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Spotify acerca el fandom al mundo real con SFX, la nueva experiencia global para superfans y se inicia en Brasil

La primera edición global se celebrará el 23 y 24 de enero de 2027, con música en vivo, pódcasts y 18.000 entradas disponibles

Spotify trae SFX, una nueva experiencia global para superfans.
Spotify trae SFX, una nueva experiencia global para superfans.
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Spotify anunció una iniciativa para América Latina: la primera edición de SFX (Spotify Superfans Experience), una experiencia presencial para seguidores de artistas que se celebrará el 23 y 24 de enero de 2027 en São Paulo, Brasil.

SFX es la primera experiencia global de Spotify dedicada a la cultura de seguidores. La primera edición se realizará en alianza con Omelete Company y durante dos días reunirá presentaciones, pódcasts y experiencias creadas junto a artistas y creadores para llevar al espacio físico la conexión entre intérpretes y sus fanáticos.

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PEDRO SAMPAIO estará en el primer encuetro para superfans. Credito: Kirby Lee-Imagn Images
PEDRO SAMPAIO estará en el primer encuetro para superfans. Credito: Kirby Lee-Imagn Images

El cartel incluye a Ana Laura Lopes, Carol Biazin, Duquesa, Juliette, LUDMILLA, Luísa Sonza, Maria Sena, Matuê, MC Hariel, Mc Livinho, NandaTsunami, Pabllo Vittar, Pedro Sampaio, Puterrier y Veigh, además de los pódcasts NÃO IMPORTA, POD de Chique y Um Milkshake Chamado Wanda.

Habrá 18.000 entradas disponibles para las dos jornadas: la preventa comenzará el 8 de octubre para usuarios de Spotify Super Premium Fans y los principales oyentes Premium de los artistas, y la venta general abrirá el 13 de octubre de 2026.

Spotify iniciará SFX con un grupo de artistas brasileros.
Spotify iniciará SFX con un grupo de artistas brasileros.

Monetización y crecimiento de los pódcasts en Colombia

A la par de este anuncio, antecede una noticia que deja ver cómo está creciendo la comunidad de Spotify en el mundo. En Colombia, Spotify Partner Program llegó y permite a los creadores recibir ingresos según el consumo de sus videos entre usuarios Premium y monetizar mediante anuncios en Spotify Free y otras plataformas donde se escuchan pódcasts.

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Es importante aclarar en este cambio que los participantes conservarán el 100% de los ingresos procedentes de sus propios patrocinios.

Esteban Cifuentes, podcast Manager de Spotify para la Región Andina, vinculó el lanzamiento con la diversidad de formatos que exploran los creadores colombianos. “Con la llegada de Spotify Partner Program queremos acompañar esa creatividad con más herramientas y oportunidades para que puedan llevar sus ideas más lejos, fortalecer la relación con sus comunidades y sumar nuevas formas de monetizar su contenido”, afirmó.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Spotify Partner Program permitirá a los creadores de pódcast y sus equipos generar ganancias. (Spotify)

Cómo está Colombia en el consumo de pódcast en la región

Colombia se incorpora a una expansión del programa a más de 35 mercados. En los últimos cinco años, las horas de escucha de pódcasts en el país crecieron casi cinco veces; en 2026, casi 6 de cada 10 oyentes de pódcasts también optaron por la experiencia de video en Spotify, cuyo consumo mensual subió cerca de 70% en el último año. En ese mismo periodo, el número de pódcasts con video en Colombia aumentó más de 50%.

A escala global, el consumo de videopódcasts en Spotify creció 140% desde el lanzamiento del programa, y los pagos mensuales a los espacios inscritos aumentaron más de un tercio frente a enero.

Thais Tavara, directora de Podcasts de Spotify para Latinoamérica, explicó en entrevista con Infobae la arquitectura del SPP: ingresos por Video Premium, calculados en función del consumo de contenido. Los ingresos por publicidad permiten a los creadores recibir el 50% de cada anuncio colocado en su show y por otro lado, los ingresos de los patrocinios gestionados directamente por el creador, de los que se puede conservar el 100% de ellos.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Thais Tavara, directora de Podcasts de Spotify para Latinoamérica, en exclusiva con Infobae explicando el programa que se lanza por primera vez en el mundo para Colombia y México. (Spotify)

De esa forma, todo el equipo que hay detrás de un podast, tendría más ingresos y más posibildiades de seguir ampliando su mismo grupo y de llegar a más audiencias con, incluso, nuevos formatos.

“El programa está diseñado justo para darle opciones a todos los creadores y flexibilidad. Se trata de darles más opciones para monetizar y crear un negocio sostenible de su creatividad”, dijo Tavara, quien aclaró que el esquema no exige exclusividad: los creadores pueden seguir alojando su contenido en otras plataformas y aun así acumular ingresos a través del SPP.

Para los usuarios Premium, los videos incluidos en el programa dejarán de mostrar anuncios dinámicos, aunque se mantienen los patrocinios incorporados directamente por los creadores. Spotify también redujo los requisitos de acceso al programa para que más creadores emergentes puedan participar.

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