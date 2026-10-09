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Nicole Neumann sorprendió al contar sus actitudes como suegra: el reclamo que le hizo una de sus hijas

La modelo abrió la puerta de su intimidad y reveló el vínculo que forjó con las parejas actuales y anteriores de Indiana, Allegra y Sienna Cubero

Nicole Neumann compartió que lloró cuando su hija Allegra le contó sobre la separación de su primer novio,

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En una inesperada ventana a su intimidad, Nicole Neumann contó que lloró cuando Allegra Cubero terminó su primera relación sentimental, La modelo habló de su vínculo con las parejas de sus hijas durante una emisión de Solo con Niki, su ciclo de streaming, y dejó al descubierto una faceta familiar que generó risas entre los presentes.

La conversación comenzó a partir de imágenes de Cruz Urcera, el hijo menor de Nicole y el piloto Manu Urcera. Mientras observaban al bebé, se planteó, en tono de broma, cómo sería el día en que el niño llegara a la casa con una novia o un novio.

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La posibilidad no entusiasmó a la conductora. “No, me muero”, respondió de inmediato cuando se refirieron a una futura pareja de Cruz. A su lado estaban su hermana Geraldine Neumann, conocida como Gege, y Juan Otero, quienes aprovecharon el tema para hablar de las dificultades que suelen atravesar las madres cuando sus hijos empiezan a tener vínculos afectivos.

Geraldine fue quien puso el foco en una situación que, según explicó, puede ser más difícil que conocer a la primera pareja de un hijo. “El problema no es cuando cae con novio o con novia. El problema es el primer ser humano que lo haga llorar”, planteó.

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Para Gege, el dolor aparece cuando los chicos atraviesan una decepción sentimental y la familia observa ese sufrimiento desde afuera. “Que le rompa el corazón y tenga el tupé de quejarse de tu bebé”, agregó entre risas, al expresar la mirada protectora que pueden tener las madres ante una ruptura.

Un hombre con ropa de piloto y una mujer llevando a un niño con auriculares caminan por una zona de paddock con varias vans y camiones de carrera al fondo
Nicole Neumann aventuró cómo será su relación con las parejas de su hijo Cruz

Juan Otero coincidió con esa idea y se refirió a las reacciones familiares frente a las personas más sensibles. “El niño que es muy mimado de chico, que lo quieren mucho, que es supersensible, cuando sufre, las madres sufren el doble que él”, señaló durante el intercambio.

La charla derivó entonces hacia las experiencias personales de Nicole con Indiana, Allegra y Sienna, sus tres hijas mayores, fruto de su anterior relación con el exfutbolista Fabián Cubero. La modelo aseguró que suele establecer una buena relación con los novios de las adolescentes y admitió que se involucra afectivamente con ellos.

“Los novios de mis hijas me requieren y a mí me caen rebién”, expresó. La frase provocó una reacción inmediata de Juan Otero, que celebró la confesión con humor: “‘Me requieren’, ay, te amo”, señaló el hijo de Flor Peña con un dejo de burla.

Fue entonces cuando Nicole recordó el primer noviazgo de Allegra. Según contó, la relación duró poco tiempo, pero fue suficiente para que ella generara un vínculo cercano con el joven.

“Ali me odió”, anticipó Nicole antes de relatar la anécdota. “Fue su primera relación así... no sé... noviecito. Le duró re poquito y, cuando me viene a decir que se peleó, pero ya no estaba mal, me dice: ‘No, ya no estoy más con...’. Yo me puse a llorar”, relató.

Nicole Neumann acompañó a Allegra en su debut de alta costura en una gala solidaria
Nicole Neumann acompaña a su hija Allegra Cubero durante una gala solidaria de alta costura.

La confesión generó risas en el estudio, aunque también expuso cómo vivió la situación desde el rol de madre. Para Allegra, la escena resultó difícil de comprender: acababa de atravesar el final de una relación y su madre se mostraba afectada por el adolescente.

Y completó el recuerdo con una explicación que dejó en claro el motivo del apego: “Era un amor. Yo me encariñé, pobrecito. Pero mamá, ¿estás de mi lado o estás del lado de él?”, imitó a su hija al recordar la reacción.

“Pobrecito, le había traído un cosito tejidito a Cruz”, recordó Nicole, mientras todos reían. Nicole retomó entonces la idea general de la charla y sostuvo que esa situación es frecuente entre madres que conocen y aprecian a las parejas de sus hijos.“Pasa mucho eso”, afirmó Gege. A su vez, Nicole evocó la respuesta de Allegra ante su llanto: “Pero, mamá, ¿me estás jodiendo?”.

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