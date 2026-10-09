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La felicidad de Ayelén Paleo por el logro de su madre tras salir de la cárcel: “La vida pone todo en su lugar”

Luego de ser sobreseída en la causa por explotación y trata de personas, Elizabeth Rodrigo dio un gran paso para su futuro y fue felicitada por la vedette

Una mujer sonriente sostiene un diploma enrollado con una cinta en su mano levantada y lleva un ramo de flores rojas y blancas
La madre de Ayelén Paleo sostiene su diploma de martillera pública
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Elizabeth Rodrigo, madre de Ayelén Paleo, se recibió de martillera pública, una noticia que su hija celebró con un mensaje en redes sociales luego de un año atravesado por la detención de la mujer y su posterior sobreseimiento en una causa por explotación y trata de personas.

“La vida, tarde o temprano, pone todo en su lugar”, escribió Ayelén Paleo al compartir imágenes de Rodrigo con su título. En su publicación, la bailarina describió la emoción de verla cumplir una meta profesional después de meses complejos para la familia.

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Una mujer vestida de negro sostiene un diploma enrollado y un ramo de flores junto a un diseño de texto de matriculación
La mamá de Ayelén Paleo se recibió de Martillera Pública

“Después de tantas lágrimas, de tantos momentos difíciles, hoy verte así de feliz, sonriendo y cumpliendo un sueño más, me llena el alma”, expresó Paleo. “Porque no hay nada más lindo que ver feliz a las personas que amamos. Y si hay alguien que se merece todas las cosas lindas de esta vida, sos vos, mamá”, agregó.

La artista también vinculó el logro de su madre con las consecuencias que dejó el proceso judicial. “Hay sonrisas que, después de tantas injusticias, valen más que mil palabras”, sostuvo en el mensaje.

Paleo cerró la publicación con una dedicatoria: “Mami, sos una persona hermosa, con un corazón enorme. Te admiro profundamente y estoy inmensamente orgullosa de vos. Te amo muchísimo, sos la mejor mamá del mundo y te merecés toda la felicidad que la vida tenga para darte. ¡Felicitaciones, martillera!”. La recién recibida expresó toda su gratitud en el mismo posteo. “Gracias mi amor, por contenerme, apoyarme, defenderme. Te amo, vos también te mereces todo lo bueno de este mundo”, señaló.

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ayelén paleo elizabeth rodrigo
“Hay sonrisas que, después de tantas injusticias, valen más que mil palabras”, escribibió Paleo

El nuevo título profesional de Rodrigo llega semanas después de que la Cámara Penal de La Plata dictara su sobreseimiento en el expediente en el que había sido detenida en agosto de 2025, durante una serie de allanamientos por una investigación sobre explotación sexual y trata de personas.

La decisión judicial concluyó que la madre de Paleo realizaba trabajos de fotografía y edición para una página web de escorts. Según los fundamentos de la resolución, no tenía conocimiento ni participación en la organización, administración o explotación de los encuentros que eran materia de investigación.

Rodrigo había permanecido privada de su libertad durante cerca de un mes y medio. Recuperó la libertad en octubre de 2025, luego de obtener la excarcelación ante la ausencia de riesgos procesales. La investigación continuó hasta que el tribunal la desvinculó de manera definitiva.

Las secuelas del proceso en la vida de Rodrigo

“Los daños y los perjuicios que han causado en mi vida son inmensos. Mi vida cambió”, afirmó en declaraciones periodísticas. La mujer contó que recibe asistencia psicológica y psiquiátrica desde su detención, y explicó que durante los primeros meses evitó mirar las coberturas televisivas y las publicaciones que habían circulado sobre el expediente.

Rodrigo relató que uno de sus hijos se preparaba para competir en un Mundial de Tango cuando se conoció su arresto. De acuerdo con su testimonio, el joven comenzó a recibir comentarios que vinculaban a su madre con una organización de trata. “Les cambiaron la vida a ellos también”, manifestó.

La madre de Paleo sostuvo que la situación también repercutió en la escuela de danza de su hija. Según contó, algunas madres se acercaron al establecimiento preocupadas por las versiones que aparecieron en televisión y redes sociales.

Que fue de la vida de Ayelén Paleo: de vedette y protagonista de escándalos a CEO de una inmobiliaria
Ayelén Paleo y la felicidad por los logros de su madre después de la cárcel

Rodrigo anticipó que analiza reclamar judicialmente contra personas y medios que, a su criterio, difundieron acusaciones que no estaban sustentadas en la causa. “Vamos a analizar caso por caso”.

La mujer afirmó que recibió mensajes privados de personas que le pidieron disculpas luego de conocerse el sobreseimiento. Sin embargo, consideró que esas expresiones no reparan los efectos de las acusaciones públicas. “Por más que ahora me llamen y me digan ‘perdón’, ya está”, expresó.

Rodrigo cuestionó, además, versiones que la asociaban con delitos que no formaban parte de la imputación. Entre otras, mencionó acusaciones sobre una supuesta venta o tráfico de órganos.

Su paso por la Unidad Penitenciaria de Melchor Romero

La mamá de Ayelén Paleo contó como vivió sus días en la cárcel
La mamá de Ayelén Paleo, de la cárcel al título de martillera pública

La madre de Paleo recordó parte de su estadía en una dependencia policial y en la Unidad Penitenciaria de Melchor Romero, donde aseguró que estuvo alrededor de 15 días. Describió una celda con una cama de material, una mesa y un inodoro.

Según relató, el colchón estaba húmedo, era duro y tenía chinches. También recordó las bajas temperaturas de los primeros días y una noche en la que, según contó, ingresaron dos ratas a su celda para llevarse una bolsa con cáscaras de naranja.

Yo sabía que tenía que salir porque no podía ser. Era una injusticia, era todo mentira”, sostuvo Rodrigo al recordar el período de detención.

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