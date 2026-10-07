Economía

El déficit comercial con Brasil se redujo casi 90% en un año: qué esconde la fuerte mejora

Las compras argentinas cayeron 25,2% en septiembre y explicaron la mayor parte del achicamiento del rojo bilateral. El sector automotor tuvo un peso decisivo, mientras las exportaciones crecieron por séptimo mes consecutivo

Dos contenedores de carga suspendidos por cables de grúa, uno con la bandera de Argentina y otro con la de Brasil, bajo un cielo al atardecer.
El saldo negativo bilateral pasó de USD 578 millones a apenas USD 51 millones en un año (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El déficit comercial de la Argentina con Brasil mostró una fuerte reducción en septiembre: pasó de USD 578 millones en el mismo mes de 2025 a apenas USD 51 millones este año, una caída cercana al 90%. Sin embargo, detrás de esa mejora se esconde un dato menos favorable: el cambio se explicó mucho más por el retroceso de las importaciones que por el crecimiento de las exportaciones; y ello se debe al menor consumo local y a la mayor incidencia de China.

Las compras argentinas a Brasil alcanzaron USD 1.357 millones y cayeron 25,2% interanual, mientras las ventas al principal socio comercial regional llegaron a USD 1.305 millones. Estas últimas crecieron 5,5% según repasó la consultora Abeceb.

PUBLICIDAD

El intercambio total entre ambos países fue de USD 2.662 millones, un 12,7% menos que en septiembre de 2025, aunque aumentó 3,3% frente a agosto.

Imagen 4XNE6PMXVJD5NEXSXNDSJMW6FU

La magnitud de los movimientos muestra qué explicó la mejora del saldo. Según la firma que dirige Dante Sica, la reducción del déficit respecto de septiembre de 2025 rondó los USD 526 millones: unos USD 457 millones correspondieron a menores importaciones y sólo alrededor de USD 69 millones al aumento de las exportaciones.

El fuerte impacto del sector automotor

La caída de las importaciones se concentró especialmente en el complejo automotor. Sus cuatro principales rubros pasaron de USD 795 millones en septiembre de 2025 a USD 433 millones un año después. La diferencia alcanzó los USD 362 millones y explicó cerca del 79% de toda la reducción de las compras a Brasil.

PUBLICIDAD

El mayor impacto provino de los vehículos automóviles de pasajeros. Las importaciones sumaron USD 201 millones, un 51,5% menos que un año atrás. Abeceb ubicó ese comportamiento en un mercado interno que siguió débil: los patentamientos de 0 km cayeron 11,4% interanual en septiembre y acumularon una baja de 13% en el año. Además, las unidades importadas representaron el 69% de los vehículos patentados, mientras otros orígenes ganaron espacio frente a la oferta brasileña.

El complejo automotor explicó cerca del 79% de la caída de las importaciones argentinas desde Brasil CRÉDITO OBLIGATORIO.
El complejo automotor explicó cerca del 79% de la caída de las importaciones argentinas desde Brasil CRÉDITO OBLIGATORIO.

También retrocedieron las compras de partes y accesorios de vehículos automotores, que alcanzaron USD 116,7 millones y bajaron 29,6%. El informe señaló que esa evolución estuvo en línea con la menor actividad de las terminales locales, cuya producción cayó 15,6% interanual en septiembre y 16,9% en los primeros nueve meses. Las importaciones de vehículos para transporte de mercancías y usos especiales disminuyeron 41,9%, hasta USD 63,8 millones.

Otro componente que incidió fue la energía eléctrica. Las compras bajaron 63,7% interanual, a USD 43,1 millones, una reducción de USD 75,7 millones. Este comportamiento se debe, según explicó Abeceb, al final de la temporada invernal y la moderación de la demanda eléctrica.

En sentido contrario, crecieron algunas importaciones de bienes de capital. Las instalaciones y equipamientos de ingeniería civil y para contratistas aumentaron 78,7%, mientras las compras de máquinas no eléctricas, herramientas y aparatos mecánicos subieron 58,3%.

Crecimiento de las exportaciones

Mientras las importaciones retrocedieron, las exportaciones argentinas a Brasil alcanzaron USD 1.305 millones, el mayor valor mensual de 2026, y sumaron su séptimo mes consecutivo de crecimiento interanual. Entre enero y septiembre acumularon un incremento de 4,3 por ciento.

El complejo automotor continuó como principal rubro exportador. Los envíos de vehículos para transporte de mercancías y usos especiales alcanzaron USD 350,6 millones, con un crecimiento de 4%, y representaron 26,9% de las ventas totales a Brasil. Las exportaciones de vehículos de pasajeros se mantuvieron prácticamente estables en USD 147,9 millones.

Petróleo
El sector energético impulsó las exportaciones a Brasil: las ventas de petróleo crudo crecieron 42,2% interanual y alcanzaron USD 61,8 millones en septiembre (Foto: Shutterstock)

Sin embargo, el sector energético realizó el mayor aporte al crecimiento de las ventas. Los envíos de fuel oil y otros aceites combustibles derivados del petróleo saltaron de USD 1,3 millones a USD 32,9 millones. Las exportaciones de petróleo crudo, en tanto, crecieron 42,2% y alcanzaron USD 61,8 millones.

En conjunto, tres productos energéticos —fuel oil y otros aceites combustibles, petróleo crudo y propano y butano licuado— generaron ventas por USD 115 millones, USD 39,2 millones más que un año atrás, y explicaron más de la mitad del incremento total de las exportaciones a Brasil.

También se destacó el aluminio, cuyas ventas aumentaron 121,1% hasta USD 53 millones, y los lácteos: las exportaciones de queso y cuajada crecieron 80% y alcanzaron USD 31,8 millones.

En sentido contrario, el complejo cerealero perdió terreno. Los despachos de trigo y centeno sin moler cayeron 25,7%, hasta USD 85,5 millones, mientras las preparaciones a base de cereales, harinas o almidones bajaron 80,8%.

Un rojo USD 3.000 millones menor

La mejora también apareció en el acumulado. Entre enero y septiembre, el déficit comercial con Brasil se ubicó en torno a USD 1.686 millones según Abeceb, unos USD 3.010 millones menos que los USD 4.696 millones del mismo período de 2025.

Las importaciones provenientes de Brasil acumularon una contracción interanual de 18,3% en los primeros nueve meses. Septiembre representó además la undécima caída consecutiva.

De acuerdo con las proyecciones de la consultora, el déficit bilateral cerraría 2026 alrededor de USD 2.200 millones, menos de la mitad de los USD 5.201 millones de 2025. La variación se explicaría más por lo que Argentina dejó de comprarle a Brasil que por lo que aumentó sus ventas.

El informe atribuyó la contención de las importaciones a la debilidad de la demanda interna argentina, especialmente la industrial, mientras la apertura hacia mercados extra-Mercosur, particularmente China, también le restó participación a Brasil en las compras locales.

Para las exportaciones, Abeceb señaló como factores de sostén al sector energético, la reorientación de las ventas de aluminio hacia Brasil y el segmento de pick ups, con una menor presencia del agro hasta la próxima campaña.

Temas Relacionados

comercio bilateralBrasilArgentinaexportacionesimportacionesdéficitconsumoúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Estiman que el Estado se pierde de recaudar casi USD 8.500 millones por los proyectos RIGI

El incentivo impositivo que tiene el régimen mejora la rentabilidad de los proyectos a la vez que supone un costo creciente para las cuentas públicas, que alcanzaría un máximo anual de USD 1.600 millones en 2035, según un análisis privado

Estiman que el Estado se pierde de recaudar casi USD 8.500 millones por los proyectos RIGI

La directora del FMI advirtió que la IA puede “agravar las desigualdades económicas”

Kristalina Georgieva, señaló que la inteligencia artificial está impulsando la demanda mundial, mientras la crisis de suministro energético derivada del conflicto en Oriente Medio presiona a la baja la economía

La directora del FMI advirtió que la IA puede “agravar las desigualdades económicas”

Buscan voluntarios para vivir gratis en la Patagonia: cuáles son los requisitos para poder inscribirse y qué hay que saber

Una chacra de montaña en El Bolsón ofrece alojamiento a cambio de 20 horas de ayuda por semana. Qué tareas hay que hacer, quiénes pueden postularse y qué gastos corren por cuenta del voluntario

Buscan voluntarios para vivir gratis en la Patagonia: cuáles son los requisitos para poder inscribirse y qué hay que saber

Xi Jinping quiere cobrarle más impuestos a los chinos más ricos en todo el mundo y lanzó una campaña global para recaudar

La medida aplicada por Beijing grava los dividendos e intereses obtenidos mediante fideicomisos fuera de su territorio, afectando a familias acaudaladas en plazas financieras como Hong Kong, Singapur y Estados Unidos

Xi Jinping quiere cobrarle más impuestos a los chinos más ricos en todo el mundo y lanzó una campaña global para recaudar

Visita del papa a Luján: cuánto cuesta alquilar una casa por una noche cerca de la Basílica

Los precios llegan hasta los USD 16.000 para alojamientos ubicados a pocas cuadras de la Basílica, ante la expectativa por la llegada del pontífice

Visita del papa a Luján: cuánto cuesta alquilar una casa por una noche cerca de la Basílica

DEPORTES

La curiosa reacción del entrenador de Portugal tras el explosivo descargo de Cristiano Ronaldo

La curiosa reacción del entrenador de Portugal tras el explosivo descargo de Cristiano Ronaldo

Qué dijo Papu Gómez sobre el partido despedida de Lionel Messi en su rol de comentarista de la TV de Medio Oriente

Anunció su retiro en 2002, pero una negociación de último momento lo cambió todo: así sumó Ferguson una década extra en Manchester United

Lo que no se vio de la despedida de Messi: la secuencia de su gol desde la platea, el blooper de los drones y las jugadas que lo hicieron enojar

El abrazo que detuvo el tiempo: las lágrimas de Thiago y el gesto de Antonela Roccuzzo cuando se encontraron con Messi

TELESHOW

La emoción de La Sole después de cantarle a Lionel Messi: el abrazo con Antonela y la historia del poncho bandera

La emoción de La Sole después de cantarle a Lionel Messi: el abrazo con Antonela y la historia del poncho bandera

El sentido mensaje de Nico Vázquez en la despedida de su amigo Lionel Messi: “Te vimos caer y levantarte”

La revelación de Ángel de Brito sobre Lali Espósito y Tini Stoessel: “Se invitaron a sus casamientos”

La tribuna de Pergolini le dio la espalda por la despedida de Messi y Mario le dedicó a Leo un mensaje a flor de piel

Marilina Bertoldi habló tras cantar con Lali y Tini: “Años ninguneada por el rock, y ellas me abrieron las puertas del pop”

INFOBAE AMÉRICA

Orgullo salvadoreño en el campo colombiano: Los Escachaitos sorprenden al recrear las auténticas pupusas

Orgullo salvadoreño en el campo colombiano: Los Escachaitos sorprenden al recrear las auténticas pupusas

La lección de Malawi: cuando la salvación de una especie desata el caos local

¿Y si este año el Nobel es para una escritora argentina? Mariana Enríquez y Samanta Schweblin ya están en la lista

En Panamá un exdiputado fue herido de bala mientras se dirigía a una junta comunal en Colón

Un presunto sicario muere tras atacar a agentes policiales y asesinar a un adolescente en Guatemala