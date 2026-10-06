César Troncoso y la vida después de El Eternauta: los vaivenes del oficio y su recelo ante el avance de la IA

A más de un año del estreno de la serie protagonizada por Ricardo Darín, César Troncoso se sinceró sobre la marca que dejó su personaje en su carrera (Infobae a las 9 – Infobae en Vivo)

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Hace varios años que César Troncoso se ganó un lugar propio en el cine y el teatro, tanto en Uruguay como en Argentina y Brasil. Sin embargo, su participación en El Eternauta, la adaptación en formato de serie de la historieta creada por Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano López, marcó un momento de gran exposición para el actor montevideano. A un año del estreno de la producción protagonizada por Ricardo Darín, y de cara al lanzamiento de La casa, la película que compartió con Diego Peretti, Troncoso pasó por Infobae a las 9 (Infobae en Vivo) para hablar sobre el impacto que tuvo la serie en su carrera, la repercusión de su personaje de Favalli, la continuidad laboral de los actores y el avance de la inteligencia artificial sobre distintas profesiones.

“El Eternauta 2 viene. Está en camino, sí”, confirmó Troncoso. El actor respondió de manera breve, aunque luego se detuvo en el fenómeno que había significado la primera entrega y en la forma en que modificó su nivel de popularidad. Consultado sobre si la serie había cambiado su exposición pública, reconoció: “La popularidad también. Es como una espuma. Se estrenó El Eternauta, y tres semanas después yo era Gardel”.

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Troncoso como Favalli en la reconocida serie (Marcos Ludevid / Netflix ©2025)

La frase dio pie a una de las bromas características de la entrevista. “Y después se dieron cuenta que cantaba muy mal los tangos”, agregó Troncoso entre risas, al referirse al descenso de esa exposición inicial. “Tenía un personaje hermoso. Favalli es un personaje lindo”, sostuvo, y se diferenció del Juan Salvo de Ricardo Darín: ”Él es el héroe de una pieza en muchos sentidos. Favalli tenía la chance de dudar, de asustarse, de qué sé yo”.

Con un largo recorrido en su país de orgien, la repercusión por El Eternauta cree que puede levantar su perfil, en relación a la carrera en su país de origen: “En Uruguay a esta altura del partido me gané el espacio de protagonizar. En Argentina, en cambio, me llaman para un rol secundario y está muy bien, es lógico. Pero ahora eso también está levantando y podría cambiar a futuro”. Y si bien consideró que podía tener cierto alcance debido a la calidad de la producción y lo significativo de llevar a la ficción la historieta de Oesterheld y Solano López, no deja de sorprenderse: “No imaginé los resultados finales, apabullantes, estos que hubo. Uno percibe que está metido en un buen viaje, pero qué tan lejos te lleva no sabía”.

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El actor confirmó que la segunda temporada está en camino y analizó cómo el éxito de la serie puede modificar las propuestas que recibe (Marcos Ludevid / Netflix ©2024)

Después de hablar sobre el éxito y las nuevas oportunidades, la conversación se concentró en la inestabilidad laboral que atraviesan los actores. “Ahora que acá el audiovisual está medio complejo, floreció el teatro”, señaló el entrevistado.

Para Troncoso, esa alternancia entre una actividad y otra también formaba parte de la profesión. “Está bueno también eso. Saber que tenés de las buenas, saber que tenés de las malas”, sostuvo. “Una vez, durante un mes de trabajo en febrero, en una obra teatral cobré 17 pesos, que pagaba un café”, relató a modo de ejemplo.

César Troncoso durante su paso en el ciclo de Infobae en Vivo (Captura en video)

“Uno sabe eso y es parte de la regla de juego, pero sos un privilegiado en ese sentido. Estás laburando en lo que querés, cosa que no le pasa a todo el mundo”, expresó. Desde allí, el actor llevó la reflexión hacia el avance de la inteligencia artificial y la incertidumbre que, según su mirada, atraviesa a distintas profesiones. “Al día de hoy, se lleva puesto a un cirujano, se lleva puesto a un escribano...”, sostuvo. Para Troncoso, el futuro podía traer un escenario de preocupación para actividades que durante mucho tiempo habían sido consideradas seguras o estables.

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“Lo que viene a futuro es zozobra para un montón de áreas que antes se suponía que no la tenían”, afirmó. La idea lo llevó a recordar una conversación con su abuela, quien quería que siguiera una carrera tradicional. “Mi abuela me decía: ‘Te pago la carrera de médico’. Yo tengo primer año de facultad de Medicina aprobado”, contó. Con el paso del tiempo, el actor observó que incluso esas carreras ya no ofrecían las certezas de antes.

El actor uruguayo realizó un análisis ante el avance de la inteligencia artificial en la sociedad (Captura de video)

La reflexión de César Troncoso quedó atravesada por la misma incertidumbre que, según explicó, forma parte de la vida de los actores: sostenerse durante las épocas de trabajo, guardar algo para los momentos difíciles y aceptar que ninguna profesión garantiza por completo el futuro. En su caso, la popularidad de El Eternauta abrió nuevas posibilidades, pero no borró esa conciencia sobre la inestabilidad. Entre el éxito de una serie, el regreso del teatro y los cambios que impone la tecnología, el actor continúa construyendo su camino sin perder de vista las reglas de un oficio que eligió cuando decidió dejar atrás la carrera que su abuela imaginaba para él.

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Entrevista completa a César Troncoso

Entrevista completa a César Troncoso

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