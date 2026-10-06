El Ministerio de Educación de Guatemala capacita a cerca de 5,000 docentes para incorporar el ajedrez en las aulas públicas

Dos estudiantes analizan sus jugadas durante una partida de ajedrez en un aula de clases con otros compañeros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Ministerio de Educación de Guatemala capacitó a cerca de 5,000 docentes en el uso pedagógico del ajedrez, una preparación previa a la incorporación de esta disciplina al Currículo Nacional Base desde 2026 y a su expansión entre estudiantes de primaria y secundaria de todo el país en 2027.

La primera fase del programa Ajedrez en el Aula se desarrolló de forma virtual y mil participantes ya recibieron su diploma de finalización.

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La iniciativa comenzó como plan piloto en 57 centros educativos públicos de primaria del departamento de Guatemala. La experiencia servirá como modelo para extender la propuesta al resto del territorio nacional.

La respuesta de los maestros llevó a ampliar el número de establecimientos participantes respecto de la previsión inicial. El programa también contempla la inclusión de estudiantes con necesidades educativas especiales.

Representantes del Ministerio de Educación de Guatemala posan junto a un tablero de ajedrez durante la presentación del programa Ajedrez en el aula. (Ministerio de Educación de Guatemala)

El acuerdo que incorpora el ajedrez al currículo público

El Acuerdo Ministerial 1884-2026, publicado en el Diario Oficial, estableció el marco legal para integrar el ajedrez como herramienta pedagógica complementaria en todos los niveles de la enseñanza básica pública. La normativa fijó el 5 de mayo como fecha de implementación formal.

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Los insumos serán entregados únicamente a los centros educativos públicos, en un proceso gradual condicionado por la disponibilidad presupuestaria. La Dirección General de Educación Física deberá proveer los juegos de ajedrez según los mecanismos que defina la cartera educativa.

La disposición exige actividades obligatorias que relacionen las reglas y dinámicas del tablero con los contenidos del Currículo Nacional Base. Para ello, los docentes deberán aplicar metodologías de aprendizaje significativo, resolución de problemas y colaboración entre pares.

Los ejercicios tendrán que vincular el juego con asignaturas como matemáticas, especialmente geometría y razonamiento lógico, comunicación y lenguaje, y educación física. Cada actividad deberá adaptarse al grado escolar de los estudiantes.

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La formación y actualización de maestros estará a cargo de la Dirección General de Educación Física y de la Dirección General de Gestión de Calidad Educativa, junto con las Direcciones Departamentales de Educación. El curso virtual forma parte de un proceso que se prevé extender a docentes de todos los departamentos del país.

El Ministerio de Educación indicó que la capacitación busca que los maestros empleen el ajedrez como recurso educativo dentro de las clases. La incorporación de la disciplina no se limita a la práctica competitiva, sino que propone usar sus reglas para abordar contenidos curriculares.

Pruebas diagnósticas y competencias entre escuelas

El inicio del programa incluirá pruebas diagnósticas para alumnos de primaria y nivel medio. Las evaluaciones establecerán una línea de base sobre sus conocimientos y habilidades en matemáticas, comunicación y educación física.

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La Dirección General de Evaluación e Investigación Educativa coordinará el seguimiento académico, las evaluaciones y la elaboración de informes para la mejora continua de la iniciativa. Ese monitoreo permitirá observar la evolución de los estudiantes a partir de la aplicación de las actividades en el aula.

El acuerdo también contempla competencias interescolares de ajedrez con eliminatorias por distrito. Los ganadores de cada departamento participarán luego en un festival anual.

Estas instancias buscan promover una competencia sana y fortalecer las habilidades sociales de los alumnos. El programa las incorpora entre los objetivos educativos asociados al uso del tablero en las escuelas públicas.

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El ajedrez es un deporte reconocido por el Comité Olímpico Internacional. Dos jugadores disputan una partida al mover 16 piezas sobre un tablero con el propósito de dar jaque mate al rey rival.

Las partidas de competición pueden extenderse durante varias horas y exigen resistencia física y fortaleza mental. Su práctica demanda estudio y mejora constantes, y se asocia con el desarrollo de la concentración, la memoria, el razonamiento lógico y la inteligencia emocional.

Los fundamentos de la iniciativa educativa guatemalteca también vinculan la disciplina con la honestidad, el autocontrol, el entrenamiento cognitivo y la gestión emocional. Estas capacidades respaldan su uso en ámbitos educativos y terapéuticos.

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