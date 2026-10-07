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Exvicegobernador de Nueva Jersey usó IA 59 veces para negar un caso de acoso

Dale Caldwell buscó defenderse usando este tipo de plataformas, que le daban respuestas a su favor

Dale Caldwell renunció al cargo de vicegobernador de Nueva Jersey el 25 de septiembre tras recibir acusaciones de acoso sexual. (REUTERS/Kylie Cooper)
Dale Caldwell renunció al cargo de vicegobernador de Nueva Jersey el 25 de septiembre tras recibir acusaciones de acoso sexual. (REUTERS/Kylie Cooper)
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Dale Caldwell, quien renunció el 25 de septiembre como vicegobernador de Nueva Jersey tras una investigación que determinó que acosó sexualmente a una empleada y violó reglas éticas en reiteradas ocasiones, dijo que consultó chatbots de inteligencia artificial 59 veces para intentar demostrar su inocencia.

En una entrevista con la cadena pública NJ PBS, Caldwell relató que hizo pasar el informe de 61 páginas que motivó su salida por distintas plataformas de inteligencia artificial y les repitió siempre la misma pregunta: ¿cuáles serían tus conclusiones? Según su versión, ninguna encontró una conducta de acoso sexual.

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“Todos deberían hacer esa prueba”, le dijo al periodista Rob Nelson. “Y creo que podemos usar la IA para frenar los abusos legales”, agregó Caldwell, de 66 años, sobre su experimento con los chatbots.

Según su relato, repitió la misma consulta en cada plataforma y fue anotando las respuestas, a modo de sondeo propio sobre el expediente que terminó con su carrera política en el estado. La oficina de la gobernadora no comentó puntualmente ese experimento.

La legislación de Nueva Jersey establece que la destitución de un vicegobernador depende exclusivamente de un juicio político en la legislatura. (REUTERS/Mike Segar)
La legislación de Nueva Jersey establece que la destitución de un vicegobernador depende exclusivamente de un juicio político en la legislatura. (REUTERS/Mike Segar)

Los chatbots de uso masivo no tienen capacidad legal para establecer responsabilidades ni acceso a las pruebas que sustentaron la investigación original, un punto que ninguno de los voceros mencionó al difundir las declaraciones de Caldwell.

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Antecedentes de la salida de su cargo

La gobernadora Mikie Sherrill le había dado plazo hasta ese viernes para dejar el cargo, después de que una investigación externa, a cargo de una exfiscal general del estado, confirmara el acoso y una serie de violaciones éticas. Caldwell no mostró señales de que fuera a irse por voluntad propia.

En Nueva Jersey, la gobernadora no puede destituir por sí sola al vicegobernador: solo la legislatura puede hacerlo mediante un juicio político. Por eso la salida de Caldwell dependió de una negociación política y no de una orden directa de Sherrill.

Pastor metodista y expresidente de la Universidad Centenary, Caldwell había llegado al cargo tras ganar las elecciones de noviembre pasado junto a Sherrill, en una fórmula que se impuso con amplio margen. Asumió en enero y también ejerció como secretario de Estado, a cargo de la supervisión electoral.

Caldwell asumió en enero la vicegobernación y la secretaría de Estado con responsabilidad sobre la supervisión electoral. (REUTERS/Brendan McDermid)
Caldwell asumió en enero la vicegobernación y la secretaría de Estado con responsabilidad sobre la supervisión electoral. (REUTERS/Brendan McDermid)

Fue investigado durante 133 de los 245 días que estuvo en funciones, según su propio relato a NJ PBS. Caldwell es el cuarto vicegobernador desde que el cargo se creó en 2009 y el primero en renunciar.

Nueva Jersey acumula renuncias resonantes en las últimas dos décadas: el senador Bob Menendez dejó su banca en 2024 tras ser condenado por soborno, y el entonces gobernador Jim McGreevey renunció en 2004 después de revelar que era gay en medio de un escándalo por haber designado a su pareja como asesor de seguridad interior.

Cuál fue la respuesta del gobierno

El vocero de Sherrill, Sean Higgins, salió a responderle. Según dijo, la investigación “determinó violaciones graves de las normas éticas estatales y concluyó que su conducta constituyó acoso sexual”.

Higgins agregó que la declaración previa de la gobernadora y lo que llamó un patrón de conducta documentado en el informe “hablan por sí solos”. Sherrill había dicho ante la prensa que este tipo de denuncias “no es la clase de gobierno que dirijo”.

La investigación sobre Caldwell abarcó 133 de los 245 días en los que ejerció sus funciones antes de su renuncia. (REUTERS/Mike Segar)
La investigación sobre Caldwell abarcó 133 de los 245 días en los que ejerció sus funciones antes de su renuncia. (REUTERS/Mike Segar)

La gobernadora contó además que había hablado y enviado mensajes con Caldwell en los días previos a su salida, aunque evitó precisar si él había mostrado algún tipo de arrepentimiento por su conducta.

Caldwell multiplicó las entrevistas en los días posteriores a su salida. Le dijo a CBS News que “la gente quería que me fuera” y sostuvo ante el programa On New Jersey que la conclusión del informe “minimiza las preocupaciones legítimas” de las mujeres.

En otra aparición, en el programa Hold That Thought, calificó la pesquisa de “trabajo sucio” y dijo que llevó meses completarla, una duración que atribuyó a una intención de perjudicarlo políticamente. Fue en la entrevista con NJ PBS, y no en sus otras apariciones mediáticas, donde reveló por primera vez el número exacto de consultas que hizo a los chatbots.

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