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Con partidos clave para el descenso y las Copas, comienza la fecha 12 del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

En el primer turno, Aldosivi recibirá a Sarmiento. Luego, Gimnasia chocará con Atlético Tucumán y Unión se medirá con Defensa y Justicia

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Aldosivi-Sarmiento, Gimnasia-Atlético Tucumán y Unión-Defensa, los otros partidos del día
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Aunque buena parte de las miradas estarán puesta en lo que suceda entre el líder Instituto y Boca Juniors, otros tres partidos también serán los encargados de levantar el telón de una nueva jornada del Torneo Clausura. En el primer turno, Aldosivi recibirá a Sarmiento de Junín. Luego, Gimnasia La Plata chocará con Atlético Tucumán y Unión de Santa Fe se medirá con Defensa y Justicia.

ALDOSIVI-SARMIENTO DE JUNÍN:

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Aldosivi se juega su permanencia en Primera ante Sarmiento

Aldosivi recibirá este viernes a Sarmiento en el estadio José María Minella, por la fecha 12 del Torneo Clausura 2026. El encuentro comenzará a las 14:30, contará con la televisación de TNT Sports y tendrá a Luis Lobo Medina como árbitro principal. Álvaro Carranza estará a cargo del VAR. El duelo presenta necesidades opuestas: el local lucha por sostener la categoría y el equipo de Junín busca consolidarse en los puestos de clasificación a los octavos de final.

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El Tiburón afronta un partido decisivo en su objetivo de escapar de la zona de descenso. Con 16 puntos en la tabla anual y a seis unidades de su rival más cercano, Aldosivi tiene poco margen de error en las últimas fechas. Viene de caer por 1 a 0 ante Huracán en Parque Patricios y, en sus cinco presentaciones más recientes, consiguió dos victorias y sufrió tres derrotas. Ante su público, necesita sumar de a tres para mantener sus chances de permanencia de cara a 2027.

Sarmiento llega con un encuentro menos, ya que su partido de la fecha 11 frente a River fue postergado para el miércoles 14 de octubre. A pesar de esa situación, el conjunto de Junín ocupa el séptimo puesto de la Zona B con 16 unidades y se mantiene en zona de clasificación. Un triunfo en Mar del Plata le permitiría escalar posiciones y quedar más cerca de asegurar su lugar en los playoffs.

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Probables formaciones:

Aldosivi: Lucas Acosta; Joaquin Pombo, Leonardo Sigali, Braian Cufré, Santiago Moyano; Lucas Castro, Nicolás Linares, Martín García, Felipe Anso; Nicolás Gaitán; y Andrés Vombergar. DT: Javier Sanguinetti.

Sarmiento: Thyago Ayala; Santiago Salle, Juan Insaurralde. Renzo Orihuela, Nicolás Pasquini; Cristian Zabala, Mauricio Martínez, Julián Mavilla, Julian Contrera; Jonathan Herrera y Junior Marabel. DT: Facundo Sava.

Estadio: José María Minella

Árbitro: Luis Lobo Medina

Hora: 14.30

TV: TNT Sports

GIMNASIA-ATLÉTICO TUCUMÁN:

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Gimnasia recibirá a Atlético Tucumán en el Bosque

Gimnasia La Plata recibirá este viernes a Atlético Tucumán en el estadio Juan Carmelo Zerillo, por la fecha 12 del Torneo Clausura 2026. El encuentro comenzará a las 18, contará con la televisación de ESPN Premium y tendrá a Pablo Dóvalo como árbitro principal. Germán Delfino estará a cargo del VAR. El equipo platense intentará sostenerse en la zona de clasificación, mientras que el Decano buscará acercarse a los puestos de playoffs.

El Lobo llega tras rescatar un empate por 1 a 1 ante Independiente Rivadavia en Mendoza, con un gol de Agustín Colazo a cuatro minutos del final. Gimnasia acumula tres igualdades consecutivas y suma 18 puntos, registro que lo ubica sexto en la Zona B y noveno en la tabla anual. El conjunto platense se mantiene en puestos de acceso a los playoffs y a la Copa Sudamericana, sus principales objetivos para el tramo final de la temporada.

El Decano viene de caer por 3 a 2 frente a Barracas Central en el José Fierro. El equipo dirigido por Julio César Falcioni había alcanzado el empate en el minuto 45 del segundo tiempo, aunque Nicolás Orsini le dio el triunfo al conjunto visitante en la última jugada. Con 13 unidades, el Decano ocupa el décimo lugar de la Zona B y una victoria en La Plata lo acercaría a los puestos de octavos de final. Además, el miércoles 28 de octubre enfrentará a Platense por las semifinales de la Copa Argentina.

Probables formaciones:

Gimnasia: Nelson Insfran; Bautista Barros Schelotto, Renzo Giampaoli o Germán Conti, Enzo Martínez, Matías Melluso; Maximiliano Zalazar, Ignacio Miramón, Ignacio Fernández, Lucas Janson; Agustín Colazo y Agustín Auzmendi. DT: Ariel Pereyra.

Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Leonel Di Plácido, Gianluca Ferrari, Luciano Vallejo, Ignacio Galván; Leonel Vega; Renzo Tesuri, Ezequiel Godoy, Franco Nicola, Nicolás Laméndola; y Ramiro Ruiz Rodríguez. DT: Julio César Falcioni.

Estadio: Juan Carmelo Zerillo

Árbitro: Pablo Dóvalo

VAR: Germán Delfino

Hora: 18.00

TV: ESPN Premium

UNIÓN-DEFENSA Y JUSTICIA:

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Unión se medirá contra Defensa y Justicia

Unión recibirá este viernes a Defensa y Justicia en el estadio 15 de Abril, por la fecha 12 del Torneo Clausura 2026. El partido comenzará a las 21:45, contará con la televisación de ESPN Premium y tendrá a Darío Herrera como árbitro principal. Sebastián Habib estará a cargo del VAR. El Tatengue necesita cortar una racha adversa para recuperar terreno, mientras que el Halcón buscará sostenerse entre los protagonistas de la Zona A.

El equipo dirigido por Leonardo Madelón suma 13 puntos y permanece fuera de los puestos de clasificación a los playoffs, aunque se encuentra a cuatro unidades de ese grupo. Unión viene de perder por 3 a 0 ante Boca en la Bombonera y acumula tres derrotas consecutivas. Con cambios posibles en la formación, el conjunto santafesino intentará reaccionar ante su público para conservar sus aspiraciones en la fase regular.

El Halcón atraviesa un presente distinto. El conjunto de Florencio Varela goleó por 3 a 0 a San Lorenzo en la fecha pasada y solo perdió uno de sus últimos ocho compromisos. El equipo de Julio Vaccari reúne 21 puntos y ocupa el tercer puesto de la Zona A, con la posibilidad de fortalecer su posición entre los equipos que buscan avanzar a los octavos de final.

Probables formaciones:

Unión: Matías Mansilla; Tobías Rubio, Matías Rocha, Juan Pablo Ludueña, Lucas Ayala; Mauro Luna Diale, Joaquín Mosqueira, Lucas Menossi, Ignacio Malcorra o Brahian Cuello; Marcelo Estigarribia o Eric Ramírez, Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.

Defensa y Justicia: Matías Borgogno; Valentín Loza, Damián Fernández, David Martínez, Fernando Román o Demian Dominguez; David Barbona, Santiago Sosa, Maximiliano Porcel; Jeremias Lucco, Leandro Fernández, Juan Gutiérrez. DT: Julio Vaccari.

Estadio: 15 de Abril

Árbitro: Darío Herrera

VAR: Sebastián Habib

Hora: 21.45

TV: ESPN Premium

TABLA DE POSICIONES:

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