Economía

Buscan voluntarios para vivir gratis en la Patagonia: cuáles son los requisitos para poder inscribirse y qué hay que saber

Una chacra de montaña en El Bolsón ofrece alojamiento a cambio de 20 horas de ayuda por semana. Qué tareas hay que hacer, quiénes pueden postularse y qué gastos corren por cuenta del voluntario

Un estanque ovalado con borde azul sobre hierba, cerca de árboles, un invernadero y montañas al fondo durante el atardecer
Chacra Kremen, en El Bolsón, combina naturaleza, producción, alojamiento turístico y proyectos de construcción y mantenimiento. (Worldpackers)
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Hay un deseo que se repite entre quienes viven pendientes del mail, del tránsito y del calendario: largar todo por un tiempo y despertarse con la cordillera de fondo. Casi siempre esa idea choca con una pared muy concreta, que es el costo de quedarse en la Patagonia. Por eso llama la atención una propuesta que no pide dinero, sino ganas de trabajar con las manos.

Se trata de una convocatoria para sumar voluntarios en una chacra de montaña, un lugar donde conviven la naturaleza, la producción, el alojamiento turístico y distintos proyectos de construcción y mantenimiento. No es un hotel de lujo ni un retiro para desconectar del todo: es un espacio de trabajo real, en un entorno que cualquiera querría tener de postal.

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La publicación pertenece a Chacra Kremen, en El Bolsón, en plena Patagonia argentina y a pocos kilómetros de Bariloche. Para quien arme el viaje, conviene tenerlo presente.

El perfil que buscan es bastante claro. Quieren “personas prácticas, responsables, con iniciativa y que disfrutan de ensuciarse las manos”. La propuesta insiste en que el trabajo se encare desde el disfrute, de manera proactiva y amigable, en un lugar que describen como “profundamente inspirador”.

Qué hay que hacer a cambio

La contraprestación es de 20 horas de ayuda por semana. Las tareas cambian según la época del año. Hay mantenimiento general de la chacra, carpintería y pequeñas reparaciones, limpieza y preparación de espacios exteriores, y también poda.

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Un caballo castaño sobre la hierba con flores amarillas, frente a árboles, una casa y montañas con nieve
Los voluntarios colaboran 20 horas semanales en tareas como mantenimiento, carpintería, jardinería y huerta, y tienen tres días libres por semana. (Worldpackers)

A diferencia de otras publicaciones similares, no se establece un período de estadía mínimo ni máximo. Sí se aclara que en invierno y primavera el foco del trabajo está puesto en el mantenimiento, las podas, las quemas, la jardinería, la huerta y el gallinero, además del cuidado del espacio compartido. A eso se suman tareas más cotidianas, como dar una mano con la limpieza de la cocina, los dormitorios, los baños y las áreas comunes, o con la siembra y la cosecha. Dicho de otro modo: hay que estar dispuesto a hacer un poco de todo, de la huerta al martillo.

Qué se recibe a cambio del trabajo

A cambio de las horas de trabajo, los voluntarios tienen tres días libres por semana, que en un lugar así se traducen en caminatas, paisajes y tiempo para explorar la zona. En cuanto al alojamiento, hay tres opciones: una cama en una habitación compartida con otros viajeros, una cama en el cuarto del equipo o una carpa en un campamento.

También pueden usar una cocina equipada para preparar sus propias comidas. Ese punto importa, porque cada voluntario guarda y administra sus propios alimentos. Para quienes quieran seguir trabajando a distancia mientras están ahí, la chacra ofrece internet de alta velocidad y un espacio dedicado para eso.

Lo que no está incluido son los vuelos, el seguro de viaje, el transporte interno y la visa. Es decir que el “gratis” del título se refiere al alojamiento: llegar hasta allá y moverse tiene su costo.

Los requisitos y las reglas de convivencia

Para postularse hace falta hablar español con fluidez, tener un inglés de nivel principiante y tener entre 20 y 50 años. Se aceptan voluntarios que vayan solos, en pareja o en dúo.

Un estanque con agua en primer plano, rodeado por césped, árboles, una mesa y sillas de madera al fondo
Los voluntarios deben tener entre 20 y 50 años y hablar español fluido. (Worldpackers)

Como en cualquier lugar donde se comparte techo, hay reglas de convivencia. Se deben cuidar las instalaciones, las herramientas y los utensilios, dejar limpios los espacios comunes después de usarlos y avisar de inmediato si algo se rompe. Además, existe un cronograma mínimo de limpieza que se cumple entre todos.

Con el anfitrión, la idea es mantener una comunicación fluida, por ejemplo a través de una reunión semanal para charlar dudas o propuestas. Quien incumpla las reglas de manera reiterada puede ser invitado a dejar el voluntariado.

La propuesta, que tiene un puntaje de 5 sobre 5 en sus reseñas, está publicada en Worldpackers. En el mismo sitio se pueden encontrar otras alternativas similares, que intercambian hospedaje por trabajo, tanto en El Bolsón como en otras zonas de la Patagonia, principalmente en Bariloche. Para participar, los voluntarios deben inscribirse en dentro del sitio y completar los campos requeridos.

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