beta, el entorno donde la compañía prueba herramientas con grupos reducidos antes de decidir si las habilita para el resto de los usuarios.

Los tres cambios responden a necesidades distintas: comunicarse con alguien que no tiene cuenta en la aplicación, convertir un mensaje hablado en texto sin grabar un audio, y separar conversaciones personales, laborales o comerciales dentro de un mismo teléfono. Ninguno tiene fecha de estreno oficial.

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Llamadas con personas que no usan WhatsApp

La primera función permite realizar llamadas de voz y videollamadas con personas sin cuenta en la aplicación, según WABetaInfo.

El procedimiento parte de la pestaña de “Llamadas”: el usuario genera un enlace y elige si la comunicación será de voz o de video. Ese vínculo puede copiarse o reenviarse por cualquier otra aplicación de mensajería, correo electrónico o redes sociales, y el anfitrión puede sumar el evento a su calendario personal.

El acceso de invitados a las llamadas requiere la aprobación previa del anfitrión para proteger la privacidad. (REUTERS/Dado Ruvic/File Photo)

Quien recibe el enlace se une desde el navegador, sin instalar la aplicación ni verificar un número de teléfono: la sesión se abre de forma automática al tocar el vínculo. Esta función amplía un desarrollo previo, el sistema de chats para invitados que ya permitía enviar mensajes de texto mediante un enlace compartido.

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Para proteger la privacidad, el ingreso del invitado requiere aprobación previa del anfitrión, un filtro que evita el acceso de terceros si el enlace se reenvía sin autorización. El anfitrión también puede expulsar a cualquier invitado durante la sesión o cerrar la llamada por completo.

Según WABetaInfo, el esquema de seguridad se apoya en identificadores de sesión temporales generados por el propio navegador para construir las claves de cifrado, sin recopilar credenciales permanentes del invitado.

Dictado de mensajes convertidos en texto

La segunda función apunta a quienes prefieren hablar antes que escribir. WhatsApp desarrolla un botón dentro de la barra de chat que, al presionarse, activa un modo de escucha identificado con la leyenda “Listening...”.

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La conversión de voz a texto se procesa en el dispositivo de forma local mediante paquetes de idioma descargables. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

El usuario dicta el mensaje y, una vez lista la conversión, lo revisa y lo envía como texto común, no como nota de voz. El destinatario recibe un mensaje escrito igual a cualquier otro de la conversación, sin ninguna marca que indique su origen hablado. La función estará disponible en chats individuales, grupos y canales.

El sistema depende de los mismos paquetes de idioma que ya se usan para transcribir notas de voz recibidas. Esos paquetes se descargan una sola vez en el teléfono y permiten procesar el audio de forma local, sin conexión a internet y sin enviar la grabación a servidores externos, lo que mantiene la compatibilidad con el cifrado de extremo a extremo.

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Tres cuentas en un mismo dispositivo

El tercer cambio busca facilitar la gestión de hasta tres cuentas en un mismo teléfono. WhatsApp ya permite usar dos números en un dispositivo y cambiar entre perfiles desde la aplicación, cada uno con sus conversaciones, grupos, configuraciones y notificaciones separadas.

Sumar una tercera cuenta permitiría destinar un número a familiares y amigos, otro al trabajo y un tercero a un negocio o proyecto personal, sin depender de dos teléfonos ni de aplicaciones externas para duplicar perfiles.

La vinculación de un tercer perfil facilita la separación de contactos personales, laborales y comerciales. (Silas Stein/dpa)

Cada cuenta requeriría su propia verificación al momento de agregarla, además de una versión compatible de la aplicación. Una identificación visible del perfil activo buscaría reducir el riesgo de responder mensajes desde el número equivocado.

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La función exige las mismas precauciones de seguridad que una cuenta individual: mantener los códigos de registro fuera del alcance de terceros, activar la verificación en dos pasos y revisar periódicamente los dispositivos vinculados para cerrar sesiones no reconocidas.