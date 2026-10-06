USD 6.000.000.000.000: una de las empresas estrella de la IA se acerca a un valor de mercado récord

Nvidia es uno de los grandes fabricantes de chips para IA

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Nvidia está a punto de convertirse en la primera empresa con una capitalización de mercado de USD 6 billones, mientras los inversionistas vuelven a apostar por el fabricante de chips de inteligencia artificial.

La acción está nuevamente en un máximo histórico después de que la compañía presentara una sólida previsión de ingresos y anunciara la mayor recompra de acciones de la historia, aprovechando una valoración cercana a mínimos de varios años. Esos dos pilares —un fuerte crecimiento y un múltiplo bajo— destacan especialmente mientras los inversionistas lidian con tasas de interés elevadas y datos económicos débiles.

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“Nvidia resulta atractiva tanto por crecimiento como por valoración, y parece un refugio frente a cualquier daño que las tasas más altas puedan causar a la economía”, dijo Jim Awad, director general sénior de Clearstead Advisors, que posee acciones de Nvidia. “Todo esto la convierte en una propuesta muy atractiva y en un lugar hacia el que la gente debería seguir inclinándose si tiene preocupaciones”.

El gráfico de Yahoo Finance muestra el valor de las acciones de Nvidia en Wall Street en el último año. El precio actual ronda los 242,30 dólares por unidad

Las acciones acumulan un avance de 28% este año, en un repunte que ha sumado US$1,2 billones a la capitalización de mercado de Nvidia, llevándola a poco menos de USD 5,8 billones. La compañía también es, por amplio margen, la mayor contribuyente al avance de 14% del índice S&P 500 en 2026.

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El movimiento es particularmente llamativo si se considera que la acción acumulaba una caída de 11% en el año al 30 de marzo, cuando los inversionistas cuestionaban los cientos de miles de millones de dólares destinados a infraestructura de IA. Desde entonces, el sentimiento en torno a la IA ha dado un giro, y ahora el debate está dominado por cuestiones más existenciales sobre las posibles amenazas que plantea para la humanidad. Al mismo tiempo, los riesgos inflacionarios y la probabilidad de alzas de la tasa de interés por parte de la Reserva Federal han hecho que las megacapitalizadas tecnológicas como Nvidia parezcan relativamente seguras para los inversionistas.

“A medida que se han materializado los temores a alzas de tasas, el dinero comienza a desplazarse hacia estas acciones tecnológicas de megacapitalización porque son un poco más resistentes a esos incrementos”, dijo Larry Tentarelli, de Blue Chip Daily, quien agregó que el sector de semiconductores también ha registrado una recuperación impulsada por el agente de IA Muse de Meta Platforms. Hay una “gran rotación de vuelta hacia los semiconductores, una gran rotación hacia las megacapitalizadas, y ambas favorecen a Nvidia”.

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Jensen Huang, CEO de Nvidia

El atractivo para los inversionistas quedó reforzado por la autorización de Nvidia de USD 150.000 millones adicionales dentro de su programa vigente de recompra de acciones, una decisión que, según el director ejecutivo Jensen Huang, “refleja nuestra confianza en la oportunidad de largo plazo que tenemos por delante”. Previamente, calificó a Nvidia como “la primera y única acción de crecimiento y valor del mundo”.

Wall Street suele valorar positivamente las recompras porque representan pagos a los accionistas y reducen el número de acciones en circulación de una empresa, lo que impulsa la ganancia por acción. La recompra de Nvidia es inusual entre las grandes tecnológicas, que están destinando principalmente su efectivo a inversiones en IA, con la excepción de Apple.

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La recompra “es lo que los inversionistas quieren ver”, porque demuestra que la compañía está “compartiendo con los inversionistas la riqueza generada por sus márgenes de ganancia extraordinariamente altos”, escribió Jordan Klein, analista de Mizuho Securities, en una nota a clientes del 28 de septiembre.

La acción está nuevamente en un máximo histórico después de que la compañía presentara una sólida previsión de ingresos y anunciara la mayor recompra de acciones de la historia

Aunque existe el argumento de que las recompras son simplemente una forma de que las empresas inflen su ganancia por acción sin crecimiento orgánico, difícilmente se aplica a Nvidia. En su informe anterior, el fabricante de chips proyectó que las ventas crecerían 70% en el año fiscal 2028, muy por encima del crecimiento de 45% que se esperaba.

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“La razón por la que puede realizar esta enorme recompra es que está creciendo tan rápido que tiene más dinero del que sabe qué hacer con él”, dijo Awad, de Clearstead. “Sigue a la vanguardia de una revolución de la IA que no muestra señales de disminuir, y la demanda que está registrando parece insensible al aumento de las tasas, lo que refuerza la confianza en su sostenibilidad”.

Se espera que la ganancia neta de Nvidia se duplique en el año fiscal 2027, que termina en enero, mientras los ingresos aumentarían 90 por ciento. Un año antes, ambas cifras crecieron 65 por ciento.

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Pero incluso con todo eso, Nvidia sigue rezagada frente al conjunto del sector de semiconductores este año. El índice de semiconductores de la Bolsa de Filadelfia ha avanzado 86% en 2026, impulsado por compañías como Micron Technology, Marvell Technology e Intel, cuyas acciones han subido más de 200% pese a cotizar por debajo de los máximos históricos que alcanzaron previamente este año.

Por supuesto, al menos parte del problema de Nvidia responde simplemente a la dinámica del mercado: ahora es la acción más grande del mundo y hace falta mucho para mover los títulos que, por amplio margen, han sido los de mejor desempeño del S&P 500 durante una década. ¿Puede este crecimiento simplemente continuar?

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Esa pregunta está en el centro de la razón por la que la acción cotiza ahora a unas 17 veces las ganancias esperadas para los próximos 12 meses, cerca de su nivel más bajo en 10 años y con descuento frente al índice S&P 500, que cotiza a 19 veces las ganancias futuras.

“Nvidia es una acción barata, pero el problema es que casi se ha convertido en víctima de su propio éxito”, dijo Tentarelli. “Se necesita cada vez más para mover la aguja”.

Con información de Bloomberg