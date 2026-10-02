ChatGPT ahora permite que los usuarios se prueben ropa virtualmente

OpenAI lanzó de forma global dos nuevas funciones de compra dentro de ChatGPT. (OpenAI)

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OpenAI anunció el lanzamiento global de dos nuevas funciones de compra para ChatGPT, entre las que se destaca una herramienta de prueba virtual de ropa que permite a los usuarios visualizar cómo les quedaría una prenda o un accesorio antes de comprarlo. La compañía también presentó una función de favoritos para guardar productos de interés.

La herramienta, denominada Try On, aparece como un nuevo botón dentro de los resultados de compra de ChatGPT. Para usarla, el usuario debe tocar la prenda que le interesa, presionar “Try on” y luego subir una selfie o una foto de cuerpo completo. A partir de esas imágenes, el asistente genera una representación visual de cómo se vería la persona con esa prenda puesta.

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La función no se limita a los productos que ChatGPT muestra directamente en una conversación. Cualquier captura de pantalla de una prenda tomada por ejemplo de un sitio web, puede subirse para que el sistema genere la imagen de prueba correspondiente.

El botón Try On aparece directamente en los resultados de compra del chat. (OpenAI)

OpenAI indicó que la herramienta utiliza ChatGPT Images 2.5, el modelo de generación de imágenes que la compañía lanzó en septiembre. Según la empresa, este modelo produce una iluminación más natural y texturas más ricas, sigue con mayor precisión las instrucciones de edición y reduce la latencia en la generación de imágenes.

Junto con la prueba virtual, OpenAI incorporó una opción llamada Favorites, que permite guardar en una biblioteca dentro de la aplicación los productos que el usuario descubre durante sus conversaciones con el asistente. Las imágenes generadas con la función de prueba virtual también quedan almacenadas en esa misma biblioteca, lo que facilita volver a consultarlas más adelante.

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Otras formas de usar ChatGPT para comprar

OpenAI señaló que el asistente ofrece otras maneras de asistir en el proceso de compra. Un usuario puede describir un estilo que desea replicar y pedirle a ChatGPT que busque las prendas necesarias para completar ese look. También es posible subir fotografías de atuendos usados por celebridades y solicitar que el sistema identifique los artículos disponibles para la venta.

La función utiliza ChatGPT Images 2.5, el modelo de generación de imágenes lanzado en septiembre. (Reuters)

Esta última función ubica a ChatGPT en un terreno que Pinterest y Google han dominado en los últimos años como fuentes de inspiración y descubrimiento de moda, con capacidad de derivar en ventas para los comercios en línea.

La prueba virtual de ropa no es una idea nueva en el sector. Google lanzó una función similar en su buscador en 2025, que también permite a los usuarios subir fotografías y visualizarse con distintas prendas. Queda por verse si ChatGPT logrará posicionarse como la opción preferida de los usuarios para este tipo de actividad frente a competidores que ya tienen una presencia consolidada en el espacio.

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Antecedentes en las funciones de compra de OpenAI

El lanzamiento se produce después de que la compañía debiera modificar una de sus apuestas anteriores en este rubro: una función de pago instantáneo (Instant Checkout) que no tuvo el rendimiento esperado. OpenAI continúa cobrando una comisión por ciertas transacciones completadas a través de esa herramienta y también ofrece anuncios dentro de las conversaciones, que los comercios pueden utilizar para publicitar productos y servicios.

Las imágenes subidas por los usuarios pueden usarse para entrenamiento salvo que se desactive esa opción. (Europa Press)

En el mismo sector, la startup de inteligencia artificial agencial Instinct comenzó recientemente a enviar recomendaciones de productos a los usuarios, una práctica que algunos calificaron como una intromisión, más cercana a la publicidad que a una sugerencia útil.

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Respecto del uso de las fotografías subidas para la prueba virtual, se mantiene la advertencia habitual sobre el manejo de imágenes en ChatGPT: por defecto, cualquier imagen cargada desde una cuenta personal puede utilizarse para el entrenamiento del sistema, salvo que el usuario decida desactivar esa opción.