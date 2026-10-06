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Alerta de inicio de sesión sospechosa: cómo saber si es real o una estafa

Los mensajes que informan accesos inusuales pueden responder a cambios de dispositivo, red o ubicación, aunque pueden encubrir phishing para robar contraseñas

Fraude en cuentas bancarias, robo de datos financieros, víctima de estafa digital, inseguridad económica, preocupación por ciberseguridad. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Las notificaciones de inicio de sesión pueden generar pánico entre los usuarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Las alertas de inicio de sesión sospechoso en Facebook, Google o WhatsApp deben verificarse desde los canales oficiales antes de tomar cualquier decisión.

Plataformas, servicios streaming, aplicaciones de mensajería y entidades bancarias comparan cada acceso con la actividad frecuente de cada usuario. Si detectan una diferencia, pueden solicitar una comprobación adicional o enviar un aviso. La clave está en distinguir una notificación legítima de una campaña de phishing diseñada para robar contraseñas.

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Por qué hay una alerta de inicio de sesión sospechoso

Cada vez que una persona ingresa en una cuenta, el servicio analiza señales como el dispositivo utilizado, la ubicación aproximada, la dirección de red, el navegador y el horario.

Plano detalle de las manos de una persona utilizando un celular - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Las plataformas detectan cambios de dispositivo, ubicación o red para advertir sobre accesos fuera de lo habitual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si alguno de esos datos no coincide con los accesos habituales, el sistema puede marcar el intento como inusual. La alerta no confirma por sí sola que la cuenta haya sido vulnerada.

Hay explicaciones cotidianas para esos avisos. Puede ocurrir al estrenar un teléfono, iniciar sesión desde una computadora ajena, viajar a otra ciudad o conectarse mediante una red distinta.

Además, el uso de una red privada virtual, conocida como VPN, puede modificar la ubicación detectada. Incluso una aplicación de extraños autorizada puede provocar una advertencia al solicitar acceso a una cuenta.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Un cambio de contraseña sin autorización revela una intrusión en la cuenta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué información permiten saber si el aviso requiere atención

El primer punto es revisar si se reconoce el dispositivo, la ciudad, el país y el horario que figuran en la notificación. Si el usuario no viajó, no usó un dispositivo nuevo ni cambió de red, el aviso merece una revisión inmediata.

La situación adquiere otra dimensión cuando aparecen otros indicios. Un cambio de contraseña sin autorización, correos enviados que el usuario no redactó, mensajes desconocidos o compras no reconocidas pueden revelar que una tercera persona obtuvo acceso.

Asimismo, los intentos fallidos repetidos requieren atención, porque pueden estar vinculados con pruebas masivas de contraseñas filtradas o ataques de fuerza bruta.

Mano sostiene un teléfono celular con pantalla encendida. La pantalla muestra una notificación de mensaje con un ícono de advertencia y un enlace web borroso.
Los correos y mensajes que presionan para actuar rápido pueden ocultar intentos de phishing. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo verificar si el mensaje es auténtico

Los atacantes aprovechan la urgencia que provocan este tipo de alertas. Pueden enviar correos, mensajes de texto o comunicaciones por WhatsApp con frases como “Proteger mi cuenta”, “Verificar identidad” o “Revisar la actividad reciente”. El objetivo es que la persona pulse un enlace sin comprobar quién lo envió.

Una alerta verdadera debe verificarse desde la aplicación o el sitio oficial, no desde el enlace recibido. Para hacerlo, conviene abrir Facebook, Google, WhatsApp u otro servicio de manera directa y consultar el apartado de seguridad, dispositivos conectados o actividad reciente.

Qué hacer si un extraño intentó entrar en la cuenta

Si la actividad es desconocida, el primer paso es cambiar la contraseña de inmediato. La nueva clave debe ser larga, exclusiva para esa cuenta y distinta de la anterior. Agregar un número o un símbolo al final de la contraseña anterior no ofrece una protección suficiente, porque esos cambios previsibles pueden ser probados por atacantes.

Otro punto necesario es activar la autenticación de dos factores, que exige una segunda comprobación además de la contraseña. Puede consistir en un código generado por una aplicación, una llave física de seguridad o una notificación en un dispositivo de confianza.

huella digital, protección virtual, anonimáto, claves y contraseñas, acceso a información confidencial - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Implementar varias barreras de seguridad reduce los riesgos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con qué complementar el cambio de contraseña

El cambio de clave debe acompañarse de una revisión de las sesiones activas. La mayoría de los servicios permite consultar los dispositivos, navegadores y ubicaciones desde los que permanece abierta la cuenta.

Si aparece un dispositivo desconocido, corresponde cerrar esa sesión a distancia y, cuando exista la opción, finalizar los accesos en todos los dispositivos.

Es clave revisar las aplicaciones y servicios vinculados. Algunas herramientas de terceros conservan permisos para acceder a determinada información sin pedir la contraseña cada vez.

Eliminar las aplicaciones que no se reconocen o que no se utilizan reduce posibles vías de acceso. Si hubo movimientos financieros, compras o cambios en datos personales, el usuario debe informar el hecho al proveedor correspondiente desde sus canales oficiales.

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