El déficit comercial con Brasil se redujo casi 90% en un año: qué esconde la fuerte mejora

El saldo negativo bilateral pasó de USD 578 millones a apenas USD 51 millones en un año (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El déficit comercial de la Argentina con Brasil mostró una fuerte reducción en septiembre: pasó de USD 578 millones en el mismo mes de 2025 a apenas USD 51 millones este año, una caída cercana al 90%. Sin embargo, detrás de esa mejora se esconde un dato menos favorable: el cambio se explicó mucho más por el retroceso de las importaciones que por el crecimiento de las exportaciones; y ello se debe al menor consumo local y a la mayor incidencia de China.

Las compras argentinas a Brasil alcanzaron USD 1.357 millones y cayeron 25,2% interanual, mientras las ventas al principal socio comercial regional llegaron a USD 1.305 millones. Estas últimas crecieron 5,5% según repasó la consultora Abeceb.

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El intercambio total entre ambos países fue de USD 2.662 millones, un 12,7% menos que en septiembre de 2025, aunque aumentó 3,3% frente a agosto.

La magnitud de los movimientos muestra qué explicó la mejora del saldo. Según la firma que dirige Dante Sica, la reducción del déficit respecto de septiembre de 2025 rondó los USD 526 millones: unos USD 457 millones correspondieron a menores importaciones y sólo alrededor de USD 69 millones al aumento de las exportaciones.

El fuerte impacto del sector automotor

La caída de las importaciones se concentró especialmente en el complejo automotor. Sus cuatro principales rubros pasaron de USD 795 millones en septiembre de 2025 a USD 433 millones un año después. La diferencia alcanzó los USD 362 millones y explicó cerca del 79% de toda la reducción de las compras a Brasil.

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El mayor impacto provino de los vehículos automóviles de pasajeros. Las importaciones sumaron USD 201 millones, un 51,5% menos que un año atrás. Abeceb ubicó ese comportamiento en un mercado interno que siguió débil: los patentamientos de 0 km cayeron 11,4% interanual en septiembre y acumularon una baja de 13% en el año. Además, las unidades importadas representaron el 69% de los vehículos patentados, mientras otros orígenes ganaron espacio frente a la oferta brasileña.

El complejo automotor explicó cerca del 79% de la caída de las importaciones argentinas desde Brasil CRÉDITO OBLIGATORIO.

También retrocedieron las compras de partes y accesorios de vehículos automotores, que alcanzaron USD 116,7 millones y bajaron 29,6%. El informe señaló que esa evolución estuvo en línea con la menor actividad de las terminales locales, cuya producción cayó 15,6% interanual en septiembre y 16,9% en los primeros nueve meses. Las importaciones de vehículos para transporte de mercancías y usos especiales disminuyeron 41,9%, hasta USD 63,8 millones.

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Otro componente que incidió fue la energía eléctrica. Las compras bajaron 63,7% interanual, a USD 43,1 millones, una reducción de USD 75,7 millones. Este comportamiento se debe, según explicó Abeceb, al final de la temporada invernal y la moderación de la demanda eléctrica.

En sentido contrario, crecieron algunas importaciones de bienes de capital. Las instalaciones y equipamientos de ingeniería civil y para contratistas aumentaron 78,7%, mientras las compras de máquinas no eléctricas, herramientas y aparatos mecánicos subieron 58,3%.

Crecimiento de las exportaciones

Mientras las importaciones retrocedieron, las exportaciones argentinas a Brasil alcanzaron USD 1.305 millones, el mayor valor mensual de 2026, y sumaron su séptimo mes consecutivo de crecimiento interanual. Entre enero y septiembre acumularon un incremento de 4,3 por ciento.

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El complejo automotor continuó como principal rubro exportador. Los envíos de vehículos para transporte de mercancías y usos especiales alcanzaron USD 350,6 millones, con un crecimiento de 4%, y representaron 26,9% de las ventas totales a Brasil. Las exportaciones de vehículos de pasajeros se mantuvieron prácticamente estables en USD 147,9 millones.

El sector energético impulsó las exportaciones a Brasil: las ventas de petróleo crudo crecieron 42,2% interanual y alcanzaron USD 61,8 millones en septiembre (Foto: Shutterstock)

Sin embargo, el sector energético realizó el mayor aporte al crecimiento de las ventas. Los envíos de fuel oil y otros aceites combustibles derivados del petróleo saltaron de USD 1,3 millones a USD 32,9 millones. Las exportaciones de petróleo crudo, en tanto, crecieron 42,2% y alcanzaron USD 61,8 millones.

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En conjunto, tres productos energéticos —fuel oil y otros aceites combustibles, petróleo crudo y propano y butano licuado— generaron ventas por USD 115 millones, USD 39,2 millones más que un año atrás, y explicaron más de la mitad del incremento total de las exportaciones a Brasil.

También se destacó el aluminio, cuyas ventas aumentaron 121,1% hasta USD 53 millones, y los lácteos: las exportaciones de queso y cuajada crecieron 80% y alcanzaron USD 31,8 millones.

En sentido contrario, el complejo cerealero perdió terreno. Los despachos de trigo y centeno sin moler cayeron 25,7%, hasta USD 85,5 millones, mientras las preparaciones a base de cereales, harinas o almidones bajaron 80,8%.

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Un rojo USD 3.000 millones menor

La mejora también apareció en el acumulado. Entre enero y septiembre, el déficit comercial con Brasil se ubicó en torno a USD 1.686 millones según Abeceb, unos USD 3.010 millones menos que los USD 4.696 millones del mismo período de 2025.

Las importaciones provenientes de Brasil acumularon una contracción interanual de 18,3% en los primeros nueve meses. Septiembre representó además la undécima caída consecutiva.

De acuerdo con las proyecciones de la consultora, el déficit bilateral cerraría 2026 alrededor de USD 2.200 millones, menos de la mitad de los USD 5.201 millones de 2025. La variación se explicaría más por lo que Argentina dejó de comprarle a Brasil que por lo que aumentó sus ventas.

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El informe atribuyó la contención de las importaciones a la debilidad de la demanda interna argentina, especialmente la industrial, mientras la apertura hacia mercados extra-Mercosur, particularmente China, también le restó participación a Brasil en las compras locales.

Para las exportaciones, Abeceb señaló como factores de sostén al sector energético, la reorientación de las ventas de aluminio hacia Brasil y el segmento de pick ups, con una menor presencia del agro hasta la próxima campaña.