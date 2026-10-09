América Latina

Cinco pescadores asesinados en altamar en Ecuador: investigan un presunto asalto de piratas

Tres fallecidos fueron identificados y un sobreviviente relató cómo ocurrió el ataque

Una embarcación que había zarpado de Posorja fue atacada por hombres armados frente a Puerto Bolívar. (Teleamazonas)
Una embarcación que había zarpado de Posorja fue atacada por hombres armados frente a Puerto Bolívar. (Teleamazonas)
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Cinco personas fueron asesinadas durante un ataque armado contra una embarcación pesquera que navegaba frente a las costas de la provincia de El Oro, en el sur de Ecuador. El hecho ocurrió durante la madrugada del jueves 8 de octubre de 2026, cuando varios hombres que se movilizaban en lanchas interceptaron el pesquero y dispararon contra sus ocupantes. La embarcación consiguió regresar a Posorja, una parroquia rural de Guayaquil, con cinco cadáveres y un sobreviviente herido.

Las primeras investigaciones apuntan a un presunto asalto marítimo, aunque las autoridades todavía no han identificado públicamente a los responsables. El ataque ocurrió aproximadamente a las 02:00, cuando parte de la tripulación descansaba mientras la embarcación permanecía en aguas próximas a Puerto Bolívar, en el cantón Machala.

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De acuerdo con información policial difundida por los medios ecuatorianos Extra y Teleamazonas, los atacantes llegaron en lanchas, abordaron el pesquero y buscaron apoderarse de pertenencias y objetos de valor. Durante el episodio se produjeron disparos que ocasionaron la muerte de cinco personas y dejaron a otra herida.

La embarcación fue identificada por medios locales como VB-III, un barco bolichero dedicado a la actividad pesquera que transportaba aproximadamente a 18 personas. Después del ataque, los sobrevivientes consiguieron conducirla hasta Posorja, donde se activaron los procedimientos policiales para el levantamiento de los cadáveres.

La Policía investiga las circunstancias del crimen y busca establecer quiénes fueron los responsables. (Ecuavisa)
La Policía investiga las circunstancias del crimen y busca establecer quiénes fueron los responsables. (Ecuavisa)

Agentes de Criminalística tuvieron que trasladarse en pequeñas embarcaciones hasta el pesquero para retirar los cuerpos y llevarlos al muelle, donde esperaba personal de Medicina Legal. Posteriormente se iniciaron las diligencias correspondientes para establecer las causas y circunstancias de las muertes.

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Tres de los fallecidos fueron identificados como Carlos Enrique Moreno Lino, de 31 años; Benito Agustín Montiel Fajardo, de 49; y Luis Alfredo Moreno Panta, de 50. Los otros dos hombres permanecían sin identificación pública en los primeros reportes del caso.

Según información difundida por Machala Móvil y Noti593, estos dos últimos fallecidos aparentemente no formaban parte de la tripulación habitual. Esta circunstancia constituye uno de los aspectos pendientes de esclarecimiento, debido a que todavía se desconoce quiénes eran, cómo llegaron a la embarcación y cuál fue su participación en los acontecimientos.

Los reportes tampoco permiten determinar si las cinco víctimas murieron bajo las mismas circunstancias. Las autoridades deberán establecer la identidad de los dos hombres y reconstruir la secuencia completa del ataque mediante testimonios, pericias balísticas y otros elementos de investigación.

Uno de los sobrevivientes relató a Noti593 que se encontraba descansando en un camarote cuando escuchó las detonaciones. Al salir encontró herido a Carlos Moreno, quien posteriormente falleció. El testimonio constituye uno de los primeros relatos conocidos sobre lo sucedido dentro del pesquero.

Los pescadores locales descargan su captura fresca cerca de un mercado, mientras son cada vez más perseguidos por bandas ecuatorianas p. REUTERS/Karen Toro
Los pescadores locales descargan su captura fresca cerca de un mercado, mientras son cada vez más perseguidos por bandas ecuatorianas p. REUTERS/Karen Toro

El herido fue identificado parcialmente como Wilson L., de 65 años. Los medios nacionales y locales difundieron versiones diferentes sobre el establecimiento médico al que fue trasladado, por lo que su destino hospitalario no había sido precisado.

También existen diferencias respecto del número de embarcaciones utilizadas por los agresores. Algunas publicaciones mencionan dos lanchas, mientras otras señalan varias. Un reporte local alude además a un posible intercambio de disparos, circunstancia que no aparece confirmada en las demás versiones.

El ataque ocurrió mientras la provincia de El Oro permanecía bajo un estado de excepción decretado el 15 de septiembre por la situación de violencia criminal. Puerto Bolívar, frente a cuyas costas ocurrió el hecho, constituye una importante zona de actividad marítima y pesquera.

Hasta la mañana del 9 de octubre, las autoridades no habían anunciado públicamente detenciones ni atribuido el crimen a una organización delictiva específica. La hipótesis inicial del robo continúa bajo investigación, mientras permanecen pendientes la identificación de todos los fallecidos, la reconstrucción del ataque y la determinación de sus responsables.

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