Un joven programador lanzó un asistente de IA que no guarda ningún dato en la nube

La startup Conway Research lanzó Underdog, un asistente de inteligencia artificial desarrollado por Sigil Wen que funciona de forma local en la computadora del usuario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Una startup de Silicon Valley llamada Conway Research lanzó Underdog, un asistente de inteligencia artificial (IA) que corre enteramente en la computadora del usuario, sin enviar datos a servidores externos. Su fundador es Sigil Wen, un programador autodidacta que convivió de adolescente con referentes de la industria.

Cómo funciona el modelo de inteligencia artificial

Underdog procesa toda la información en el dispositivo del usuario, ya sea una Mac o una PC con Windows, en lugar de depender de servidores en la nube como hacen la mayoría de los asistentes de IA actuales. Se espera que las versiones para Linux, iPhone y Android lleguen más adelante.

PUBLICIDAD

El sistema utiliza Husky, un motor de inferencia desarrollado por el propio Wen que, según explicó, mueve menos datos entre el procesador principal y el chip gráfico de la computadora que otros motores similares. Esa eficiencia permite correr el asistente sin depender de centros de datos externos.

El modelo detrás de Underdog cuenta con 27.000 millones de parámetros y alcanza un desempeño comparable al de Claude Opus 4.6 en determinadas evaluaciones. (Foto: Underdog)

El modelo detrás de Underdog tiene 27.000 millones de parámetros y está basado en un ajuste de Qwen3.8 27B, una cifra muy inferior a la de los modelos más grandes que funcionan en la nube. Wen sostuvo que su desempeño se compara favorablemente con Claude Opus 4.6 de Anthropic en algunas pruebas, el nivel considerado de punta seis meses atrás.

PUBLICIDAD

“No hace falta sacrificar la privacidad por la capacidad, porque son igual de capaces”, dijo Wen a TechCrunch. El fundador agregó que los modelos pequeños que corren en el propio dispositivo seguirán ganando capacidad con el tiempo.

En qué se diferencia este asistente de IA

La aplicación es gratuita por ahora y, según Wen, nunca tendrá publicidad. Como el procesamiento ocurre en la propia máquina del usuario, Underdog no enfrenta los costos de inferencia que sí pagan otras empresas por alojar sus modelos en servidores.

Se espera que el asistente llegue a Android y iOS. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

En lugar de cobrar una suscripción, la empresa tomará un porcentaje mínimo de las transacciones de pago que el asistente gestione a través de la plataforma Stripe, de manera similar a una comisión de intercambio bancario. Entre los inversores ángeles de Conway Research figura justamente Patrick Collison, cofundador de Stripe.

PUBLICIDAD

Ese esquema contrasta con el de otros asistentes de IA, cuyas políticas de privacidad les permiten recolectar datos de los usuarios para venderlos a terceros o para entrenar otros modelos, según señaló TechCrunch.

Underdog evita la recolección de datos personales en servidores externos al ejecutar las tareas dentro del propio equipo del usuario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Wen advirtió que ese tipo de recolección puede ser particularmente riesgosa cuando el asistente necesita acceso a información íntima, desde condiciones médicas hasta datos financieros o de los hijos de un usuario.

“¿Por qué usar IA debería implicar entregar tu información privada?”, escribió Wen en lo que llamó su manifiesto de inteligencia artificial, citado por TechCrunch. El fundador agregó que está construyendo un producto del que se sentiría orgulloso si lo usaran sus futuros hijos.

PUBLICIDAD

Cuál es la historia del fundador del asistente de IA

Wen llegó a Silicon Valley a los 17 años y vivió en una casa compartida de programadores de IA junto al investigador Andrej Karpathy, según relató a TechCrunch. Allí coincidió con quienes luego serían figuras centrales de la industria, como Aravind Srinivas, fundador de Perplexity, y Noam Brown, investigador de OpenAI.

Sigil Wen convivió en Silicon Valley con referentes del sector tecnológico como Andrej Karpathy y Aravind Srinivas. (Sigil Wen)

En esa etapa probó versiones tempranas de herramientas que después se volvieron masivas, entre ellas un chatbot compartido por el cofundador de Anthropic Ben Mann que terminaría convirtiéndose en Claude, y un generador de imágenes de David Holz que daría origen a Midjourney. El inversor Naval Ravikant lo contrató para Airchat, su antigua red social rival de Clubhouse.

PUBLICIDAD

Wen es becario del programa Thiel Fellowship, que financia a jóvenes para que desarrollen proyectos propios en lugar de asistir a la universidad. Conway Research, la empresa detrás de Underdog, recibió 13,5 millones de dólares de financiamiento con el respaldo de Andreessen Horowitz, Khosla Ventures, SV Angel y el fondo conjunto entre Menlo Ventures y Anthropic, entre otros inversores.

Por ahora, Underdog funciona en una beta cerrada y por invitación. La compañía no informó una fecha para su lanzamiento público ni para las versiones móviles anunciadas para Linux, iPhone y Android.