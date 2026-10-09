Toto Kirzner y el día que Araceli González hizo llorar a su profesor de educación física: “Yo prendo fuego al colegio”

El actor relató cómo su madre salió en su defensa en el colegio y terminó provocando el llanto del profesor de gimnasia (Video: Sería increíbl/ Olga)

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Toto Kirzner recordó una anécdota de su etapa escolar en la que su madre, Araceli González, enfrentó a un profesor de educación física después de que él se golpeara durante una clase. El actor relató el episodio durante una emisión de Sería increíble, el programa de Olga.

El hijo de Adrián Suar explicó que nunca sintió vergüenza por las intervenciones públicas de su madre, aunque sí le imponían respeto. “No me daba cringe por ‘qué vergüenza, qué hace mi mamá’. Me daba miedo por las cosas en público que podía llegar a hacer”, afirmó.

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Toto Kirzner recordó en Olga una anécdota escolar protagonizada por Araceli González

Según contó, la escena ocurrió mientras jugaba con sus compañeros. Tras tener un accidente, la actriz cuestionó al docente por no haber advertido lo sucedido. “Mi vieja dijo: ‘¿Cómo no lo viste que se golpeó?’”, relató el actor. El hijo de Araceli González señaló que asistió al mismo colegio desde los 4 años y que, con el paso del tiempo, las autoridades ya conocían la personalidad de su madre. Por eso, aseguró, el profesor anticipó que la situación podía escalar cuando ella llegó al lugar.

Durante el descargo, la intérprete le marcó un límite al docente. “Mi hijo no es tu amigo”, fue la frase que, según Kirzner, terminó por hacer llorar al profesor de gimnasia. El actor precisó que su madre solía intervenir si consideraba que algo no estaba bien en relación con él. “Siempre le dijo a todos los directivos: ‘Llega a pasar algo y yo prendo fuego al colegio’”, recordó entre risas.

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La anécdota surgió cuando los integrantes de Olga conversaban sobre los padres de carácter fuerte. Toto ubicó a Araceli dentro de esa categoría y resumió cómo vivía esas situaciones durante su infancia: “No le tuve cringe a mi mamá. Le tenía miedo”.

Toto Kirzner contó que su madre enfrentó a un profesor después de que él se golpeara durante una clase

Después de que en las redes de Olga pusieron el recuerdo de la infancia de Toto, la protagonista de Nano y Guapas respondió a la anécdota que contó su hijo a través de Instagram. La actriz escribió “Así es, bebé” y acompañó el mensaje con emojis de risa. Flor Torrente, hermana de Toto Kirzner y también hija de Araceli, también intervino en la publicación. “¿Puedo ir a contar mis historias?”, comentó, provocando un “por Dios” de Araceli junto a más emojis de risas.

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Hace unos días Toto Kirzner contó por qué decidió conservar el apellido con el que figura en su documento y no adoptar Suar, el nombre artístico de su padre, Adrián Suar. El actor habló sobre el tema durante una entrevista en el programa Otro plan, de Radio Con Vos.

Según relató, el origen de Suar se remonta a su abuelo paterno, el cantante lírico Leibele Schwartz. Al presentarlo en la radio, algunas personas tenían dificultades para pronunciar y recordar su nombre, por lo que comenzaron a llamarlo Leo Suárez. Con el tiempo, esa adaptación derivó en Leo Suar.

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Flor Torrente se sumó al intercambio familiar tras el recuerdo de su hermano

“Cuando él iba a la radio le decían Leo Suárez, no les salía Leibele Schwartz ni en pedo. ¿Quién carajo es? Entonces, era todo Leo Suárez”, recordó Kirzner. Adrián Suar tomó luego esa versión como apellido artístico porque le resultaba más sencilla para su trabajo en los medios.

El integrante de Olga señaló que su padre llegó a sugerirle que utilizara también ese apellido. “Mi viejo en un momento me decía: ‘Toto Suar nos queda mal’”, contó. Sin embargo, explicó que no aceptó la propuesta porque prefería mantener el apellido Kirzner: “Sí, pero no me siento cómodo. Usemos nuestro apellido. ¿Para qué carajo lo tengo, si no?”.

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Leibele Schwartz nació el 22 de marzo de 1933 y desarrolló una carrera como cantante popular y litúrgico, actor y jazán. Murió el 11 de julio de 1992, a los 59 años.