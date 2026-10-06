Guatemala

El Ministerio de Educación de Guatemala capacita a cerca de 5,000 docentes para incorporar el ajedrez en las aulas públicas

La primera etapa virtual del programa Ajedrez en el Aula ya diplomó a mil participantes y prepara la expansión nacional de la disciplina entre alumnos de primaria y secundaria para 2027

Un niño y una niña están sentados frente a un tablero de ajedrez sobre una mesa de madera en un salón de clases.
Dos estudiantes analizan sus jugadas durante una partida de ajedrez en un aula de clases con otros compañeros. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El Ministerio de Educación de Guatemala capacitó a cerca de 5,000 docentes en el uso pedagógico del ajedrez, una preparación previa a la incorporación de esta disciplina al Currículo Nacional Base desde 2026 y a su expansión entre estudiantes de primaria y secundaria de todo el país en 2027.

La primera fase del programa Ajedrez en el Aula se desarrolló de forma virtual y mil participantes ya recibieron su diploma de finalización.

PUBLICIDAD

La iniciativa comenzó como plan piloto en 57 centros educativos públicos de primaria del departamento de Guatemala. La experiencia servirá como modelo para extender la propuesta al resto del territorio nacional.

La respuesta de los maestros llevó a ampliar el número de establecimientos participantes respecto de la previsión inicial. El programa también contempla la inclusión de estudiantes con necesidades educativas especiales.

Seis personas posan detrás de un tablero de ajedrez con un reloj digital frente a una pantalla del Ministerio de Educación de Guatemala
Representantes del Ministerio de Educación de Guatemala posan junto a un tablero de ajedrez durante la presentación del programa Ajedrez en el aula. (Ministerio de Educación de Guatemala)

El acuerdo que incorpora el ajedrez al currículo público

El Acuerdo Ministerial 1884-2026, publicado en el Diario Oficial, estableció el marco legal para integrar el ajedrez como herramienta pedagógica complementaria en todos los niveles de la enseñanza básica pública. La normativa fijó el 5 de mayo como fecha de implementación formal.

PUBLICIDAD

Los insumos serán entregados únicamente a los centros educativos públicos, en un proceso gradual condicionado por la disponibilidad presupuestaria. La Dirección General de Educación Física deberá proveer los juegos de ajedrez según los mecanismos que defina la cartera educativa.

La disposición exige actividades obligatorias que relacionen las reglas y dinámicas del tablero con los contenidos del Currículo Nacional Base. Para ello, los docentes deberán aplicar metodologías de aprendizaje significativo, resolución de problemas y colaboración entre pares.

Los ejercicios tendrán que vincular el juego con asignaturas como matemáticas, especialmente geometría y razonamiento lógico, comunicación y lenguaje, y educación física. Cada actividad deberá adaptarse al grado escolar de los estudiantes.

La formación y actualización de maestros estará a cargo de la Dirección General de Educación Física y de la Dirección General de Gestión de Calidad Educativa, junto con las Direcciones Departamentales de Educación. El curso virtual forma parte de un proceso que se prevé extender a docentes de todos los departamentos del país.

El Ministerio de Educación indicó que la capacitación busca que los maestros empleen el ajedrez como recurso educativo dentro de las clases. La incorporación de la disciplina no se limita a la práctica competitiva, sino que propone usar sus reglas para abordar contenidos curriculares.

Pruebas diagnósticas y competencias entre escuelas

El inicio del programa incluirá pruebas diagnósticas para alumnos de primaria y nivel medio. Las evaluaciones establecerán una línea de base sobre sus conocimientos y habilidades en matemáticas, comunicación y educación física.

La Dirección General de Evaluación e Investigación Educativa coordinará el seguimiento académico, las evaluaciones y la elaboración de informes para la mejora continua de la iniciativa. Ese monitoreo permitirá observar la evolución de los estudiantes a partir de la aplicación de las actividades en el aula.

El acuerdo también contempla competencias interescolares de ajedrez con eliminatorias por distrito. Los ganadores de cada departamento participarán luego en un festival anual.

Estas instancias buscan promover una competencia sana y fortalecer las habilidades sociales de los alumnos. El programa las incorpora entre los objetivos educativos asociados al uso del tablero en las escuelas públicas.

El ajedrez es un deporte reconocido por el Comité Olímpico Internacional. Dos jugadores disputan una partida al mover 16 piezas sobre un tablero con el propósito de dar jaque mate al rey rival.

Las partidas de competición pueden extenderse durante varias horas y exigen resistencia física y fortaleza mental. Su práctica demanda estudio y mejora constantes, y se asocia con el desarrollo de la concentración, la memoria, el razonamiento lógico y la inteligencia emocional.

Los fundamentos de la iniciativa educativa guatemalteca también vinculan la disciplina con la honestidad, el autocontrol, el entrenamiento cognitivo y la gestión emocional. Estas capacidades respaldan su uso en ámbitos educativos y terapéuticos.

Temas Relacionados

GuatemalaGobierno de GuatemalaBernardo ArévaloMineducAjedrez en las aulas en Guatemala

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Guatemala abre su temporada de cruceros 2026-2027 con 44 buques previstos y una derrama económica en juego

La llegada del Queen Elizabeth a Puerto Quetzal marca el inicio de un ciclo que podría superar los once millones de dólares registrados en la temporada anterior, con 64.350 pasajeros proyectados en casi ocho meses

Guatemala abre su temporada de cruceros 2026-2027 con 44 buques previstos y una derrama económica en juego

El Ministerio de Energía y Minas reglamenta la exención temporal de impuestos a cuatro combustibles en Guatemala

La disposición, vigente desde el 5 de octubre, desarrolla el Decreto 22-2026 y ordena que la rebaja fiscal llegue por completo a los valores pagados por los usuarios finales en el país

El Ministerio de Energía y Minas reglamenta la exención temporal de impuestos a cuatro combustibles en Guatemala

Litigios y abandono: cómo el PNUD y la Confederación Deportiva de Guatemala intentan rescatar obras del Estadio Doroteo Guamuch Flores

El principal escenario deportivo de Guatemala lleva años paralizado tras incumplimientos contractuales y denuncias penales. Ahora, una convocatoria abierta busca rehabilitar su pista, gramilla e iluminación con una inversión de 8.3 millones de dólares.

Litigios y abandono: cómo el PNUD y la Confederación Deportiva de Guatemala intentan rescatar obras del Estadio Doroteo Guamuch Flores

Refinería estatal, topes salariales y renuncia de magistrados: las demandas que organizaciones campesinas llevarán a las calles de Guatemala el 12 de octubre

Codeca, el CCDA y el FNL convocan marchas en todas las cabeceras departamentales del país. Sus peticiones van desde la nacionalización de la energía eléctrica hasta el impulso de una asamblea constituyente popular y plurinacional.

Refinería estatal, topes salariales y renuncia de magistrados: las demandas que organizaciones campesinas llevarán a las calles de Guatemala el 12 de octubre

Capturan en Guatemala a presunto narco mexicano que enviaba fentanilo a Estados Unidos usando el código de ‘pañales’

Jorge Rubén Michel Monroy operaba bajo cinco identidades falsas y coordinaba envíos masivos de drogas desde México hacia Estados Unidos. Su red acumuló incautaciones millonarias en efectivo antes de que la justicia lo alcanzara en Ciudad de Guatemala.

Capturan en Guatemala a presunto narco mexicano que enviaba fentanilo a Estados Unidos usando el código de ‘pañales’

TECNO

Cómo saber si una llamada es una estafa sin instalar aplicaciones en el celular

Cómo saber si una llamada es una estafa sin instalar aplicaciones en el celular

El salario de Dario Amodei: cuánto cobra el CEO de Anthropic en comparación con otros líderes tecnológicos

Empresa usa IA para entrevistas de trabajo y evaluar cada decisión de los candidatos

Colombia vs. Perú online: los riesgos de usar Xuper TV, Roja Directa y otras páginas no oficiales

Un año gratis de Claude Team y 1.000 dólares en créditos para la API: el nuevo plan de Anthropic para startups

ENTRETENIMIENTO

Michael Douglas recuerda su conversación con Rob Reiner sobre las adicciones de sus hijos: "Ambos habíamos llegado al límite"

Michael Douglas recuerda su conversación con Rob Reiner sobre las adicciones de sus hijos: "Ambos habíamos llegado al límite"

Michael Douglas destapa el romance prohibido que vivió durante ‘Bajos Instintos’: “Me enamoré a pesar de la diferencia de edad”

Maletas llenas de marihuana y más de 100 viajes con LSD: la insólita relación de Michael Douglas con las drogas

“Siento que hay algo en este personaje que aún no se completó”: Sebastian Stan habló sobre el futuro de Bucky Barnes en Marvel

Amber Heard completa su primera media maratón en España y reaparece con fotografías desde la línea de meta

MUNDO

Alerta en Polonia: hallan 5 minas de la Segunda Guerra Mundial en el Báltico e inician el proceso para neutralizarlas

Alerta en Polonia: hallan 5 minas de la Segunda Guerra Mundial en el Báltico e inician el proceso para neutralizarlas

Las masivas protestas de estudiantes franceses en fotos

Rusia intercepta cerca de 900 drones ucranianos en un ataque nocturno a múltiples regiones

Giorgia Meloni busca registrar su voz como marca en la UE para combatir los deepfakes creados con IA

Qué piden los estudiantes franceses que tienen paralizada la educación secundaria desde hace dos semanas