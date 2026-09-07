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Guía para instalar Starlink Mini: Usa el internet satelital de Elon Musk en un viaje

El kit de SpaceX incluye una antena portátil con WiFi integrado, fuente de alimentación y accesorios para distintos tipos de montaje

La antena Starlink Mini pesa poco más de 1 kg.
La conexión depende de la ubicación de la antena y de la ausencia de árboles, techos, postes u otras interferencias. (Foto: SpaceX)
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Para quienes planean trabajar, comunicarse o acceder a servicios en línea durante un viaje, Starlink Mini ofrece una conexión a internet satelital portátil mediante una antena con WiFi integrado.

El dispositivo, desarrollado por SpaceX, la compañía de Elon Musk, requiere una vista despejada del cielo para establecer el enlace con la constelación de satélites. El kit incluye la antena Starlink Mini, un pie de apoyo, un adaptador para tubo, un soporte plano, un cable de alimentación de corriente continua de 15 metros, una fuente de energía y el enchufe del dispositivo.

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Estos elementos permiten instalarlo de forma temporal en distintos puntos del recorrido, desde una zona de acampe hasta una casa rodante o un alojamiento alejado de redes terrestres.

Este dispositivo ya está disponible en algunos países de Latinoamérica, como Colombia, El Salvador, Guatemala y Panamá. (Starlink)
El kit puede instalarse de forma temporal sobre una superficie, en un tubo o mediante un soporte plano. (Foto: Starlink)

Antes de encender el dispositivo, conviene buscar un sitio sin árboles, techos, postes u otras estructuras que puedan bloquear la señal. La aplicación de Starlink Mini permite revisar el campo de visión disponible y detectar posibles obstáculos, una función útil para decidir dónde colocar la antena antes de iniciar la conexión.

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Qué se debe hacer antes de encender la antena de Starlink

Antes de instalar la antena, es necesario descargar la aplicación de Starlink en un teléfono o tableta. La guía propone escanear el código QR incluido para comenzar el proceso de configuración y acceder a las funciones de control del servicio.

La aplicación sirve para detectar posibles obstrucciones en el cielo. Si desde el suelo no existe un campo de visión suficiente, el manual plantea colocar la antena en un sitio más alto, como un techo, un poste o una pared. Para esas alternativas, Starlink comercializa soportes y accesorios adicionales.

A través de la app, los usuarios pueden recibir información sobre el servicio. (Starlink)
La aplicación de Starlink ayuda a identificar obstáculos y a elegir el lugar para instalar la antena durante un viaje. (Foto: Starlink)

Cómo instalar Starlink Mini con el pie incluido

El pie incluido permite apoyar el dispositivo sobre una superficie adecuada, siempre que el lugar tenga una vista abierta hacia el cielo. Para comenzar, se debe levantar el pie de la antena y conectar uno de los extremos del cable de alimentación suministrado.

El enchufe debe quedar completamente insertado, con su cara al ras de la superficie del dispositivo. Luego, el otro extremo del cable debe conectarse a la fuente de alimentación y esta a un tomacorriente.

El kit cuenta con un cable de 15 metros, una longitud que permite alejar la antena de la fuente de energía si el sitio elegido ofrece mejores condiciones de señal.

(Imagen ilustrativa Infobae)
Tras encender la antena, los dispositivos deben buscar y seleccionar la red wifi identificada como STARLINK. (Imagen ilustrativa Infobae)

De qué forma se conecta el teléfono o la computadora a la red

Después de encender la antena, el usuario debe abrir la configuración de WiFi de su dispositivo y buscar la red identificada como STARLINK. Una vez seleccionada, el dispositivo podrá acceder a la conexión proporcionada por la antena.

Además, la aplicación permite personalizar opciones, comprobar el estado de la red y revisar si existen alertas. La guía señala que, tras conectarse al WiFi, ya es posible utilizar el servicio, aunque conviene verificar la instalación desde la aplicación para detectar eventuales problemas de orientación o de obstrucciones.

¿Se debe orientar la antena de forma manual?

La ubicación física de la antena influye en la continuidad del servicio. Por eso, la aplicación informa si es necesario girar el dispositivo para lograr una alineación correcta. La alerta incluye una herramienta específica para orientar el dispositivo.

La guía no establece una dirección única que funcione en todos los lugares. La referencia principal debe ser la indicación que aparezca en la aplicación, junto con la comprobación del campo de visión.

(Imagen ilustrativa Infobae)
Árboles, construcciones y postes pueden afectar la comunicación entre el dispositivo y los satélites. (Imagen ilustrativa Infobae)

Si el sistema detecta ramas, postes o construcciones entre la antena y el cielo, será necesario modificar el lugar de instalación antes de ajustar la orientación.

Qué hacer si no hay conexión a internet al instalar el dispositivo

Si el servicio no funciona, la guía sugiere abrir la aplicación para comprobar alertas, interrupciones u obstrucciones. Es necesario revisar la luz de estado ubicada en la parte posterior del dispositivo y confirmar que los cables no presenten daños y estén conectados de forma correcta.

Como medida adicional, se puede reiniciar la antena al desconectarla y volver a conectarla. El restablecimiento de fábrica se realiza con el ícono de reinicio de la parte posterior: hay que presionarlo hasta escuchar un clic y mantenerlo durante tres segundos.

Asimismo, si el problema continúa, la guía indica contactar al soporte técnico desde la aplicación o mediante la sección de asistencia de Starlink.

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