Cultura

Detuvieron a una red de delincuentes detrás del robo de obras de Renoir en Francia

La policía arrestó a cinco personas detrás del robo de dos cuadros del Museo Renoir de Cagnes-sur-Mer, en la Riviera francesa. Las obras siguen sin aparecer

Los cuadros de Renoir valen una fortuna, pero no cuando son robados portada
La entrada al Museo Renoir se ve después de que varios ladrones robaran cuatro valiosas pinturas de Renoir, en Cagnes-sur-Mer, el martes 8 de septiembre de 2026. (AP Foto/Philippe Magoni)
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Cinco personas fueron detenidas por el robo en septiembre de dos cuadros del Museo Renoir de Cagnes-sur-Mer, en la Riviera francesa, informó el miércoles una fuente próxima a la investigación.

El 8 de septiembre, dos ladrones entraron en el museo, serraron los anclajes de cuatro cuadros y consiguieron huir con dos, mientras abandonaban las otras dos en el jardín.

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La fiscalía de Marsella (sureste), encargada de la investigación, no quiso hacer declaraciones de inmediato. Los dos cuadros robados siguen desaparecidos.

“Madame Colonna Romano”
“Madame Colonna Romano”

El robo se produjo en apenas unos minutos poco antes de las 06h00 en el museo municipal instalado en la villa donde el pintor impresionista Pierre-Auguste Renoir (1841-1919) vivió los últimos años de su vida.

Según el alcalde de Cagnes-sur-Mer, Bryan Masson (RN, extrema derecha), el comando, “bien equipado y bien informado”, hizo un agujero en la valla para entrar en el parque arbolado de la villa y después rompió un cristal para acceder al edificio, antes de cortar los anclajes de los marcos con una sierra eléctrica para metales.

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"Jeune femme au puits” (Musée Renoir/Handout via REUTERS)
"Jeune femme au puits” (Musée Renoir/Handout via REUTERS)

Pero una patrulla de la Policía municipal, alertada por el sistema de alarma, intervino en cuestión de minutos, lo que probablemente obligó a los ladrones a darse más prisa de lo previsto.

Consiguieron llevarse dos óleos de Renoir, “Madame Colonna Romano” y “Jeune femme au puits”, pero tuvieron que abandonar los retratos “Madame Pichon” y “Coco lisant”, una representación muy conocida del hijo del pintor con el pelo largo y rubio.

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